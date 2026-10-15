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15. októbra 2026

Volič sa môže zúčastniť samosprávnych volieb iba v obci trvalého bydliska, právo hlasovať majú aj cudzinci


Tagy: eDoklady hovorca ministerstva vnútra Komunálne voľby 2026 na Slovensku Občiansky preukaz Trvalý pobyt Voliči

Ministerstvo vnútra ďalej odporúča, aby voliči priniesli do volebnej miestnosti fyzický občiansky preukaz v podobe plastovej karty. Pri spojených samosprávnych voľbách, ktoré sa uskutočnia 24. ...



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gettyimages 621376766 scaled 1 676x451 15.10.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra ďalej odporúča, aby voliči priniesli do volebnej miestnosti fyzický občiansky preukaz v podobe plastovej karty.


Pri spojených samosprávnych voľbách, ktoré sa uskutočnia 24. októbra, platí, že hlasovať je možné iba v obci trvalého pobytu voliča. Ako upozornil hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann, na rozdiel od iných volieb sa v týchto komunálnych a župných voľbách neumožňuje hlasovanie prostredníctvom hlasovacieho preukazu.

Právo voliť majú aj cudzinci


Volič v nadchádzajúcich spojených voľbách hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný. V prípade, že volič nemôže prísť do volebnej miestnosti z vážnych dôvodov, ako sú napríklad zdravotné komplikácie, môže požiadať o použitie prenosnej volebnej schránky. O tú je potrebné žiadať obec a v deň volieb okrskovú volebnú komisiu.

Okrem občanov Slovenskej republiky majú právo voliť v týchto voľbách aj cudzinci, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Podmienkou preukázania totožnosti v deň konania volieb je občiansky preukaz u slovenských voličov a doklad o pobyte cudzinca u zahraničných občanov.

Ministerstvo vnútra ďalej odporúča, aby voliči priniesli do volebnej miestnosti fyzický občiansky preukaz v podobe plastovej karty. „Preukázať sa digitálnym občianskym preukazom bude možné len v prípade, že niektorý z členov okrskovej volebnej komisie bude mať k dispozícii v mobilnom zariadení aplikáciu eDoklady,“ informuje ministerstvo.

Nedá sa preukázať cestovným pasom


Ak si volič zaobstaráva občiansky preukaz priamo v čase volieb, môže sa namiesto preukazu preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením vydaným príslušným orgánom Policajného zboru. Nie je možné použiť na preukázanie totožnosti cestovný pas či vodičský preukaz. Na hlasovanie nepostačuje ani skutočnosť, že voliča bez dokladov pozná niektorý z členov okrskovej volebnej komisie.

Preukazovanie totožnosti po vstupe do volebnej miestnosti slúži na overenie práva voliť v danom okrsku. Zoznam voličov pre jednotlivé volebné okrsky pripravuje obec zo stáleho zoznamu voličov. Občania si môžu v úradných hodinách obce overiť svoje zapísanie v zozname voličov, skontrolovať správnosť údajov a v prípade potreby žiadať o ich doplnenie alebo opravu.


Zdroj: SITA.sk - Volič sa môže zúčastniť samosprávnych volieb iba v obci trvalého bydliska, právo hlasovať majú aj cudzinci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: eDoklady hovorca ministerstva vnútra Komunálne voľby 2026 na Slovensku Občiansky preukaz Trvalý pobyt Voliči
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