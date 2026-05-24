|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 24.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. mája 2026
Trump čelil ďalšiemu bezpečnostnému incidentu. Ozbrojený muž strieľal pri Bielom dome, tajná služba útočníka zastrelila
Trump na sociálnej sieti Truth Social poďakoval tajnej službe a bezpečnostným zložkám za rýchlu a profesionálnu reakciu na ozbrojeného muža. Muž ozbrojený zbraňou otvoril v sobotu večer paľbu v ...
Zdieľať
24.5.2026 (SITA.sk) - Trump na sociálnej sieti Truth Social poďakoval tajnej službe a bezpečnostným zložkám za rýchlu a profesionálnu reakciu na ozbrojeného muža.
Muž ozbrojený zbraňou otvoril v sobotu večer paľbu v blízkosti Bieleho domu, pričom tajná služba USA útočníka zastrelila a pri incidente bol zranený aj okoloidúci, uviedli úrady.
Prezident Donald Trump bol v čase incidentu v Bielom dome a nebol nijako ohrozený, uviedol hovorca tajnej služby Anthony Guglielmi vo vyhlásení. Konfrontácia sa odohrala krátko po 18:00 miestneho času, keď muž pri bezpečnostnom perimetri Bieleho domu vytiahol z tašky zbraň a začal strieľať.
„Policajti tajnej služby odpovedali paľbou, zasiahli podozrivého, ktorý bol prevezený do nemocnice, kde bol vyhlásený za mŕtveho. Počas streľby bol zranený aj jeden okoloidúci,“ uviedol Guglielmi bez ďalších podrobností o stave zraneného. Žiadny príslušník tajnej služby neutrpel zranenia.
Trump na sociálnej sieti Truth Social poďakoval tajnej službe a bezpečnostným zložkám za rýchlu a profesionálnu reakciu na ozbrojeného muža. Podľa viacerých amerických médií bol podozrivý identifikovaný ako 21-ročný Nasire Best z Marylandu, ktorý mal históriu duševných problémov a viackrát sa stretol s príslušníkmi tajnej služby. Polícia a bezpečnostné zložky uzavreli oblasť.
Trump, ktorý má 79 rokov, bol cieľom troch pokusov o atentát, z ktorých posledný sa odohral 25. apríla, keď ozbrojený muž vtrhol do bezpečnostnej kontroly v hoteli, kde sa konala mediálna gala. Útočník sa nikdy nedostal blízko k Trumpovi alebo ostatným hosťom.
Zdroj: SITA.sk - Trump čelil ďalšiemu bezpečnostnému incidentu. Ozbrojený muž strieľal pri Bielom dome, tajná služba útočníka zastrelila © SITA Všetky práva vyhradené.
Muž ozbrojený zbraňou otvoril v sobotu večer paľbu v blízkosti Bieleho domu, pričom tajná služba USA útočníka zastrelila a pri incidente bol zranený aj okoloidúci, uviedli úrady.
Tajná služba útočníka zastrelila
Prezident Donald Trump bol v čase incidentu v Bielom dome a nebol nijako ohrozený, uviedol hovorca tajnej služby Anthony Guglielmi vo vyhlásení. Konfrontácia sa odohrala krátko po 18:00 miestneho času, keď muž pri bezpečnostnom perimetri Bieleho domu vytiahol z tašky zbraň a začal strieľať.
„Policajti tajnej služby odpovedali paľbou, zasiahli podozrivého, ktorý bol prevezený do nemocnice, kde bol vyhlásený za mŕtveho. Počas streľby bol zranený aj jeden okoloidúci,“ uviedol Guglielmi bez ďalších podrobností o stave zraneného. Žiadny príslušník tajnej služby neutrpel zranenia.
Podozrivým mal byť 21-ročný muž z Marylandu
Trump na sociálnej sieti Truth Social poďakoval tajnej službe a bezpečnostným zložkám za rýchlu a profesionálnu reakciu na ozbrojeného muža. Podľa viacerých amerických médií bol podozrivý identifikovaný ako 21-ročný Nasire Best z Marylandu, ktorý mal históriu duševných problémov a viackrát sa stretol s príslušníkmi tajnej služby. Polícia a bezpečnostné zložky uzavreli oblasť.
Trump, ktorý má 79 rokov, bol cieľom troch pokusov o atentát, z ktorých posledný sa odohral 25. apríla, keď ozbrojený muž vtrhol do bezpečnostnej kontroly v hoteli, kde sa konala mediálna gala. Útočník sa nikdy nedostal blízko k Trumpovi alebo ostatným hosťom.
Zdroj: SITA.sk - Trump čelil ďalšiemu bezpečnostnému incidentu. Ozbrojený muž strieľal pri Bielom dome, tajná služba útočníka zastrelila © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šarišská hradná cesta dostáva reálne kontúry, pribúda nové značenie aj infraštruktúra
Šarišská hradná cesta dostáva reálne kontúry, pribúda nové značenie aj infraštruktúra
<< predchádzajúci článok
Absolventom môžu pri hľadaní práce pomôcť úrady práce, ponúkajú aj finančné príspevky
Absolventom môžu pri hľadaní práce pomôcť úrady práce, ponúkajú aj finančné príspevky