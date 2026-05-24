 24hod.sk    Zo zahraničia

24. mája 2026

Trump čelil ďalšiemu bezpečnostnému incidentu. Ozbrojený muž strieľal pri Bielom dome, tajná služba útočníka zastrelila


Trump na sociálnej sieti Truth Social poďakoval tajnej službe a bezpečnostným zložkám za rýchlu a profesionálnu reakciu na ozbrojeného muža. Muž ozbrojený zbraňou otvoril v sobotu večer paľbu v ...



24.5.2026 (SITA.sk) - Trump na sociálnej sieti Truth Social poďakoval tajnej službe a bezpečnostným zložkám za rýchlu a profesionálnu reakciu na ozbrojeného muža.


Muž ozbrojený zbraňou otvoril v sobotu večer paľbu v blízkosti Bieleho domu, pričom tajná služba USA útočníka zastrelila a pri incidente bol zranený aj okoloidúci, uviedli úrady.

Tajná služba útočníka zastrelila


Prezident Donald Trump bol v čase incidentu v Bielom dome a nebol nijako ohrozený, uviedol hovorca tajnej služby Anthony Guglielmi vo vyhlásení. Konfrontácia sa odohrala krátko po 18:00 miestneho času, keď muž pri bezpečnostnom perimetri Bieleho domu vytiahol z tašky zbraň a začal strieľať.

„Policajti tajnej služby odpovedali paľbou, zasiahli podozrivého, ktorý bol prevezený do nemocnice, kde bol vyhlásený za mŕtveho. Počas streľby bol zranený aj jeden okoloidúci,“ uviedol Guglielmi bez ďalších podrobností o stave zraneného. Žiadny príslušník tajnej služby neutrpel zranenia.

Podozrivým mal byť 21-ročný muž z Marylandu


Trump na sociálnej sieti Truth Social poďakoval tajnej službe a bezpečnostným zložkám za rýchlu a profesionálnu reakciu na ozbrojeného muža. Podľa viacerých amerických médií bol podozrivý identifikovaný ako 21-ročný Nasire Best z Marylandu, ktorý mal históriu duševných problémov a viackrát sa stretol s príslušníkmi tajnej služby. Polícia a bezpečnostné zložky uzavreli oblasť.

Trump, ktorý má 79 rokov, bol cieľom troch pokusov o atentát, z ktorých posledný sa odohral 25. apríla, keď ozbrojený muž vtrhol do bezpečnostnej kontroly v hoteli, kde sa konala mediálna gala. Útočník sa nikdy nedostal blízko k Trumpovi alebo ostatným hosťom.


Zdroj: SITA.sk - Trump čelil ďalšiemu bezpečnostnému incidentu. Ozbrojený muž strieľal pri Bielom dome, tajná služba útočníka zastrelila © SITA Všetky práva vyhradené.

