Nedeľa 24.5.2026
Meniny má Ela
24. mája 2026
Východoslovenské múzeum láka na výstavu Divočina, exotické tvory si môžete pozrieť až do októbra – FOTO
Východoslovenské múzeum pripravilo výstavu exotických zvierat. Východoslovenské múzeum ...
Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach láka na novú výstavu „Divočina / Wild“. Návštevníci sa v rámci nej môžu tešiť na živé exotické tvory, pozrieť si ich budú môcť až do októbra. Ako múzeum informovalo, projekt prinesie jedinečný pohľad do sveta exotických živočíchov z rôznych kútov planéty. VSM tiež pravidelne prinesie aj rôzne témy komentovaných prehliadok, ponúkne napríklad aj ukážky kŕmenia či špeciálnej starostlivosti.
Návštevníci uvidia hady, škorpióny aj tropické pavúky
„Návštevníci sa môžu tešiť na nezabudnuteľný zážitok v podobe živých exotických zvierat, ktoré bežne poznáme len z dokumentárnych filmov či vzdialených zoologických záhrad. Výstava predstavuje rôzne druhy hadov vrátane pytónov a koraloviek, početné druhy jašterov, gekonov a žiab, ale aj zástupcov fascinujúcej ríše bezstavovcov. Nechýbajú obrovské syčiace šváby z Madagaskaru, veľké lesné škorpióny z Ázie či pavúky z tropických pralesov Južnej Ameriky,” uvádza múzeum.
VSM v Košiciach, ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, výstavu pripravilo v spolupráci s chovateľom Fridrichom Bodnárom. Výstava neponúkne len obdivovanie exotických tvorov, ale aj pohľad do sveta biodiverzity, prírodných zaujímavostí a objavovania rozmanitosti života na Zemi. Priblíži pri tom živočíchy, ktoré vzbudzujú rešpekt, zvedavosť i obdiv zároveň a návštevníci si budú môcť vypočuť aj špecifické zvuky, kým sa dozvedia viac o ich prirodzenom prostredí či spôsobe života.
Výstava chce búrať predsudky o obávaných tvoroch
„Ukazujeme, že aj obávané tvory sú v skutočnosti zraniteľné a fascinujúce. Príkladom sú najjedovatejšie žaby sveta, ktoré v zajatí strácajú svoju toxicitu, užovka čierna ktorá je biela, či had, ktorý sa živí výlučne vajíčkami a nemá vôbec žiadne zuby. Verím, že vďaka výstave pomôžeme ľuďom prekonať predsudky, prebudíme v nich väčší rešpekt k prírode a možno niekoho inšpirujeme natoľko, že si takého neobyčajného tvora nakoniec zaobstará aj domov,“ vraví spoluautor výstavy a chovateľ Fridrich Bodnár.
Kurátor výstavy Peter Ledvák doplnil, že výstava ponúkne aj rozsiahlu zbierku preparátov exotických zvierat, ktorú VSM spravuje. „Medzi vystavenými exponátmi divákov uchvátia napríklad giganti z ríše hmyzu, najväčší motýľ sveta prezývaný Atlas, najväčší chrobák zvaný Herkules, či obrovský pavúk veľký ako ľudská dlaň,“ vraví. V rámci výstavy bude sprístupnená aj bohatá zbierka muzeálnych preparátov z tropických oblastí celého sveta, prepojí tak živú prezentáciu zvierat so zbierkovými predmetmi zo zoologických fondov múzea.
Kraj považuje projekt za úspešný zámer
„Popri výrazných výstavných počinoch nášho krajského Východoslovenského múzea zo sveta histórie či umenia, vnímam aj tento projekt ako mimoriadne úspešný zámer popularizácie tajomného sveta exotických tvorov. Som rád, že na niekoľko mesiacov budeme opäť môcť ponúknuť nielen jednotlivcom a rodinám, ale aj školským skupinám či turistickým návštevám spoza hraníc nášho kraja. Do Východoslovenského múzea nepochybne patrí aj experiment a vysoká „latka“, ktoré za posledné roky dokazujú výbornú kondíciu nášho múzea, či už to boli výstavy o Žbirkovi, Vondráčkovej alebo najnovšie expozície historickej lekárne a gotiky,“ vraví predseda KSK Rastislav Trnka.
Výstava je určená všetkým vekovým kategóriám, rodinám s deťmi či školským skupinám. Múzeum tiež pripomenulo, že na svojich sociálnych sieťach bude pravidelne aktualizovať informácie o najbližších komentovaných prehliadkach.
Zdroj: SITA.sk - Východoslovenské múzeum láka na výstavu Divočina, exotické tvory si môžete pozrieť až do októbra – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
