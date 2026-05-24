Nedeľa 24.5.2026
Meniny má Ela
24. mája 2026
Absolventom môžu pri hľadaní práce pomôcť úrady práce, ponúkajú aj finančné príspevky
Absolventi si začínajú hľadať prvé zamestnanie. V máji brány stredných a vysokých škôl opúšťajú ich
V máji brány stredných a vysokých škôl opúšťajú ich absolventi, mnohí z nich si začínajú hľadať svoje prvé zamestnanie. Pomôcť im pri vstupe na pracovný trh môžu aj úrady práce. Evidencia na úrade práce je dobrovoľná, no okrem pracovných ponúk môžu absolventi využiť aj ponuku projektov, ktoré im môžu pomôcť naštartovať ich kariéru či podnikanie. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVR) SR.
Pomoc pri štarte kariéry
„Prechod zo školských lavíc na otvorený trh práce je pre mladých ľudí významným životným krokom. Uvedomujeme si, že so sebou prináša viacero výziev, a preto k príprave podporných nástrojov pristupujeme systematicky a komplexne. Naším cieľom je podať mladým ľuďom pomocnú ruku nielen pri orientácii v pracovných ponukách, ale aj pri rozpoznaní ich silných stránok, prípadne oblastí, v ktorých sa môžu ďalej zlepšovať. Vieme ich finančne podporiť pri štarte kariéry, pomôcť im pri zapracovaní sa na novom pracovisku a podporiť aj tých absolventov, ktorí sa rozhodnú začať podnikať. Ak si mladí ľudia potrebujú doplniť vzdelanie alebo rozšíriť svoje zručnosti, štát im dokáže preplatiť vybraný kurz,“ priblížil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Evidencia na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie je dobrovoľná, nie je to povinnosť. Urobiť tak podľa UPSVR môže každý, kto chce a môže pracovať a hľadá si zamestnanie. Okrem ponuky pracovných pozícií a poradenstva môžu úrady práce asistovať aj pri rozvoji zručností, doplnení vzdelania či získaní pracovnej praxe.
Uchádzači môžu využiť poradenstvo aj projekty
Pracovný portál ústredia práce ponúka takmer 160 000 voľných pracovných miest. Ak sa však absolvent školy zatiaľ nerozhodol, ktorým smerom sa chce uberať vo svojej kariére, môže využiť poradenské služby úradov práce, ktoré sú zamerané na zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a kompetencií uchádzača. Uchádzači o zamestnanie sa môžu po splnení stanovených podmienok zapojiť napríklad do poradenského projektu, ktorý slúži k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti na trhu práce a k zlepšeniu ich zručností pre riadenie vlastnej kariéry.
Nabrať potrebné zručnosti môže absolventom pomôcť aj absolventská prax. Úrady práce ju ponúkajú mladým uchádzačom o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úrade práce viac ako jeden mesiac. V takom prípade môžu požiadať o príspevok na vykonávanie absolventskej praxe v rámci projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť. Príspevok je určený uchádzačom o prácu do 30 rokov, ktorí dosiahli najviac stredné odborné vzdelanie a nepokračujú v ďalšom vzdelávaní ani odbornej príprave.
Štát podporí aj začínajúcich podnikateľov
V rámci spomínaného projektu ústredie práce ponúka podporu aj absolventom, ktorí chcú po škole skúsiť podnikať. „O finančný príspevok na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti vo výške 7 721 eur sa žiada na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok je možné poskytnúť po splnení podmienok oprávnenosti poskytnutia finančného príspevku stanovených v rámci tohto národného projektu,“ priblížilo ústredie práce.
Absolventi si môžu prostredníctvom úradov práce doplniť aj svoje vedomosti a zručnosti. Úrady práce v rámci projektu Zručnosti pre trh práce ponúkajú uchádzačom o zamestnanie možnosť preplatiť vzdelávací kurz podľa vlastného výberu.
Na využitie služieb je potrebná evidencia
Služby a projekty ústredia práce môžu využívať len tí absolventi, ktorí sa po ukončení školy evidujú na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie. Evidencia je dobrovoľná, potrebné je vyplniť žiadosť a priniesť so sebou aj doklady o vzdelaní – teda doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, maturitné vysvedčenie alebo vysokoškolský diplom a potvrdenie o dobe štúdia vydané školou.
„Ak absolvent vysokej školy podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 10 kalendárnych dní od vykonania štátnej skúšky, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ho zaradí do evidencie odo dňa nasledujúceho po vykonaní skúšky a štát za neho bude uhrádzať povinné zdravotné poistenie,“ priblížil UPSVR. Študent vysokej školy prestáva byť študentom dňom vykonania štátnej skúšky. Absolvent strednej školy je považovaný za nezaopatrené dieťa ešte do konca augusta v roku, v ktorom ukončí vzdelávanie a nepokračuje v ďalšom štúdiu.
Zdroj: SITA.sk - Absolventom môžu pri hľadaní práce pomôcť úrady práce, ponúkajú aj finančné príspevky © SITA Všetky práva vyhradené.
