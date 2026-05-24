|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 24.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. mája 2026
Taraba si podľa Petrík zaslúži odvolávanie, PS však odmieta spoluprácu s Dankom
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Opozícia Relácia O 5 minút 12
Zároveň pnutie vo vnútri vládnej koalície v súvislosti s Tarabom označila za smiešne. Opozícia sa nechystá odvolávať ministra životného ...
Zdieľať
24.5.2026 (SITA.sk) - Zároveň pnutie vo vnútri vládnej koalície v súvislosti s Tarabom označila za smiešne.
Opozícia sa nechystá odvolávať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to povedala opozičná poslankyňa Simona Petrík (Progresívne Slovensko). Zároveň pnutie vo vnútri vládnej koalície v súvislosti s Tarabom označila za smiešne.
„Očividne koalícia má nejaký spor,” skonštatoval poslankyňa s tým, že budú sledovať, ako sa v tejto súvislosti zachová predseda SNS Andrej Danko, ako aj predseda vlády Robert Fico. „Očividne je tu nejaká hra, do ktorej chcú zamotať opozíciu,” uviedla Petrík. Doplnila, že Taraba by si zaslúžil odvolávanie v parlamente, určite to však nebude súčasťou spoločnej hry opozície a Andreja Danka.
Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) sa prípadné odvolanie ministra môže udiať len po dohode s predsedom vlády. „Takéto veci by sa mali riešiť za zatvorenými dverami,” vyhlásil Tomáš. Doplnil, že hlasovanie o odvolaní ministra s opozíciou by bolo porušením koaličnej dohody. „Pevne verím, že táto situácia sa vyrieši v komunikácii medzi Andrejom Dankom a pánom premiérom,” dodal Tomáš.
Zdroj: SITA.sk - Taraba si podľa Petrík zaslúži odvolávanie, PS však odmieta spoluprácu s Dankom © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozícia sa nechystá odvolávať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to povedala opozičná poslankyňa Simona Petrík (Progresívne Slovensko). Zároveň pnutie vo vnútri vládnej koalície v súvislosti s Tarabom označila za smiešne.
„Očividne koalícia má nejaký spor,” skonštatoval poslankyňa s tým, že budú sledovať, ako sa v tejto súvislosti zachová predseda SNS Andrej Danko, ako aj predseda vlády Robert Fico. „Očividne je tu nejaká hra, do ktorej chcú zamotať opozíciu,” uviedla Petrík. Doplnila, že Taraba by si zaslúžil odvolávanie v parlamente, určite to však nebude súčasťou spoločnej hry opozície a Andreja Danka.
Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) sa prípadné odvolanie ministra môže udiať len po dohode s predsedom vlády. „Takéto veci by sa mali riešiť za zatvorenými dverami,” vyhlásil Tomáš. Doplnil, že hlasovanie o odvolaní ministra s opozíciou by bolo porušením koaličnej dohody. „Pevne verím, že táto situácia sa vyrieši v komunikácii medzi Andrejom Dankom a pánom premiérom,” dodal Tomáš.
Zdroj: SITA.sk - Taraba si podľa Petrík zaslúži odvolávanie, PS však odmieta spoluprácu s Dankom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Opozícia Relácia O 5 minút 12
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
SNS chce navrhnúť odvolanie Tarabu, Danko sa stretne s Ficom aj ministrom životného prostredia
SNS chce navrhnúť odvolanie Tarabu, Danko sa stretne s Ficom aj ministrom životného prostredia
<< predchádzajúci článok
USA a Irán môžu už čoskoro oznámiť veľkú dohodu. Trump hovorí o prelome vo vojne na Blízkom východe
USA a Irán môžu už čoskoro oznámiť veľkú dohodu. Trump hovorí o prelome vo vojne na Blízkom východe