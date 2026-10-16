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16. októbra 2026

Taliansko sa pripravuje na horúcu jeseň, ulice viacerých miest ovládla nespokojnosť


Tagy: Ceny energií Ceny palív Farmári Kamionisti Protivládne protesty Študenti Talianska vláda Zátarasy

Študenti, učitelia, farmári aj kamionisti vyrážajú do ulíc, rast cien energií a nízke mzdy stupňujú tlak na vládu pred voľbami.



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italy_students_protest_49699 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - Študenti, učitelia, farmári aj kamionisti vyrážajú do ulíc, rast cien energií a nízke mzdy stupňujú tlak na vládu pred voľbami.


Taliansko sa pripravuje na búrlivú jeseň plnú protestov. Prudký rast cien energií a zrýchľujúca inflácia vyháňajú do ulíc študentov, učiteľov, farmárov aj vodičov nákladných áut a zvyšujú tlak na vládu premiérky Giorgie Meloniovej pred budúcoročnými voľbami.



Mzdy aj klimatická kríza


Študenti v piatok protestovali po celej krajine proti podmienkam na školách, zatiaľ čo učiteľské odbory požadovali vyššie mzdy a prijatie ďalších pracovníkov.

Pred ministerstvom školstva v Ríme demonštrovali tisíce ľudí, pričom podľa polície na príslušníkov lietali fľaše a svetlice. V niekoľkých mestách študenti školy obsadili.

„Taliansko je v dramatickej hospodárskej a sociálnej kríze,“ povedal predstaviteľ odborovej centrály CGIL Christian Ferrari. Životné náklady sú neznesiteľné, náš výrobný systém každý deň stráca ďalšie časti, máme klimatickú krízu... Niektorí ľudia hovoria, že už toho bolo dosť.“

Meloniovej jeseň


Talianske médiá hovoria o „jeseni nespokojnosti“ pre Meloniovú, ktorej vláda sa minulý mesiac stala najdlhšie slúžiacou v novodobej histórii krajiny a získala uznanie za stabilizáciu verejných financií.

Ekonomická situácia domácností však zostáva napätá. Reálne mzdy po zohľadnení inflácie klesli medzi rokmi 1990 a 2026 o 6,6 percenta a po pandémii sa zotavovali pomalšie ako vo väčšine veľkých európskych ekonomík. Inflácia v septembri zrýchlila na 4,2 percenta, predovšetkým pre drahšie palivá.

Práve ich ceny priviedli tento týždeň farmárov a kamionistov k blokádam ciest v Apúlii, Kalábrii a na Sicílii.

Americká vojna a výroba cestovín


Protesty spomalili zásobovanie palivami a ohrozili aj výrobu cestovín. Združenie dopravcov Conftrasporto už hrozí „celonárodnou blokádou“ pre „neznesiteľnú situáciu spojenú s prudkým rastom cien energií“.

Vláda sa po vypuknutí americkej vojny s Iránom snaží rast cien palív tlmiť daňovými úľavami a dohodou s veľkými distribútormi, ktorí zatiaľ držia benzín pod hranicou dve eurá za liter.

Nové jesenné hnutie


Protestujú aj mladí ľudia proti vysokým nákladom na bývanie a štúdium. V Ríme, Miláne a Bologni rozložili v centrách miest stany.

„Potrebujeme nové veľké jesenné hnutie,“ povedal 22-ročný študent Riccardo v Miláne. „Aj keď krajinu neuvrhneme do chaosu ako vo Francúzsku ani nezablokujeme každú cestu ako v Španielsku, cieľom je, aby sa o týchto problémoch znovu začalo hovoriť.“

 


Zdroj: SITA.sk - Taliansko sa pripravuje na horúcu jeseň, ulice viacerých miest ovládla nespokojnosť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceny energií Ceny palív Farmári Kamionisti Protivládne protesty Študenti Talianska vláda Zátarasy
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