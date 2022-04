Žilinka vracia „úder“ špeciálnej prokuratúre, odmieta kritiku a manipulácie v trestných konaniach

Manipulácie trestných konaní

5.4.2022 -Je absurdné, že Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) reaguje na rôzne tvrdenia a útoky obvinených, podozrivých, obhajcov a niektorých verejne činných osôb tým, že útočí na generálnu prokuratúru a vedúcich predstaviteľov Generálnej prokuratúry SR (GP SR). Na tlačovej besede to vyhlásil generálny prokurátor SR Maroš Žilinka Reagoval tým na stanovisko skupiny prokurátorov ÚŠP z pondelka (4. apríla) k údajným manipuláciám v trestnom konaní.„Tento útok považujem za absolútne zákerný, nepodložený a nebola k tomu žiadna zámienka z našej strany, miestami až osobný. Tento zákerný útok nemá nič spoločné s profesionalitou prokurátora a so zdržanlivosťou prokurátora,“ vyhlásil Žilinka.Prokurátori ÚŠP poukázali napríklad na prípad bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského . Podľa nich sa postup GP SR pri rozhodovaní o návrhu na postup podľa paragrafu 363 Trestného poriadku vo viacerých ohľadoch radikálne vymyká doterajšej dlhodobej praxi.Generálny prokurátor v utorok zdôraznil, že v trestných veciach bývalého riaditeľa SIS nikdy nekonal, nekoná a nebude konať. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic by mal podľa šéfa generálnej prokuratúry vážiť slová, ktoré verejne prezentuje, lebo nepoužíva slovník prokurátora.„Prokurátori generálnej prokuratúry vykonávajú svoje právomoci v súlade so zákonom,“ tvrdil Žilinka. Položil si otázku, ako mohol vyhlásenie prokurátorov ÚŠP podpísať špeciálny prokurátor Lipšic, ak je vylúčený z konania týkajúceho sa bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského.Ten je opätovne obvinený od začiatku februára tohto roka. Generálna prokuratúra požiadala ÚŠP o čo najskoršie predloženie spisu Vladimíra Pčolinského. Prokurátori ÚŠP to označili za neštandardné.Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera na tlačovke uviedol, že za celú dobu existencie prokuratúry, ak nadriadený požiada o predloženie spisového materiálu, ešte sa nestalo, že by spis nepredložil.Na otázku, či umožní, aby o vine alebo nevine Vladimíra Pčolinského rozhodol súd, Kandera uviedol, že sa mu podsúva, ako keby túto vec mienil zrušiť a na položenú otázku odpovedať nevie. Keď bude k dispozícii spisový materiál, pripravia sa podklady a „uvidíme, aké rozhodnutie bude zákonné“.