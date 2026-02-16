|
|
Pondelok 16.2.2026
|
Meniny má Ida
Archív správ
|Denník - Správy
|
|
|
|
16. februára 2026
Audio šperk, ktorý sa nestratí ani na móle: Huawei FreeClip 2 sú „náušnice“ s dokonalým zvukom
Na parížskom Fashion Weeku sa už dávno neukazujú len šaty, kabelky či šperky.
Čoraz viac sa tam presadzujú aj technológie, no iba vtedy, ak vyzerajú ako súčasť stylingu. Presne takto sa na móle objavili aj slúchadlá Huawei FreeClip 2 - nenápadne, no efektne, pripnuté na ucho ako moderný koncept náušníc, ktorý pôsobí ako ozdoba, a pritom je plnohodnotným audio zariadením.
Keď slúchadlá vyzerajú ako šperk
Slúchadlá Huawei FreeClip 2 sa nedávajú do ucha, ale jemne sa pripnú na jeho okraj, ako krásna náušnica. Vďaka tomu zostáva ušný kanál voľný, takže počúvate hudbu bez pocitu nepohodlia pri nosení. Tento unikátny dizajn znamená, že stále vnímate svoje okolie a nemusíte mať pocit uzavretého sveta, aký býva pri klasických slúchadlách. Slúchadlá poskytujú dokonalú rovnováhu medzi pohodlím, ktoré si užívate celý deň, a štýlovým vzhľadom, ktorý dodá šmrnc každému outfitu.
Unikátny dizajn, ktorý zaujme
Ich unikátny dizajn je tým, čo ich odlišuje od bežných slúchadiel. FreeClip 2 sa nezasúvajú do ucha, ale jemne sa pripnú na jeho okraj, čím vám poskytujú komfort pri dlhšom nosení a zároveň neobmedzujú vašu schopnosť vnímať okolité zvuky. Tento otvorený dizajn je ideálny do mesta, na prechádzky, alebo na kávu s priateľmi. Slúchadlá vyzerajú ako elegantný doplnok, ktorý je stále praktický.
Dizajnom zaujme aj samotný obal slúchadiel. Huawei FreeClip 2 sa chvália kompaktným púzdrom, ktorý sa zmestí do dlane, či mikro kabelky. Slúchadlá sú dostupné hneď v niekoľkých atraktívnych farbách vrátane bielej, čiernej a džínsovo modrej. Práve posledná sa chváli nielen farbou inšpirovanou džínsovinou, ale aj textúrou obalu slúchadiel, ktorá okato pripomína denim.
Pohodlie, ktoré si užijete celý deň
Vďaka vylepšenému C-bridge dizajnu, ktorý je priateľský k pokožke, si ich môžete užívať celý deň bez toho, aby ste cítili akýkoľvek tlak. Samotné slúchadlá majú mostík v tvare písmena C, vďaka čomu sa ľahko pripnú na ucho z oboch strán. Materiál mostíka je vyrobený z jemného silikónu, vďaka čomu je šetrný k pokožke uší a netlačí.
Po oboch stranách silikónového mostíka sa nachádzajú gulička Acoustic ball, cez ktorú prúdi zvuk, a fazuľka Comfort Bean, ktorá zabezpečuje pevný, no pohodlný úchyt na uchu. Slúchadlá sú veľmi ľahké, vážia len 5,1 gramov, a prispôsobia sa vášmu uchu, takže zabudnete, že ich vôbec máte na sebe. Pohodlie, ktoré ponúkajú, je naozaj neprekonateľné.
Čistý zvuk a ovládanie pohybmi hlavy
A čo je na FreeClip 2 najlepšie? Počujete všetko okolo seba, kým si užívate svoju obľúbenú hudbu. Ich otvorený dizajn vám umožní byť stále v kontakte s okolím, čo je skvelé, ak ste na prechádzke po meste alebo v rušnej kaviarni. Ak sa nachádzate v hlučnejšom prostredí, slúchadlá automaticky prispôsobia hlasitosť, aby bol zvuk čo najčistejší.
Okrem toho prinášajú aj užitočné “hands-free” funkcie, ktoré ocení každý, kto má takmer neustále plné ruky. Napríklad kývnutím či potrasením hlavy môžete jednoducho prijímať alebo odmietať hovory a klepnutím jedného prsta preskakovať medzi obľúbenými skladbami, či epizódami podcastu.
Výdrž, ktorá vás nesklame
Slúchadlá Huawei FreeClip 2 sú pripravené na celý deň počúvania. Na jedno nabitie vydržia až 9 hodín a s nabíjacím puzdrom až 38 hodín. Keď sa ponáhľate, stačí krátke nabitie, aby ste si opäť užívali hudbu alebo telefonovanie. Sú to slúchadlá, ktoré zvládnu každý váš deň od ranného behu až po večerné stretnutie.
Dokonalá kombinácia štýlu a funkčnosti
Tento model slúchadiel od Huawei spája štýl, komfort a výkonnosť do jedného praktického balíka. S Huawei FreeClip 2 si užijete nielen dokonalý zvuk, ale aj štýlový doplnok, ktorý vás nikdy nezradí. Vo výbave je aj praktická výdrž až 9 hodín na jedno nabitie a do 38 hodín s nabíjacím puzdrom, plus rýchle dobitie. A keď príde dážď alebo tréning, poteší aj odolnosť voči vode na úrovni IP57.
Huawei FreeClip 2 sú dostupné v online obchodoch Alza a Nay za cenu od 199 EUR. Navyše do 8. marca môžete pri kúpe získať zľavu 10%.
