Brusel vyčlení 50 miliónov eur na posilnenie bezpečnosti v Čiernom mori
Po sérii útokov na obchodné lode chce Únia urýchliť vytvorenie spoločného námorného bezpečnostného centra Bulharska a Rumunska.
10.11.2026 (SITA.sk) - Po sérii útokov na obchodné lode chce Únia urýchliť vytvorenie spoločného námorného bezpečnostného centra Bulharska a Rumunska.
„Chceme urýchliť práce na námornom bezpečnostnom centre a stanoviť jasný harmonogram jeho dokončenia,“ vyhlásila von der Leyenová.
Spoločné bulharsko-rumunské centrum, ktorého vznik navrhli vlani, má posilniť námorný dohľad, výmenu informácií a ochranu strategickej infraštruktúry. Podľa Komisie by mohlo začať fungovať v roku 2027.
Únia zároveň poskytne Bulharsku ďalších desať miliónov eur na pátracie a záchranné operácie. Rovnakú pomoc oznámila predsedníčka Komisie v pondelok Rumunsku. „Bezpečnosť Čierneho mora je bezpečnosťou Európy,“ zdôraznila von der Leyenová.
Pri októbrových útokoch na plavidlá pri pobreží Bulharska a Rumunska zahynulo alebo zostalo nezvestných viac než 30 námorníkov. Rumunsko pripisuje útoky Rusku, Bulharsko však upozorňuje, že dôkazy o ich pôvodcovi zatiaľ chýbajú.
Ministri obrany Bulharska, Rumunska a Turecka sa už koncom októbra dohodli na pravidelných konzultáciách o bezpečnosti v Čiernom mori, ktoré je kľúčovou obchodnou trasou pre ukrajinský vývoz poľnohospodárskych produktov.
Zdroj: SITA.sk - Brusel vyčlení 50 miliónov eur na posilnenie bezpečnosti v Čiernom mori © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) vyčlení 50 miliónov eur na urýchlenie zriadenia námorného bezpečnostného centra v Čiernom mori.
V utorok to počas návštevy Bulharska oznámila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v reakcii na sériu útokov na obchodné plavidlá v regióne.
„Chceme urýchliť práce na námornom bezpečnostnom centre a stanoviť jasný harmonogram jeho dokončenia,“ vyhlásila von der Leyenová.
Spoločné centrum
Spoločné bulharsko-rumunské centrum, ktorého vznik navrhli vlani, má posilniť námorný dohľad, výmenu informácií a ochranu strategickej infraštruktúry. Podľa Komisie by mohlo začať fungovať v roku 2027.
Únia zároveň poskytne Bulharsku ďalších desať miliónov eur na pátracie a záchranné operácie. Rovnakú pomoc oznámila predsedníčka Komisie v pondelok Rumunsku. „Bezpečnosť Čierneho mora je bezpečnosťou Európy,“ zdôraznila von der Leyenová.
Mŕtvi a nezvestní
Pri októbrových útokoch na plavidlá pri pobreží Bulharska a Rumunska zahynulo alebo zostalo nezvestných viac než 30 námorníkov. Rumunsko pripisuje útoky Rusku, Bulharsko však upozorňuje, že dôkazy o ich pôvodcovi zatiaľ chýbajú.
Ministri obrany Bulharska, Rumunska a Turecka sa už koncom októbra dohodli na pravidelných konzultáciách o bezpečnosti v Čiernom mori, ktoré je kľúčovou obchodnou trasou pre ukrajinský vývoz poľnohospodárskych produktov.
Zdroj: SITA.sk - Brusel vyčlení 50 miliónov eur na posilnenie bezpečnosti v Čiernom mori © SITA Všetky práva vyhradené.
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