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Brusel vyčlení 50 miliónov eur na posilnenie bezpečnosti v Čiernom mori

Po sérii útokov na obchodné lode chce Únia urýchliť vytvorenie spoločného námorného bezpečnostného centra Bulharska a Rumunska.

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10.11.2026 (SITA.sk) - Po sérii útokov na obchodné lode chce Únia urýchliť vytvorenie spoločného námorného bezpečnostného centra Bulharska a Rumunska.

Európska únia (EÚ) vyčlení 50 miliónov eur na urýchlenie zriadenia námorného bezpečnostného centra v Čiernom mori.


V utorok to počas návštevy Bulharska oznámila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v reakcii na sériu útokov na obchodné plavidlá v regióne.


„Chceme urýchliť práce na námornom bezpečnostnom centre a stanoviť jasný harmonogram jeho dokončenia,“ vyhlásila von der Leyenová.

Spoločné centrum


Spoločné bulharsko-rumunské centrum, ktorého vznik navrhli vlani, má posilniť námorný dohľad, výmenu informácií a ochranu strategickej infraštruktúry. Podľa Komisie by mohlo začať fungovať v roku 2027.

Únia zároveň poskytne Bulharsku ďalších desať miliónov eur na pátracie a záchranné operácie. Rovnakú pomoc oznámila predsedníčka Komisie v pondelok Rumunsku. „Bezpečnosť Čierneho mora je bezpečnosťou Európy,“ zdôraznila von der Leyenová.

Mŕtvi a nezvestní


Pri októbrových útokoch na plavidlá pri pobreží Bulharska a Rumunska zahynulo alebo zostalo nezvestných viac než 30 námorníkov. Rumunsko pripisuje útoky Rusku, Bulharsko však upozorňuje, že dôkazy o ich pôvodcovi zatiaľ chýbajú.

Ministri obrany Bulharska, Rumunska a Turecka sa už koncom októbra dohodli na pravidelných konzultáciách o bezpečnosti v Čiernom mori, ktoré je kľúčovou obchodnou trasou pre ukrajinský vývoz poľnohospodárskych produktov.

 


Zdroj: SITA.sk - Brusel vyčlení 50 miliónov eur na posilnenie bezpečnosti v Čiernom mori © SITA Všetky práva vyhradené.

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