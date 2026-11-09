Tréner Országh po turnaji v Düsseldorfe: Bolo to solídne až na poslednú tretinu s Nemeckom – VIDEO
Tretie miesto na Nemeckom pohári bol aj dôsledok nekonzistentných výkonov. Slováci proti Nemcom predviedli, ako sa dá prehrať takmer víťazný zápas. V dueli o konečné druhé miesto na hokejovom ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Tretie miesto na Nemeckom pohári bol aj dôsledok nekonzistentných výkonov.
Slováci proti Nemcom predviedli, ako sa dá prehrať takmer víťazný zápas. V dueli o konečné druhé miesto na hokejovom Nemeckom pohári viedli po dvoch tretinách 3:0 a ukázali, že nielen vedenie 2:0 či 3:1 dokáže byť zradné...
Tri nemecké góly za 11 minút tretej tretiny a víťazný v závere preklopili celé dianie na ľade düsseldorfskej ľadovej arény kompletne na stranu súpera.
„Tretiu tretinu sme prehrali v hlave. Bavili sme sa s hráčmi o tom, že chceme hrať piati proti piatim. Namiesto toho sme sa nechali vylučovať. Nemôžeme robiť také zbytočné fauly, aké sme spravili. Za stavu 3:0 sme vedeli, že Nemci pôjdu do toho, budú tlačiť, sú domáci. Dali prvý gól, dostali trochu krídla a už to išlo,“ hodnotil tréner Vladimír Országh pre oficiálny web SZĽH.
Na druhej strane nemôže povedať, že rozhodcovia vylučovali iba domácich hráčov. Na lavici hanby bolo šesť Slovákov a rovnako šesť Nemcov, ale pomer presilovkových gólov bol 3:0 pre súpera.
„Aj my sme mali presilovky, ktorými sme si však nepomohlo ako proti Rakúšanmi. Mali sme ich dosť, šance sme mali, ale nezvládli sme ich,“ priznal Országh.
Celkovo turnaj a tretie miesto v konkurencii tradičných súperov z Lotyšska, Nemecka a Rakúska nehodnotil hlavný kouč slovenského výberu vyložene negatívne. Aj keď výkony v jednotlivých zápasoch mali skôr hojdačkový charakter.
"Chceli sme vidieť niektorých hráčov v reálnom zaťažení v troch zápasoch za štyri dni ako to zvládnu, ďalších sme chceli vidieť v inej pozícii ako v situácii, keď máme k dispozícii silnejší káder, napríklad v presilovke ako si budú počínať. Celkovo to bolo veľmi solídne až na poslednú tretinu proti Nemcom. Varovný prst bol tretia tretina proti Rakúšanom. Tam sme im dali šancu, aby sa vrátili do zápasu. Na hlbšiu analýzu bude čas, ale bolo tam veľa dobrých vecí," uviedol Országh.
Krátko sa ešte pristavil pri výkonoch nováčikov v drese s dvojkrížom. „Simon Jellúš odohral tri zápasy, mal tam dobré veci, ale aj také, na ktorých musí zapracovať. Peter Bjalončík odohral len dva zápasy a dostane nejaký feedback od nás. Obranca Jakub Chromiak odohral veľmi dobrý zápas proti Rakúsku. V prvom zápase bol nervóznejší, ale celkovo patril k príjemnejším prekvapeniam,“ skonštatoval Országh.
Už o mesiac (10.- 12. 12.) bude v Spišskej Novej Vsi ďalšia dvojzápasová previerka Slovákov na tradičnom predvianočnom Kaufland Cupe. Súpermi Slovákov tam budú Nóri a Lotyši.
„Chceme vidieť aj iných hráčov v akcii, možno starších hráčov. Budeme doma, ale nominácia je vždy lotéria. Zranenie a osobné dôvody vždy môžu do toho zasiahnuť,“ uzavrel Országh vo videu na webe hockeyslovakia.sk.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Országh po turnaji v Düsseldorfe: Bolo to solídne až na poslednú tretinu s Nemeckom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slováci proti Nemcom predviedli, ako sa dá prehrať takmer víťazný zápas. V dueli o konečné druhé miesto na hokejovom Nemeckom pohári viedli po dvoch tretinách 3:0 a ukázali, že nielen vedenie 2:0 či 3:1 dokáže byť zradné...
Tri nemecké góly za 11 minút tretej tretiny a víťazný v závere preklopili celé dianie na ľade düsseldorfskej ľadovej arény kompletne na stranu súpera.
Zbytočné fauly a oslabenia
„Tretiu tretinu sme prehrali v hlave. Bavili sme sa s hráčmi o tom, že chceme hrať piati proti piatim. Namiesto toho sme sa nechali vylučovať. Nemôžeme robiť také zbytočné fauly, aké sme spravili. Za stavu 3:0 sme vedeli, že Nemci pôjdu do toho, budú tlačiť, sú domáci. Dali prvý gól, dostali trochu krídla a už to išlo,“ hodnotil tréner Vladimír Országh pre oficiálny web SZĽH.
Nepomohli si presilovkami
Na druhej strane nemôže povedať, že rozhodcovia vylučovali iba domácich hráčov. Na lavici hanby bolo šesť Slovákov a rovnako šesť Nemcov, ale pomer presilovkových gólov bol 3:0 pre súpera.
„Aj my sme mali presilovky, ktorými sme si však nepomohlo ako proti Rakúšanmi. Mali sme ich dosť, šance sme mali, ale nezvládli sme ich,“ priznal Országh.
Celkovo turnaj a tretie miesto v konkurencii tradičných súperov z Lotyšska, Nemecka a Rakúska nehodnotil hlavný kouč slovenského výberu vyložene negatívne. Aj keď výkony v jednotlivých zápasoch mali skôr hojdačkový charakter.
Hráči v nových pozíciách
"Chceli sme vidieť niektorých hráčov v reálnom zaťažení v troch zápasoch za štyri dni ako to zvládnu, ďalších sme chceli vidieť v inej pozícii ako v situácii, keď máme k dispozícii silnejší káder, napríklad v presilovke ako si budú počínať. Celkovo to bolo veľmi solídne až na poslednú tretinu proti Nemcom. Varovný prst bol tretia tretina proti Rakúšanom. Tam sme im dali šancu, aby sa vrátili do zápasu. Na hlbšiu analýzu bude čas, ale bolo tam veľa dobrých vecí," uviedol Országh.
Krátko sa ešte pristavil pri výkonoch nováčikov v drese s dvojkrížom. „Simon Jellúš odohral tri zápasy, mal tam dobré veci, ale aj také, na ktorých musí zapracovať. Peter Bjalončík odohral len dva zápasy a dostane nejaký feedback od nás. Obranca Jakub Chromiak odohral veľmi dobrý zápas proti Rakúsku. V prvom zápase bol nervóznejší, ale celkovo patril k príjemnejším prekvapeniam,“ skonštatoval Országh.
O mesiac na Slovensku
Už o mesiac (10.- 12. 12.) bude v Spišskej Novej Vsi ďalšia dvojzápasová previerka Slovákov na tradičnom predvianočnom Kaufland Cupe. Súpermi Slovákov tam budú Nóri a Lotyši.
„Chceme vidieť aj iných hráčov v akcii, možno starších hráčov. Budeme doma, ale nominácia je vždy lotéria. Zranenie a osobné dôvody vždy môžu do toho zasiahnuť,“ uzavrel Országh vo videu na webe hockeyslovakia.sk.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Országh po turnaji v Düsseldorfe: Bolo to solídne až na poslednú tretinu s Nemeckom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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