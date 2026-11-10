Fico rokoval s Babišom o mnohých témach, venovali sa aj postaveniu EÚ pri rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine – VIDEO, FOTO
Na rokovaní sa zúčastnilo 32 predstaviteľov oboch vlád. Vlády Česka a Slovenska v utorok rokovali za jedným stolom. Premiér Robert Fico (
10.11.2026 (SITA.sk) - Na rokovaní sa zúčastnilo 32 predstaviteľov oboch vlád.
Vlády Česka a Slovenska v utorok rokovali za jedným stolom. Premiér Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní s českým premiérom Andrejom Babišom vyzdvihol vzájomné vzťahy medzi krajinami a význam spoločného postupu pri presadzovaní národnoštátnych záujmov na pôde EÚ. Premiéri sa zároveň zhodli na potrebe aktívnejšej európskej diplomacie pri hľadaní mierového riešenia vojny na Ukrajine.
Na rokovaní sa zúčastnilo 32 predstaviteľov oboch vlád. Diskutovali o mnohých témach vrátane energetiky, zdravotníctva, obrany, hospodárskej spolupráce a európskej agendy. Fico na rokovaní potvrdil záujem pokračovať v pravidelných rokovaniach. To nasledujúce by sa malo uskutočniť v Českej republike.
Veľkou témou spoločného rokovania bola koordinácia postojov oboch krajín v rámci EÚ, a to najmä v otázkach konkurencieschopnosti, energetickej bezpečnosti a emisných povoleniek. Slovenský premiér pritom ocenil iniciatívu Babiša, ktorá sa týka systému ETS2.
"Ďalšie zdražovanie dopravy a bývania v dôsledku emisných povoleniek je v súčasnej ekonomickej situácii neprijateľné," zdôraznil Fico, podľa ktorého je spoločný postup predpokladom silnejšieho presadzovania záujmov stredoeurópskeho regiónu. Značnú pozornosť pritom venovali aj zahraničnej politike a postaveniu EÚ pri rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine.
Fico kritizuje, že EÚ poskytuje obrovskú finančnú pomoc, no napriek tomu nemá zodpovedajúce zastúpenie pri mierových rokovaniach. Premiér preto predstavil aj konkrétny návrh na možné zastupovanie európskych záujmov.
"Našou povinnosťou je nájsť niekoho v rámci EÚ, kto by bol schopný komunikovať naše postoje. Myslím si, že máme človeka, ktorý by to vedel zvládnuť. A tento človek sa volá Maroš Šefčovič," povedal Fico s tým, že eurokomisár je skúsený diplomat s medzinárodným renomé a že svoje schopnosti preukázal napríklad pri rokovaniach s Čínou.
Fico počas rokovania reagoval aj na vyjadrenia nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merza. Zdôraznil, že Slovensko je suverénnym a rovnoprávnym členským štátom EÚ, ktorý má právo samostatne rozhodovať o svojich postojoch. Súčasne zopakoval, že je pripravený hľadať kompromis pri rokovaniach o európskom rozpočte, a to najmä v záujme zachovania silnej kohéznej a spoločnej hospodárskej politiky.
Slovenský premiér zároveň vyzdvihol slovensko-české vzťahy, ktoré podľa neho presahujú rámec štandardnej spolupráce. V súvislosti s prebratím ochranou nad vzdušným priestorom vlastnými silami poďakoval českej vláde za dočasnú pomoc pri ochrane slovenského neba v období, kedy na to krajina nemala vlastné kapacity.
Zdroj: SITA.sk - Fico rokoval s Babišom o mnohých témach, venovali sa aj postaveniu EÚ pri rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vlády Česka a Slovenska v utorok rokovali za jedným stolom. Premiér Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní s českým premiérom Andrejom Babišom vyzdvihol vzájomné vzťahy medzi krajinami a význam spoločného postupu pri presadzovaní národnoštátnych záujmov na pôde EÚ. Premiéri sa zároveň zhodli na potrebe aktívnejšej európskej diplomacie pri hľadaní mierového riešenia vojny na Ukrajine.
Na rokovaní sa zúčastnilo 32 predstaviteľov oboch vlád. Diskutovali o mnohých témach vrátane energetiky, zdravotníctva, obrany, hospodárskej spolupráce a európskej agendy. Fico na rokovaní potvrdil záujem pokračovať v pravidelných rokovaniach. To nasledujúce by sa malo uskutočniť v Českej republike.
Témy rokovania
Veľkou témou spoločného rokovania bola koordinácia postojov oboch krajín v rámci EÚ, a to najmä v otázkach konkurencieschopnosti, energetickej bezpečnosti a emisných povoleniek. Slovenský premiér pritom ocenil iniciatívu Babiša, ktorá sa týka systému ETS2.
"Ďalšie zdražovanie dopravy a bývania v dôsledku emisných povoleniek je v súčasnej ekonomickej situácii neprijateľné," zdôraznil Fico, podľa ktorého je spoločný postup predpokladom silnejšieho presadzovania záujmov stredoeurópskeho regiónu. Značnú pozornosť pritom venovali aj zahraničnej politike a postaveniu EÚ pri rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine.
Kritika poskytovania obrovskej finančnej pomoci
Fico kritizuje, že EÚ poskytuje obrovskú finančnú pomoc, no napriek tomu nemá zodpovedajúce zastúpenie pri mierových rokovaniach. Premiér preto predstavil aj konkrétny návrh na možné zastupovanie európskych záujmov.
"Našou povinnosťou je nájsť niekoho v rámci EÚ, kto by bol schopný komunikovať naše postoje. Myslím si, že máme človeka, ktorý by to vedel zvládnuť. A tento človek sa volá Maroš Šefčovič," povedal Fico s tým, že eurokomisár je skúsený diplomat s medzinárodným renomé a že svoje schopnosti preukázal napríklad pri rokovaniach s Čínou.
Reakcia na vyjadrenia Merza
Fico počas rokovania reagoval aj na vyjadrenia nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merza. Zdôraznil, že Slovensko je suverénnym a rovnoprávnym členským štátom EÚ, ktorý má právo samostatne rozhodovať o svojich postojoch. Súčasne zopakoval, že je pripravený hľadať kompromis pri rokovaniach o európskom rozpočte, a to najmä v záujme zachovania silnej kohéznej a spoločnej hospodárskej politiky.
Slovenský premiér zároveň vyzdvihol slovensko-české vzťahy, ktoré podľa neho presahujú rámec štandardnej spolupráce. V súvislosti s prebratím ochranou nad vzdušným priestorom vlastnými silami poďakoval českej vláde za dočasnú pomoc pri ochrane slovenského neba v období, kedy na to krajina nemala vlastné kapacity.
Zdroj: SITA.sk - Fico rokoval s Babišom o mnohých témach, venovali sa aj postaveniu EÚ pri rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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