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Černák dvakrát asistoval, v NHL bodovali aj Pospíšil a Nemec. Tampa Bay však prehrala – VIDEO

Z víťazstva sa tešili slovenskí hokejisti Martin Pospíšil a Šimon Nemec, ktorých Calgary Flames zdolalo Philadelphiu Flyers 4:3 po predĺžení. Slovenský hokejový obranca

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9.11.2026 (SITA.sk) - Z víťazstva sa tešili slovenskí hokejisti Martin Pospíšil a Šimon Nemec, ktorých Calgary Flames zdolalo Philadelphiu Flyers 4:3 po predĺžení.

Slovenský hokejový obranca Erik Černák zaznamenal dve asistencie pri prehre Tampy Bay Lightning na ľade Winnipeg Jets 3:4 v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL 2026/2027.

Obe gólové prihrávky si pripísal v 55. minúte, keď Pontus Holmberg dvoma zásahmi v krátkom slede znížil na 2:3 a následne vyrovnal na 3:3. Tampa Bay napokon duel prehrala ešte v riadnom hracom čase. Černák odohral 16 minút a 59 sekúnd, zaznamenal dva strelecké pokusy, jeden hit a dve trestné minúty.



Z víťazstva sa tešili slovenskí hokejisti Martin Pospíšil a Šimon Nemec, ktorých Calgary Flames zdolalo Philadelphiu Flyers 4:3 po predĺžení. Pospíšil asistoval v 49. minúte pri vyrovnávajúcom góle Joela Farabeeho na 3:3. Na ľade strávil 14 minút a 10 sekúnd, pripísal si tri strely, päť hitov a jeden plusový bod.

Nemec sa podieľal na rozhodujúcom zásahu Morgana Coronata v 65. minúte, pri ktorom zaznamenal asistenciu. Odohral 22 minút a osem sekúnd, mal jeden plusový bod a dve zblokované strely. Ďalší Slovák z tímu Calgary Samuel Honzek pre zranenie nehral.




Zdroj: SITA.sk - Černák dvakrát asistoval, v NHL bodovali aj Pospíšil a Nemec. Tampa Bay však prehrala – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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