Cholera si podľa WHO vyžiadala tento rok vyše tritisíc životov, najviac obetí je v Afrike
Svetová zdravotnícka organizácia varuje pred ďalšími epidémiami, cieľ výrazne obmedziť šírenie ochorenia do roku 2030 však považuje za dosiahnuteľný. Cholera si od ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Svetová zdravotnícka organizácia varuje pred ďalšími epidémiami, cieľ výrazne obmedziť šírenie ochorenia do roku 2030 však považuje za dosiahnuteľný.
V roku 2025 zomrelo na choleru takmer 7 900 ľudí, najviac od roku 1999, uviedol expert WHO na epidemické bakteriálne ochorenia Lorenzo Pezzoli.
„Cholera môže zabíjať v priebehu niekoľkých hodín, hoci jej liečba je jednoduchá a lacná,“ upozornil.
WHO varuje, že klimatický jav El Niño môže situáciu zhoršiť, keďže šírenie cholery podporujú záplavy aj nedostatok vody.
Takmer 90 percent minuloročných prípadov a úmrtí zaznamenali v Angole, Bangladéši, Konžskej demokratickej republike, Nigérii, Južnom Sudáne, Sudáne a Jemene.
WHO spolu s vakcinačnou alianciou Gavi plánuje do roku 2030 znížiť celosvetový počet prípadov cholery o 90 percent. Vlani schválili distribúciu 71 miliónov dávok vakcín.
„Spoločné úsilie nepochybne prináša výsledky, stále však nie je dostatočné,“ zdôraznil Pezzoli.
Organizácia preto vyzýva na intenzívnejšie očkovanie, včasnú diagnostiku a zabezpečenie prístupu k pitnej vode a hygienickým zariadeniam.
Zdroj: SITA.sk - Cholera si podľa WHO vyžiadala tento rok vyše tritisíc životov, najviac obetí je v Afrike © SITA Všetky práva vyhradené.
Cholera si od začiatku roka vyžiadala vo svete viac než 3-tisíc obetí, pričom takmer 90 percent úmrtí pripadá na Afriku.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok upozornila, že napriek poklesu smrtnosti zostáva toto infekčné ochorenie vážnou hrozbou.
Vlaňajšok bol katastrofálny
V roku 2025 zomrelo na choleru takmer 7 900 ľudí, najviac od roku 1999, uviedol expert WHO na epidemické bakteriálne ochorenia Lorenzo Pezzoli.
„Cholera môže zabíjať v priebehu niekoľkých hodín, hoci jej liečba je jednoduchá a lacná,“ upozornil.
WHO varuje, že klimatický jav El Niño môže situáciu zhoršiť, keďže šírenie cholery podporujú záplavy aj nedostatok vody.
Takmer 90 percent minuloročných prípadov a úmrtí zaznamenali v Angole, Bangladéši, Konžskej demokratickej republike, Nigérii, Južnom Sudáne, Sudáne a Jemene.
Dobré výsledky, ale...
WHO spolu s vakcinačnou alianciou Gavi plánuje do roku 2030 znížiť celosvetový počet prípadov cholery o 90 percent. Vlani schválili distribúciu 71 miliónov dávok vakcín.
„Spoločné úsilie nepochybne prináša výsledky, stále však nie je dostatočné,“ zdôraznil Pezzoli.
Organizácia preto vyzýva na intenzívnejšie očkovanie, včasnú diagnostiku a zabezpečenie prístupu k pitnej vode a hygienickým zariadeniam.
Zdroj: SITA.sk - Cholera si podľa WHO vyžiadala tento rok vyše tritisíc životov, najviac obetí je v Afrike © SITA Všetky práva vyhradené.
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