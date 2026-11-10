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Cholera si podľa WHO vyžiadala tento rok vyše tritisíc životov, najviac obetí je v Afrike

Svetová zdravotnícka organizácia varuje pred ďalšími epidémiami, cieľ výrazne obmedziť šírenie ochorenia do roku 2030 však považuje za dosiahnuteľný. Cholera si od ...

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10.11.2026 (SITA.sk) - Svetová zdravotnícka organizácia varuje pred ďalšími epidémiami, cieľ výrazne obmedziť šírenie ochorenia do roku 2030 však považuje za dosiahnuteľný.

Cholera si od začiatku roka vyžiadala vo svete viac než 3-tisíc obetí, pričom takmer 90 percent úmrtí pripadá na Afriku.


Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok upozornila, že napriek poklesu smrtnosti zostáva toto infekčné ochorenie vážnou hrozbou.



Vlaňajšok bol katastrofálny


V roku 2025 zomrelo na choleru takmer 7 900 ľudí, najviac od roku 1999, uviedol expert WHO na epidemické bakteriálne ochorenia Lorenzo Pezzoli.

„Cholera môže zabíjať v priebehu niekoľkých hodín, hoci jej liečba je jednoduchá a lacná,“ upozornil.

WHO varuje, že klimatický jav El Niño môže situáciu zhoršiť, keďže šírenie cholery podporujú záplavy aj nedostatok vody.

Takmer 90 percent minuloročných prípadov a úmrtí zaznamenali v Angole, Bangladéši, Konžskej demokratickej republike, Nigérii, Južnom Sudáne, Sudáne a Jemene.

Dobré výsledky, ale...


WHO spolu s vakcinačnou alianciou Gavi plánuje do roku 2030 znížiť celosvetový počet prípadov cholery o 90 percent. Vlani schválili distribúciu 71 miliónov dávok vakcín.

„Spoločné úsilie nepochybne prináša výsledky, stále však nie je dostatočné,“ zdôraznil Pezzoli.

Organizácia preto vyzýva na intenzívnejšie očkovanie, včasnú diagnostiku a zabezpečenie prístupu k pitnej vode a hygienickým zariadeniam.


Zdroj: SITA.sk - Cholera si podľa WHO vyžiadala tento rok vyše tritisíc životov, najviac obetí je v Afrike © SITA Všetky práva vyhradené.

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