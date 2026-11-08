Zamestnanecké benefity sú pre firmy dôležitým nástrojom. V ktorom kraji a odvetví dávajú najviac?
Rozdiely v príspevkoch pre zamestnancov ukazujú, že firmy k odmeňovaniu nepristupujú všade rovnako. Zamestnanecké benefity sa stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou odmeňovania, no suma, ktorú firmy ...
8.11.2026 (SITA.sk) - Rozdiely v príspevkoch pre zamestnancov ukazujú, že firmy k odmeňovaniu nepristupujú všade rovnako.
Zamestnanecké benefity sa stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou odmeňovania, no suma, ktorú firmy investujú do svojich pracovníkov, sa výrazne líši podľa regiónu aj odvetvia. Najvyššie priemerné ročné príspevky na nefinančné benefity dostávajú zamestnanci v Bratislavskom a Prešovskom kraji. Na opačnom konci rebríčka sa ocitol Trnavský kraj, kde je priemerná suma oproti Bratislavskému nižšia o viac ako 120 eur. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Edenred, ktorá sa zamerala na reálne príspevky klientov naprieč Slovenskom.
V Bratislavskom kraji dosahuje priemerný ročný príspevok na nefinančné benefity 330,68 eura. Tesne za ním nasleduje Prešovský kraj s priemerom 316,03 eura. Tretie miesto patrí Košickému kraju, kde zamestnanci dostávajú v priemere 277,84 eura ročne. V Nitrianskom kraji je to 267,79 eura, v Banskobystrickom 259,48 eura, v Trenčianskom 241,14 eura a v Žilinskom 230,81 eura. Najnižšiu priemernú sumu eviduje Edenred v Trnavskom kraji, a to 206,64 eura ročne.
Podľa spoločnosti sa zamestnanecké benefity stali dôležitým nástrojom pri získavaní nových pracovníkov, ich motivácii aj udržaní kvalifikovaných zamestnancov. Rozdiely v príspevkoch však ukazujú, že firmy k odmeňovaniu nepristupujú všade rovnako.
„Zamestnanecké benefity sa na Slovensku stali kľúčovým nástrojom pri nábore, motivácii a udržaní kvalifikovaných pracovníkov. Rozdiely v sumách, ktoré firmy do svojich ľudí investujú, sú však výrazné. Líšia sa nielen podľa odvetví, ale aj na základe regiónu či výrobnej sféry,“ upozorňuje riaditeľka pre Public Affairs v spoločnosti Edenred Lívia Bachratá.
Ešte výraznejšie rozdiely sa ukazujú pri pohľade na jednotlivé odvetvia. Najvyššie nefinančné príspevky eviduje spoločnosť v predaji a údržbe vozidiel, kde priemerná ročná suma dosahuje 457,47 eura. Nasleduje finančníctvo s 344,75 eura, veľkoobchod s 343,83 eura, právne služby, poradenstvo a účtovníctvo s 341,35 eura a sektor informačných technológií s 332,31 eura.
Na opačnej strane rebríčka sa nachádzajú odvetvia s nižšími príspevkami. V kovovýrobe a hutníctve ide v priemere o 236,08 eura ročne, v doprave a logistike o 235,92 eura a v maloobchode dokonca len o 202,08 eura.
Rozdiely pritom nevznikajú iba medzi jednotlivými regiónmi či odvetviami, ale aj podľa toho, či ide o výrobný alebo nevýrobný podnik. V Bratislavskom kraji poskytujú vyššie benefity nevýrobné firmy, kde priemerný príspevok dosahuje 349,79 eura. Vo výrobnej sfére je to 327,84 eura. V Banskobystrickom kraji je však situácia opačná. Výrobné podniky tam poskytujú v priemere 306,22 eura, zatiaľ čo nevýrobné len 166 eur.
Zaujímavý je aj Prešovský kraj, kde nevýrobné firmy dosahujú priemerný príspevok 356,16 eura a výrobné podniky 291,95 eura. K vyšším hodnotám vo výrobnej sfére prispievajú napríklad spoločnosti z automobilového priemyslu, kde priemerný príspevok dosahuje 583,43 eura, či potravinárstva s hodnotou 579,26 eura. V Žilinskom kraji zase prekvapujú nadpriemerné príspevky v poľnohospodárstve a lesníctve, ktoré dosahujú 500 eur, a v maloobchode s priemerom 482,14 eura.
Firmy majú pritom ešte pred koncom roka priestor zvážiť, ako svojich zamestnancov odmenia. Edenred upozorňuje na možnosť poskytovať nepeňažné benefity až do výšky 500 eur ročne na zamestnanca, ktoré sú podľa spoločnosti v plnom rozsahu oslobodené od daní a odvodov. Zamestnanec tak môže získať vyššiu čistú hodnotu odmeny, než keby mu zamestnávateľ rovnakú sumu vyplatil v hotovosti ako bežnú finančnú odmenu.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanecké benefity sú pre firmy dôležitým nástrojom. V ktorom kraji a odvetví dávajú najviac? © SITA Všetky práva vyhradené.
Zamestnanecké benefity sa stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou odmeňovania, no suma, ktorú firmy investujú do svojich pracovníkov, sa výrazne líši podľa regiónu aj odvetvia. Najvyššie priemerné ročné príspevky na nefinančné benefity dostávajú zamestnanci v Bratislavskom a Prešovskom kraji. Na opačnom konci rebríčka sa ocitol Trnavský kraj, kde je priemerná suma oproti Bratislavskému nižšia o viac ako 120 eur. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Edenred, ktorá sa zamerala na reálne príspevky klientov naprieč Slovenskom.
V Bratislavskom kraji dosahuje priemerný ročný príspevok na nefinančné benefity 330,68 eura. Tesne za ním nasleduje Prešovský kraj s priemerom 316,03 eura. Tretie miesto patrí Košickému kraju, kde zamestnanci dostávajú v priemere 277,84 eura ročne. V Nitrianskom kraji je to 267,79 eura, v Banskobystrickom 259,48 eura, v Trenčianskom 241,14 eura a v Žilinskom 230,81 eura. Najnižšiu priemernú sumu eviduje Edenred v Trnavskom kraji, a to 206,64 eura ročne.
Rozdiely v sumách sú výrazné
Podľa spoločnosti sa zamestnanecké benefity stali dôležitým nástrojom pri získavaní nových pracovníkov, ich motivácii aj udržaní kvalifikovaných zamestnancov. Rozdiely v príspevkoch však ukazujú, že firmy k odmeňovaniu nepristupujú všade rovnako.
„Zamestnanecké benefity sa na Slovensku stali kľúčovým nástrojom pri nábore, motivácii a udržaní kvalifikovaných pracovníkov. Rozdiely v sumách, ktoré firmy do svojich ľudí investujú, sú však výrazné. Líšia sa nielen podľa odvetví, ale aj na základe regiónu či výrobnej sféry,“ upozorňuje riaditeľka pre Public Affairs v spoločnosti Edenred Lívia Bachratá.
Ešte výraznejšie rozdiely sa ukazujú pri pohľade na jednotlivé odvetvia. Najvyššie nefinančné príspevky eviduje spoločnosť v predaji a údržbe vozidiel, kde priemerná ročná suma dosahuje 457,47 eura. Nasleduje finančníctvo s 344,75 eura, veľkoobchod s 343,83 eura, právne služby, poradenstvo a účtovníctvo s 341,35 eura a sektor informačných technológií s 332,31 eura.
Na opačnej strane rebríčka sa nachádzajú odvetvia s nižšími príspevkami. V kovovýrobe a hutníctve ide v priemere o 236,08 eura ročne, v doprave a logistike o 235,92 eura a v maloobchode dokonca len o 202,08 eura.
Nepeňažné benefity môžu dosiahnuť 500 eur
Rozdiely pritom nevznikajú iba medzi jednotlivými regiónmi či odvetviami, ale aj podľa toho, či ide o výrobný alebo nevýrobný podnik. V Bratislavskom kraji poskytujú vyššie benefity nevýrobné firmy, kde priemerný príspevok dosahuje 349,79 eura. Vo výrobnej sfére je to 327,84 eura. V Banskobystrickom kraji je však situácia opačná. Výrobné podniky tam poskytujú v priemere 306,22 eura, zatiaľ čo nevýrobné len 166 eur.
Zaujímavý je aj Prešovský kraj, kde nevýrobné firmy dosahujú priemerný príspevok 356,16 eura a výrobné podniky 291,95 eura. K vyšším hodnotám vo výrobnej sfére prispievajú napríklad spoločnosti z automobilového priemyslu, kde priemerný príspevok dosahuje 583,43 eura, či potravinárstva s hodnotou 579,26 eura. V Žilinskom kraji zase prekvapujú nadpriemerné príspevky v poľnohospodárstve a lesníctve, ktoré dosahujú 500 eur, a v maloobchode s priemerom 482,14 eura.
Firmy majú pritom ešte pred koncom roka priestor zvážiť, ako svojich zamestnancov odmenia. Edenred upozorňuje na možnosť poskytovať nepeňažné benefity až do výšky 500 eur ročne na zamestnanca, ktoré sú podľa spoločnosti v plnom rozsahu oslobodené od daní a odvodov. Zamestnanec tak môže získať vyššiu čistú hodnotu odmeny, než keby mu zamestnávateľ rovnakú sumu vyplatil v hotovosti ako bežnú finančnú odmenu.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanecké benefity sú pre firmy dôležitým nástrojom. V ktorom kraji a odvetví dávajú najviac? © SITA Všetky práva vyhradené.