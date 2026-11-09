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Trump plánuje stretnutie s prezidentmi Ruska a Číny, rokovať chcú o vojne s Iránom

Americký prezident očakáva rokovania s Putinom a Si Ťin-pchingom na samite v Číne, témou môže byť aj jadrové odzbrojenie. Americký prezident

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9.11.2026 (SITA.sk) - Americký prezident očakáva rokovania s Putinom a Si Ťin-pchingom na samite v Číne, témou môže byť aj jadrové odzbrojenie.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že sa na budúci týždeň pravdepodobne stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, aby rokovali o ukončení vojny s Iránom a ďalších medzinárodných otázkach.



Bude to zaujímavé


Trump novinárom povedal, že stretnutie očakáva počas samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa uskutoční 18. a 19. novembra v čínskom meste Šen-čen.

„Pocestujem do Číny a myslím si, že jedným zo stretnutí bude rokovanie s prezidentom Putinom a prezidentom Si Ťin-pchingom. Bude to zaujímavé,“ vyhlásil Trump. „Budeme hovoriť o mnohých veciach vrátane jadrového odzbrojenia. Snažíme sa ukončiť vojnu s Iránom,“ dodal.

Agresor aj o Ukrajine


Kremeľ už 21. októbra oznámil, že prípravy na historicky prvé trojstranné stretnutie prezidentov USA, Ruska a Číny prebiehajú.

Stalo sa tak po správe denníka The Wall Street Journal, podľa ktorej Putin navrhoval využiť spoločné rokovania na sprostredkovanie mierovej dohody o Ukrajine, ktorá by bola výhodná pre Moskvu. Rusko začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu vo februári 2022.

Trumpova kritika


Trump čelí v Spojených štátoch kritike za svoj ústretový postoj voči autoritárskym lídrom vrátane prezidentov Ruska a Číny. Jeho ochota opäť rokovať s Putinom zároveň potvrdzuje snahu amerického prezidenta ukončiť medzinárodnú izoláciu Ruska, do ktorej sa Moskva dostala po začiatku invázie na Ukrajinu.

Viac o téme. Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Trump plánuje stretnutie s prezidentmi Ruska a Číny, rokovať chcú o vojne s Iránom © SITA Všetky práva vyhradené.

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