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Fond na podporu športu rozdelí cez 7,5 milióna eur organizátorom rôznych podujatí

Fond rozdelí sumu 7 515 481 eur, sedemcifernú čiastku dostanú organizátori ME volejbalistiek 2028 aj Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien v Jasnej 2027. Fond ...

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10.11.2026 (SITA.sk) - Fond rozdelí sumu 7 515 481 eur, sedemcifernú čiastku dostanú organizátori ME volejbalistiek 2028 aj Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien v Jasnej 2027.

Fond na podporu športu (Fnpš) schválil prerozdelenie sumy cez 7,5 milióna eur na projekty podpory významných súťaží. Takmer 70 medzinárodných podujatí organizovaných na území Slovenskej republiky naprieč športovými odvetviami tak dostane príspevok na usporiadanie podujatia.

Sedemcifernú čiastku od Fnpš dostane v roku 2027 Slovenská volejbalová federácia (SVF) na organizáciu majstrovstiev Európy volejbalistiek v roku 2028 (1 610 181 eur) a spoločnosť ZSL Marketing s. r. o na prípravu Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien v Jasnej (1 200 000 eur). Fond rozdelí sumu 7 515 481 eur.

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„Podpora významných športových súťaží je investícia do prestíže Slovenska, rozvoja našich športovcov a budovania silného športového prostredia. Teší ma, že Fond na podporu športu môže prispieť k organizácii významných súťaží, ktoré na Slovensko prinesú špičkových športovcov, kvalitnú konkurenciu aj nezabudnuteľné športové zážitky pre fanúšikov. Veríme, že tieto podujatia pomôžu zviditeľniť slovenský šport doma i v zahraničí a zároveň inšpirujú mladú generáciu k aktívnemu športovaniu,“ uviedol riaditeľ fondu Ivan Fufaľ.

Podporu získali aj organizátori Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, míting Banskobystrická latka či cyklistické preteky Okolo Slovenska. Podporu dostane aj Slovenský zväz športového rybolovu na majstrovstvá sveta juniorov v love rýb na umelú mušku (20-tisíc eur) či Zväz slovenského kolieskového korčuľovania na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v skejtbordingu (10-tisíc eur).

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Ako informuje fond na svojom webe, schválil tiež zaradenie projektu „Komplex PLAVÁREŇ“ v Kysuckom Novom Meste do programu športovej infraštruktúry národného významu a poskytnutie príspevku v maximálnej výške 1 143 785 eur.


Zdroj: SITA.sk - Fond na podporu športu rozdelí cez 7,5 milióna eur organizátorom rôznych podujatí © SITA Všetky práva vyhradené.

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