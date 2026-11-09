Pondelok 9. novembra 2026, meniny má Teodor

Bratislava 9 °C

Pondelok 9. 11. 2026 Meniny má Teodor

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Moldavsko sa chce zbaviť závislosti od Ruska, elektrinu bude dovážať z Rumunska

Strategické prepojenie s Rumunskom a európskou energetickou sieťou má krajine zabezpečiť stabilnejšie dodávky elektriny.

Zdieľať

belgium_eu_enlargement_package_8_441 676x451
9.11.2026 (SITA.sk) - Strategické prepojenie s Rumunskom a európskou energetickou sieťou má krajine zabezpečiť stabilnejšie dodávky elektriny.

Moldavsko v nedeľu slávnostne uviedlo do prevádzky nové vysokonapäťové elektrické vedenie, ktoré krajinu spája s Rumunskom a európskou energetickou sieťou. Projekt má výrazne obmedziť jej energetickú závislosť od Ruska.


„Moskva nás celé desaťročia energeticky vydierala. Teraz je tomu koniec. Moldavsko už nenakupuje žiadny ruský plyn,“ uviedla prezidentka Maia Sanduová na sociálnej sieti X.

Závislosť od separatistov


Nové elektrické vedenie s napätím 400 kilovoltov a dĺžkou približne 157 kilometrov spája mestá Vulkanešty a Kišiňov.

Moldavsku umožní znížiť závislosť od tepelnej elektrárne Kučurgan v separatistickom Podnestersku podporovanom Ruskom a obmedziť riziko prerušenia dodávok elektriny.

Projekt prezývaný „vedenie energetickej nezávislosti“ dokončili s dvojročným oneskorením. Ide o jednu z najväčších infraštruktúrnych investícií krajiny za posledné desaťročia.

Stav núdze


Moldavsko s 2,6 milióna obyvateľmi čelí energetickým problémom najmä od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. V septembri vyhlásilo pre rastúce ceny palív 60-dňový stav núdze v energetike.

Na slávnostnom uvedení vedenia do prevádzky sa zúčastnila aj eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová. Pripravujú sa ďalšie dve elektrické prepojenia s Rumunskom.

Moldavsko má od júna 2022 štatút kandidátskej krajiny Európskej únie.

 


Zdroj: SITA.sk - Moldavsko sa chce zbaviť závislosti od Ruska, elektrinu bude dovážať z Rumunska © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež