Drony zaútočili na druhú najväčšiu ruskú rafinériu, výbuchy hlásili 800 kilometrov od Ukrajiny – VIDEO
Útok na strategický závod v Kiriši sprevádzali mohutné explózie. Satelitný systém NASA zaznamenal v areáli viacero tepelných anomálií, ktoré môžu signalizovať požiare. Ukrajinské drony v noci na ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Útok na strategický závod v Kiriši sprevádzali mohutné explózie. Satelitný systém NASA zaznamenal v areáli viacero tepelných anomálií, ktoré môžu signalizovať požiare.
Ukrajinské drony v noci na pondelok údajne zasiahli druhú najväčšiu ropnú rafinériu v Rusku, ktorá sa nachádza v meste Kiriši v Leningradskej oblasti, približne 800 kilometrov severne od Ukrajiny. Podľa ukrajinských monitorovacích kanálov Exilenova+ a Supernova+ sa v areáli závodu ozývali mohutné výbuchy. Informoval o tom portál The Kyiv Independent. Rozsah prípadných škôd zatiaľ nie je známy.
Útok smeroval na rafinériu Kiriši Petroleum Organic Synthesis, známu aj pod názvom Kinef. Satelitný systém FIRMS amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý sleduje požiare a tepelné anomálie na zemskom povrchu, zaznamenal v areáli závodu viacero ohnísk zvýšenej teploty. Tieto údaje naznačujú možný vznik požiarov, samotné však nepotvrdzujú rozsah poškodenia zariadenia.
Gubernátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko uviedol, že ruská protivzdušná obrana počas útoku zostrelila nad regiónom celkovo 113 ukrajinských dronov. Toto tvrdenie nebolo možné nezávisle overiť. Rafinéria Kinef patrí medzi najvýznamnejšie zariadenia ruského ropného priemyslu.
Jej ročná spracovateľská kapacita dosahuje približne 20 miliónov ton ropy a zabezpečuje viac ako šesť percent celkovej ruskej rafinérskej produkcie. Vyrába širokú škálu ropných produktov vrátane palív používaných ruskými ozbrojenými silami. Závod je zároveň predmetom západných sankcií vrátane amerických opatrení.
Nejde o prvý ukrajinský útok na toto zariadenie. Drony na rafinériu zaútočili aj 30. augusta. Po májových úderoch, pri ktorých boli poškodené tri zo štyroch jednotiek na destiláciu ropy, musel podnik dočasne prerušiť spracovanie suroviny. Opakované útoky na Kinef tak poukazujú na zraniteľnosť strategickej ruskej energetickej infraštruktúry aj vo veľkej vzdialenosti od ukrajinských hraníc.
Najnovší útok prichádza v čase, keď Ukrajina obnovila údery na ruské energetické zariadenia po dočasnom prerušení, ku ktorému vyzýval americký prezident Donald Trump.
Vysokopostavení ukrajinskí predstavitelia pre The Kyiv Independent uviedli, že Kyjev nikdy nesúhlasil s prímerím týkajúcim sa útokov na energetickú infraštruktúru, ktoré Trump jednostranne oznámil 31. októbra. Rusko medzitým v uplynulých týždňoch zintenzívnilo útoky na ukrajinskú energetickú sieť, ktoré spôsobili rozsiahle výpadky elektriny a dodávok vody, ako aj civilné obete.
Zdroj: SITA.sk - Drony zaútočili na druhú najväčšiu ruskú rafinériu, výbuchy hlásili 800 kilometrov od Ukrajiny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinské drony v noci na pondelok údajne zasiahli druhú najväčšiu ropnú rafinériu v Rusku, ktorá sa nachádza v meste Kiriši v Leningradskej oblasti, približne 800 kilometrov severne od Ukrajiny. Podľa ukrajinských monitorovacích kanálov Exilenova+ a Supernova+ sa v areáli závodu ozývali mohutné výbuchy. Informoval o tom portál The Kyiv Independent. Rozsah prípadných škôd zatiaľ nie je známy.
Útok smeroval na rafinériu Kiriši Petroleum Organic Synthesis, známu aj pod názvom Kinef. Satelitný systém FIRMS amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý sleduje požiare a tepelné anomálie na zemskom povrchu, zaznamenal v areáli závodu viacero ohnísk zvýšenej teploty. Tieto údaje naznačujú možný vznik požiarov, samotné však nepotvrdzujú rozsah poškodenia zariadenia.
Rusi zostrelili desiatky ukrajinských dronov
Gubernátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko uviedol, že ruská protivzdušná obrana počas útoku zostrelila nad regiónom celkovo 113 ukrajinských dronov. Toto tvrdenie nebolo možné nezávisle overiť. Rafinéria Kinef patrí medzi najvýznamnejšie zariadenia ruského ropného priemyslu.
Jej ročná spracovateľská kapacita dosahuje približne 20 miliónov ton ropy a zabezpečuje viac ako šesť percent celkovej ruskej rafinérskej produkcie. Vyrába širokú škálu ropných produktov vrátane palív používaných ruskými ozbrojenými silami. Závod je zároveň predmetom západných sankcií vrátane amerických opatrení.
The KINEF oil refinery in Kirishi, Leningrad region of Russia, is on fire following a drone
attack.
It is Russia's second-largest oil refinery by processing volume, with a design capacity of over 20 million tonnes per year. The plant supplies fuel to the country's entire northwest, including Pulkovo Airport.
Mobile internet service was shut down in St. Petersburg during the drone attack, while Pulkovo Airport imposed restrictions on aircraft arrivals and departures.
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 9, 2026
Zraniteľnosť strategickej ruskej energetickej infraštruktúry
Nejde o prvý ukrajinský útok na toto zariadenie. Drony na rafinériu zaútočili aj 30. augusta. Po májových úderoch, pri ktorých boli poškodené tri zo štyroch jednotiek na destiláciu ropy, musel podnik dočasne prerušiť spracovanie suroviny. Opakované útoky na Kinef tak poukazujú na zraniteľnosť strategickej ruskej energetickej infraštruktúry aj vo veľkej vzdialenosti od ukrajinských hraníc.
Najnovší útok prichádza v čase, keď Ukrajina obnovila údery na ruské energetické zariadenia po dočasnom prerušení, ku ktorému vyzýval americký prezident Donald Trump.
Vysokopostavení ukrajinskí predstavitelia pre The Kyiv Independent uviedli, že Kyjev nikdy nesúhlasil s prímerím týkajúcim sa útokov na energetickú infraštruktúru, ktoré Trump jednostranne oznámil 31. októbra. Rusko medzitým v uplynulých týždňoch zintenzívnilo útoky na ukrajinskú energetickú sieť, ktoré spôsobili rozsiahle výpadky elektriny a dodávok vody, ako aj civilné obete.
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Zdroj: SITA.sk - Drony zaútočili na druhú najväčšiu ruskú rafinériu, výbuchy hlásili 800 kilometrov od Ukrajiny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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