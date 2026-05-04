Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Cieľ zbierky Oksana50 bol prekročený trojnásobne, mení sa na OksanaFOREVER a potrvá bez obmedzenia
Zbierka Oksana50 sa transformuje na OksanaFOREVER a pokračuje bez časového obmedzenia. Zbierka Oksana50 prekročila svoj pôvodný cieľ až trojnásobne. Odštartovala v septembri minulého roku s jasným ...
4.5.2026 (SITA.sk) - Zbierka Oksana50 sa transformuje na OksanaFOREVER a pokračuje bez časového obmedzenia.
Zbierka Oksana50 prekročila svoj pôvodný cieľ až trojnásobne. Odštartovala v septembri minulého roku s jasným cieľom - vyzbierať peniaze pre 50 evakuačných vozidiel v hodnote približne milión eur, ktoré by pomohli Ukrajine. Tento cieľ sa darcom podarilo dosiahnuť už 23. decembra a v marci tohto roku na Ukrajinu vyrazil historicky najväčší konvoj 87 dobrovoľníkov, ktorí na Ukrajinu dopravil 72 vozidiel.
„K aprílu 2026 sa vyzbierali prostriedky na nákup už viac ako 100 vozidiel. Vzhľadom na pretrvávajúci vysoký dopyt zo strany ukrajinských jednotiek sa iniciátori rozhodli v zbierke pokračovať,“ informovala Nadácia otvorenej spoločnosti. Po tom, čo iniciatíva Nadácie otvorenej spoločnosti a českého Nadačného fondu pre Ukrajinu/Dárek pro Putina dosiahla cieľ, a po nákupe už viac ako 150 vozidiel pre Ukrajinu, sa zbierka Oksana50 transformuje na OksanaFOREVER a pokračuje bez časového obmedzenia.
„Keď sme videli, ako tieto autá zachraňujú životy, ako slúžia v bojových oblastiach, keď sme počuli príbehy od jednotiek o tom, ako každé vozidlo znamená rozdiel medzi životom a smrťou, jednoducho sme nemohli prestať. Oksana nie je len o jednej zbierke – je to symbol solidarity bez konca, ktorá trvá dovtedy, kým treba,“ uviedol správca Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák.
Iniciátori zbierky priblížili, že evakuačné sanitky, ktoré zabezpečujú vďaka zbierke, sa od vojenských vozidiel líšia svojím civilným vzhľadom. Skúsenosti z vojny totiž jasne ukázali, že vojensky označené alebo zelené vozidlá sa ihneď stávajú terčom ruských útokov. Civilný vizuál je preto silným faktorom prežitia na fronte.
„Každá sanitka je vybavená špecializovaným CLS batohom – finančne náročným ale nevyhnutným vybavením. Obsahuje turnikety, obväzy, lieky a nožnice – kompletný set nástrojov, bez ktorých si paramedik na fronte nevystačí v boji o záchranu života,“ priblížili iniciátori zbierky.
Nový názov OksanaFOREVER nie je podľa nich iba technickou zmenou. Zničená sanitka, ktorú slovenské dobrovoľníčky odviezli na Ukrajinu v novembri 2024 a ktorú v januári 2025 zasiahol ruský dron, sa stala symbolom potreby stálej pomoci. „Jej vrak, ktorý putoval pätnástimi slovenskými a českými mestami, pripomína realitu vojny. Jej nahradenie desiatkami nových vozidiel predstavuje realitu občianskej solidarity,“ dodala Nadácia otvorenej spoločnosti.
Iniciátor zbierky Dárek pro Putina Martin Ondráček priblížil, že tieto vozidlá majú špecifický účel a smerujú ku konkrétnym jednotkám a zdravotníkom. „Nie je to hromadný dar – je to premyslená, cielená pomoc. To je presne to, čo spája zbierku od začiatku. Tak ako Oksana slúžila konkrétnym ľuďom, tak aj dnes vieme, komu a na čo naše vozidlá poskytujeme. Každé auto má svoj príbeh a svoju adresu,“ dodal Ondráček.
Organizátori zbierky tak vyzvali verejnosť na jej ďalšiu podporu. Skutočnú politiku solidarity totiž podľa Blaščáka dnes už nereprezentujú vládni politici, ale práve občania.
Zdroj: SITA.sk - Cieľ zbierky Oksana50 bol prekročený trojnásobne, mení sa na OksanaFOREVER a potrvá bez obmedzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Solidarita bez konca
