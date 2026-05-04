Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 4.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Florián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. mája 2026

Cieľ zbierky Oksana50 bol prekročený trojnásobne, mení sa na OksanaFOREVER a potrvá bez obmedzenia


Tagy: pomoc Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Zbierka

Zbierka Oksana50 sa transformuje na OksanaFOREVER a pokračuje bez časového obmedzenia. Zbierka Oksana50 prekročila svoj pôvodný cieľ až trojnásobne. Odštartovala v septembri minulého roku s jasným ...



Zdieľať
68724cccbfa01774098720 scaled 1 676x438 4.5.2026 (SITA.sk) - Zbierka Oksana50 sa transformuje na OksanaFOREVER a pokračuje bez časového obmedzenia.


Zbierka Oksana50 prekročila svoj pôvodný cieľ až trojnásobne. Odštartovala v septembri minulého roku s jasným cieľom - vyzbierať peniaze pre 50 evakuačných vozidiel v hodnote približne milión eur, ktoré by pomohli Ukrajine. Tento cieľ sa darcom podarilo dosiahnuť už 23. decembra a v marci tohto roku na Ukrajinu vyrazil historicky najväčší konvoj 87 dobrovoľníkov, ktorí na Ukrajinu dopravil 72 vozidiel.

„K aprílu 2026 sa vyzbierali prostriedky na nákup už viac ako 100 vozidiel. Vzhľadom na pretrvávajúci vysoký dopyt zo strany ukrajinských jednotiek sa iniciátori rozhodli v zbierke pokračovať,“ informovala Nadácia otvorenej spoločnosti. Po tom, čo iniciatíva Nadácie otvorenej spoločnosti a českého Nadačného fondu pre Ukrajinu/Dárek pro Putina dosiahla cieľ, a po nákupe už viac ako 150 vozidiel pre Ukrajinu, sa zbierka Oksana50 transformuje na OksanaFOREVER a pokračuje bez časového obmedzenia.

Solidarita bez konca


„Keď sme videli, ako tieto autá zachraňujú životy, ako slúžia v bojových oblastiach, keď sme počuli príbehy od jednotiek o tom, ako každé vozidlo znamená rozdiel medzi životom a smrťou, jednoducho sme nemohli prestať. Oksana nie je len o jednej zbierke – je to symbol solidarity bez konca, ktorá trvá dovtedy, kým treba,“ uviedol správca Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák.

Iniciátori zbierky priblížili, že evakuačné sanitky, ktoré zabezpečujú vďaka zbierke, sa od vojenských vozidiel líšia svojím civilným vzhľadom. Skúsenosti z vojny totiž jasne ukázali, že vojensky označené alebo zelené vozidlá sa ihneď stávajú terčom ruských útokov. Civilný vizuál je preto silným faktorom prežitia na fronte.

„Každá sanitka je vybavená špecializovaným CLS batohom – finančne náročným ale nevyhnutným vybavením. Obsahuje turnikety, obväzy, lieky a nožnice – kompletný set nástrojov, bez ktorých si paramedik na fronte nevystačí v boji o záchranu života,“ priblížili iniciátori zbierky.

Nový názov OksanaFOREVER nie je podľa nich iba technickou zmenou. Zničená sanitka, ktorú slovenské dobrovoľníčky odviezli na Ukrajinu v novembri 2024 a ktorú v januári 2025 zasiahol ruský dron, sa stala symbolom potreby stálej pomoci. „Jej vrak, ktorý putoval pätnástimi slovenskými a českými mestami, pripomína realitu vojny. Jej nahradenie desiatkami nových vozidiel predstavuje realitu občianskej solidarity,“ dodala Nadácia otvorenej spoločnosti.

Cielená pomoc


Iniciátor zbierky Dárek pro Putina Martin Ondráček priblížil, že tieto vozidlá majú špecifický účel a smerujú ku konkrétnym jednotkám a zdravotníkom. „Nie je to hromadný dar – je to premyslená, cielená pomoc. To je presne to, čo spája zbierku od začiatku. Tak ako Oksana slúžila konkrétnym ľuďom, tak aj dnes vieme, komu a na čo naše vozidlá poskytujeme. Každé auto má svoj príbeh a svoju adresu,“ dodal Ondráček.

Organizátori zbierky tak vyzvali verejnosť na jej ďalšiu podporu. Skutočnú politiku solidarity totiž podľa Blaščáka dnes už nereprezentujú vládni politici, ale práve občania.


Zdroj: SITA.sk - Cieľ zbierky Oksana50 bol prekročený trojnásobne, mení sa na OksanaFOREVER a potrvá bez obmedzenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: pomoc Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Zbierka
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Európska únia predĺžila sankcie voči Rusku, Slovensko napokon upustilo od svojich námietok (14. 3. 2026)
 Premiér Fico zverejnil list prezidentovi Zelenskému (13. 3. 2026)
 Zelenskyj prekročil všetky červené čiary. Fico vyzval lídrov EÚ, aby sa dištancovali od výrokov ukrajinského prezidenta – VIDEO (6. 3. 2026)
 Zelenskyj odkázal Orbánovi: Podzemné potrubie nie je zo satelitu vidno (3. 3. 2026)
 Volodymyr Zelenskyj telefonicky pozval Roberta Fica na Ukrajinu, aby prediskutovali všetky existujúce otázky (27. 2. 2026)
 Ursula von der Leyen požiadala Ukrajinu o urýchlenie opráv ropovodu Družba (24. 2. 2026)
 EÚ si pripomína štvrté výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu (24. 2. 2026)
 Fiala: Slovenské zastavenie dodávok elektriny Ukrajine pomáha Putinovi (23. 2. 2026)
 Fico požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu (23. 2. 2026)
 Rubio: Nie je jasné, či Rusko myslí ukončenie vojny na Ukrajine vážne (14. 2. 2026)



<< predchádzajúci článok
Informačné kancelárie pomohli už tisíckam obetí trestných činov, ďalšia pribudla v Dunajskej Strede

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 