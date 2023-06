Craig Ramsay ostáva trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie (video)

Prekonaný historický rekord

Dostatočná zásoba asistentov

6.6.2023 -Skúsený kanadský tréner Craig Ramsay bude pokračovať vo funkcii hlavného trénera slovenskej reprezentácie hokejistov aj v budúcej sezóne 2023/2024. Na utorňajšej tlačovej konferencii to oznámil prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja ( SZĽH Sedemdesiatdvaročný Ramsay na tohtoročných majstrovstvách sveta vo fínskom Tampere a lotyšskej Rige prekonal historický rekord v počte zápasov na slovenskej reprezentačnej lavičke.V zápase skupinovej časti proti Kazachstanu absolvoval 123. duel ako tréner, čím prekonal dovtedajšie maximum Júliusa Šuplera a Jána Filca (obaja 122).Pri kormidle národného tímu SR je od sezóny 2017/2018 a najväčší úspech dosiahol na vlaňajších ZOH v Pekingu, na ktorých Slováci získali bronzové medaily.Ramsay tak povedie Slovákov aj na budúcoročnom svetovom šampionáte v Prahe a Ostrave."Na MS 2024 budú naše zápasy prakticky v domácom prostredí. Veríme, že dosiahneme nejaké úspechy. Uvidíme, aký bude nasledujúci rok. Niektorí hráči už s nami nebudú, a tak budeme hľadať nových, ktorí patria do reprezentácie. Verím, že budeme úspešne pokračovať v našej hre, ktorá je založená na útočení a rýchlosti," povedal rodák z Toronta na tlačovej konferencii.SZĽH zatiaľ nevybral nových asistentov Ramsaya. "Máme na to celé leto. Zásoba asistentov je podľa mňa dostatočná, takže to budeme riešiť až v úvode budúcej sezóny. Náš dlhodobý plán je taký, že jeden z asistentov neskôr preberie post trénera. Zatiaľ taká situácia nenastala a nateraz máme otázku hlavného kouča vyriešenú. Asistentov si vyberieme a budeme ich rotovať počas sezóny," uviedol Šatan.