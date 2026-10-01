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30. septembra 2026
HONOR predstavil Magic9 Pro Max: Dva 200 Mpx fotoaparáty, filmové technológie ARRI a obrovská 8 800 mAh batéria
Nový vlajkový smartfón prináša filmovú techniku do dlane, duálny 200 Mpx fotoaparát podporený obrazovou vedou ARRI Image Science, ucelený filmový workflow, 4K Cinematic LiveVideo a výkon platformy Snapdragon
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Popredná svetová technologická spoločnosť HONOR dnes v Číne oficiálne predstavila novú vlajkovú loď HONOR Magic9 Pro Max. Tento prémiový model predstavuje najnovší míľnik v rámci partnerstva Cinematic Imaging Partnership so spoločnosťou ARRI. Do sveta smartfónov prináša ucelený profesionálny filmový proces vyvinutý v priamej spolupráci s ARRI vrátane vybraných prvkov renomovanej vedy o obraze ARRI Image Science. Zároveň ide o prelomový moment v desaťročnom vývoji modelového radu Magic, vďaka ktorému je profesionálna filmová tvorba opäť dostupnejšia bežným tvorcom.
HONOR Magic9 Pro Max je navrhnutý ako vreckový filmový systém, ktorý prenáša kompletný profesionálny proces nakrúcania do mobilného formátu. Zahŕňa ovládanie na úrovni filmových kamier, záznam, obrazovú kvalitu, farebné podanie, zvuk, funkciu LiveVideo aj tvorivú výbavu. Systém duálneho 200 Mpx fotoaparátu a vlastný zobrazovací čip HONOR Imaging Chip H1 spolupracujú s kalibráciou snímačov pod taktovkou ARRI Image Science, krivkou ARRI LogC3, 10-bitovou farebnou hĺbkou, farebným priestorom ARRI Wide Gamut 3 a prednastavenými profilmi ARRI Looks. Tvorivé možnosti rozširujú funkcia Cinematic LiveVideo, smerový mikrofón Cinematic Directional Microphone, telekonvertory HONOR Teleconverter G200 a G500, ako aj videosúprava HONOR SmallRig Mobile Video Kit. Celok dopĺňa úplne nový dizajn inšpirovaný konštrukciou profesionálnych filmových kamier, mobilná platforma Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 a operačný systém MagicOS 11.
„Rad HONOR Magic vznikol pre tvorbu a jeho poslaním je využívať technológie na rozvoj kreativity v každom z nás,“ uviedol James Li, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR. „Pri modeli HONOR Magic9 Pro Max naša umelá inteligencia pomáha premieňať inšpiráciu na skutočnosť a sprevádza tvorcov od prvotného nápadu cez tvorbu scenára až po finálny strih. Vďaka nášmu partnerstvu s ARRI spájame snímací engine HONOR AiMAGE so storočnými filmovými skúsenosťami tejto legendárnej značky, vďaka čomu sa každý môže stať režisérom vlastného života.“
Ucelený profesionálny filmový proces vyvinutý v spolupráci s ARRI
Základom smartfónu HONOR Magic9 Pro Max je ucelený zážitok zo snímania, ktorý vznikol v rámci partnerstva Cinematic Imaging Partnership so spoločnosťou ARRI. Tento spoločne vyvinutý proces integruje vybrané prvky ARRI Image Science priamo do snímania scény, správy farieb a živého náhľadu v reálnom čase. V mobilnom prostredí prepája tieto technológie so zobrazovacím hardvérom a spracovaním obrazu od spoločnosti HONOR, profesionálnym záznamom zvuku, režimom Cinematic LiveVideo a modulárnym príslušenstvom. Vytvára tak dokonale prepojený reťazec od chvíle, keď svetlo dopadne na snímač, až po výsledný farebne skorigovaný záber.
Kalibrácia snímačov obohatená o ARRI Image Science spolupracuje s krivkou ARRI LogC3, 10-bitovou farebnou hĺbkou a profilom ARRI Wide Gamut 3, vďaka čomu si obraz v postprodukcii zachováva maximum detailov vo svetlách, tieňoch aj farebných prechodoch. V režime ARRI CINEMA Mode zariadenie podporuje záznam v rozlíšení až 4K pri 60 snímkach za sekundu s možnosťou náhľadu profilov ARRI Looks priamo v reálnom čase, čo autorom uľahčuje presné rozhodovanie o farebnosti priamo pri nakrúcaní.[1]
HONOR Magic9 Pro Max ponúka 14 prednastavených profilov ARRI Looks vrátane dvoch overených konverzných profilov ARRI a dvanástich štylizovaných možností. Knižnica ARRI Look Library navyše sprístupňuje 87 preddefinovaných kreatívnych farebných tónovaní, ktoré tvorcom otvárajú bohaté možnosti na vystihnutie nálady a vizuálneho charakteru ich záberov.
Duálny 200 Mpx fotoaparát a vlastný čip HONOR Imaging Chip H1 Filmový proces stojí na duálnom 200 Mpx fotografickom systéme vylepšenom o ARRI Image Science. HONOR Magic9 Pro Max disponuje 200 Mpx hlavným nočným fotoaparátom Ultra Night so snímačom s veľkosťou 1/1,28 palca, clonou f/1,57, optickou stabilizáciou obrazu (OIS) a stabilizáciou na úrovni trojosového gimbalu s rozsahom 3 stupne. Dopĺňa ho 200 Mpx nočný teleobjektív Ultra Night Telephoto s 1/1,4-palcovým snímačom, clonou f/2,6 a optickou stabilizáciou. Oba fotoaparáty dosahujú účinnosť stabilizácie na úrovni CIPA 8.0. Zostavu zadných fotoaparátov uzatvára 50 Mpx ultraširokouhlý fotoaparát so svetelnosťou f/2,0.
Vlastný zobrazovací čip HONOR Imaging Chip H1 je vyrobený 6 nm procesom a ponúka energetickú efektivitu 18,8 TOPS/W. Je priamo prepojený so spracovaním obrazu postaveným na ARRI Image Science, vďaka čomu presúva redukciu šumu pomocou AI do formátu RAW v reálnom čase a uchováva viac pôvodných obrazových dát. Testy v laboratóriách HONOR preukázali, že toto prepojenie zlepšuje odstup signálu od šumu o 8 dB a podporuje filmový dynamický rozsah až 14 EV krokov. To napomáha zachovaniu jemných textúr, kresby vo svetlách a prirodzených prechodov aj v náročných svetelných podmienkach.[2]
Duálny 200 Mpx fotoaparát a vlastný zobrazovací čip HONOR Imaging Chip H1
Celý filmový proces stojí na duálnom 200 Mpx snímacom systéme zdokonalenom prostredníctvom ARRI Image Science. HONOR Magic9 Pro Max je vybavený 200 Mpx hlavným fotoaparátom Ultra Night s rozmerným snímačom 1/1,28 palca, svetelnosťou f/1,57, optickou stabilizáciou obrazu (OIS) a stabilizáciou na úrovni trojosového gimbalu s rozsahom 3 stupne. Dopĺňa ho 200 Mpx nočný teleobjektív Ultra Night Telephoto so senzorom 1/1,4 palca, clonou f/2,6 a optickou stabilizáciou obrazu. Obidva fotoaparáty dosahujú špičkovú účinnosť stabilizácie na úrovni CIPA 8.0. Fotografickú zostavu na zadnej strane uzatvára 50 Mpx ultraširokouhlý fotoaparát so svetelnosťou f/2,0.[3]
Vlastný zobrazovací čip HONOR Imaging Chip H1, vyrobený úsporným 6 nm procesom, prináša energetickú efektivitu 18,8 TOPS/W. Vďaka priamemu prepojeniu s obrazovým kanálom vyladeným pomocou ARRI Image Science dokáže redukciu šumu pomocou umelej inteligencie spracovávať v reálnom čase priamo na úrovni surových dát RAW, čím zachováva maximum pôvodných detailov. Testy v laboratóriách HONOR potvrdzujú, že toto integrované spracovanie zlepšuje odstup signálu od šumu o 8 dB a podporuje dynamický rozsah až 14 EV krokov. To umožňuje udržať jemnú štruktúru scény, kresbu v najsvetlejších miestach aj prirodzené tónové prechody v komplikovanom protisvetle či v noci.[4]
Filmové video, LiveVideo, profesionálny zvuk a výbava pre tvorcov
Režim ARRI CINEMA Mode[5] podporuje záznam v rozlíšení až 4K pri 60 snímkach za sekundu, čo poskytuje väčšiu voľnosť pri tvorbe filmových záberov. Funkcia Cinematic LiveVideo[6] po stlačení a podržaní spúšte zachytí trojsekundový dynamický okamih v rozlíšení až 4K, vďaka čomu umožňuje jednoducho zaznamenať a zdieľať atmosféru a pohyb celej scény.
Celistvosť filmového vybavenia uzatvára smerový mikrofón Cinematic Directional Microphone so štvoricou mikrofónov pre precízny záznam zvuku spolu s duálnymi stereo reproduktormi Stereo Dual 1216 určenými na kontrolu a prehrávanie. Rozhranie ARRI CINEMA Mode sústreďuje kľúčové ovládacie prvky na jedno miesto. Tvorcovia majú okamžitý prístup k nastaveniu rozlíšenia, snímkovej frekvencie, expozičného času, citlivosti ISO, vyváženia bielej, ostrenia, výberu objektívu, pomeru strán, stabilizácie, kompenzácie expozície, zvukových profilov aj režimu zobrazenia.
Možnosti práce v teréne rozširuje voliteľné príslušenstvo na filmovej úrovni, kam patrí mobilná videosúprava HONOR SmallRig Mobile Video Kit a telekonvertory HONOR Teleconverter G200 a HONOR Teleconverter G500. Tvorcom poskytujú flexibilnú zostavu pre stabilnú prácu z ruky, uchytenie doplnkov aj snímanie na veľké vzdialenosti.[7]
Pre milovníkov portrétov je pripravený predný 55 Mpx fotoaparát so štvorcovým formátom, ktorý spolupracuje s 3D kamerou na snímanie hĺbky ostrosti. Podporuje natívny pomer strán 1:1 aj flexibilné orezávanie pri skupinových snímkach, selfie a vlogoch vo zvislej aj vodorovnej orientácii.
Nový dizajnový jazyk inšpirovaný filmovou históriou
HONOR Magic9 Pro Max prináša najvýraznejšiu evolúciu dizajnu radu Magic od čias modelu HONOR Magic3. Inšpiráciu čerpá z legendárnych kamier ARRIFLEX z roku 1937 s otočnou vežou na tri objektívy. Zadný fotomodul nanovo interpretuje klasické rozloženie 1+2 usporiadaním hlavného fotoaparátu, teleobjektívu a ultraširokouhlého snímača do premysleného celku, ktorý podčiarkuje profesionálne zameranie zariadenia.
Vyvýšený modul fotoaparátov je umiestnený tak, aby znižoval riziko nechceného zakrytia objektívu prstami počas nakrúcania. Optimalizované vnútorné usporiadanie komponentov vytvorilo priestor pre pokročilý hardvér aj veľkú batériu bez toho, aby to ovplyvnilo štíhle, ľahké a ergonomické telo smartfónu. Čistý a ucelený vzhľad dopĺňa celokovová konštrukcia All-Metal Unibody s dvojitými mikrozárezmi anténneho systému.
Výkon Snapdragon pre náročnú tvorbu aj hry
Srdcom zariadenia HONOR Magic9 Pro Max je mobilná platforma Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, ktorá dodáva vlajkový výkon pre profesionálny strih videa, spracovanie umelej inteligencie priamo na zariadení aj hranie hier.[8]
Na dlhé filmovacie dni je pripravená nová generácia kremíkovo-uhlíkovej batérie HONOR s nadštandardnou kapacitou 8 800 mAh.[9] Podporuje 100 W káblové nabíjanie HONOR SuperCharge a 80 W bezdrôtové nabíjanie HONOR SuperCharge. O spoľahlivú konektivitu sa stará vylepšený rádiofrekvenčný čip tretej generácie HONOR C3 so siedmimi RF čipmi a inteligentným výberom siete, čo pomáha udržať stabilné spojenie aj na preťažených miestach.[10]
HONOR Magic9 Pro Max využíva 6,8-palcový LTPO OLED displej s antireflexnou úpravou a odolnou ochranou HONOR NanoCrystal ochrana proti poškriabaniu. Obrazovka sa vyznačuje mimoriadne nízkou odrazivosťou na úrovni iba 1,5 % a špičkovým jasom až 10 000 nitov, čo zaručuje vynikajúcu čitateľnosť na priamom slnku a presnú kontrolu záberov pri nakrúcaní vonku. Zariadenie navyše spĺňa certifikácie odolnosti voči vode a prachu podľa štandardov IP68, IP69 a IP69K, vďaka čomu zvláda náročné podmienky aj mimo ateliéru.[11]
MagicOS 11: Proaktívny partner pre každého tvorcu
Nový systém MagicOS 11 postavený na systéme Android 17 posúva víziu HONORu v oblasti autonómnych AI agentov prostredníctvom iniciatívnejšieho asistenta YOYO. Funkcia YOYO Spomienky pomáha používateľom zaznamenávať, triediť a spätne vyhľadávať dôležitý obsah, zatiaľ čo funkcia výberu kľúčových momentov z videa dokáže jedným dotykom vybrať najzaujímavejší okamih a vytvoriť z neho zdieľateľný dynamický klip. MagicOS 11 rozširuje aj medzisystémovú spoluprácu vrátane bezproblémového prenosu súborov medzi podporovanými zariadeniami so systémami iOS, macOS, Android a Windows.[12] Nástroj YOYO Úlohy navyše dokáže porozumieť zámerom používateľa a koordinovať podporované služby pri riešení viacstupňových požiadaviek.
Farby, ceny a dostupnosť
HONOR Magic9 Pro Max prichádza na čínsky trh v troch farebných vyhotoveniach: Shadow Black, Glacier Silver a Moss Green. K dispozícii budú štyri pamäťové verzie: 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB a 16 GB + 1 TB. Oficiálny predaj v Číne štartuje 28. septembra s cenou začínajúcou na úrovni 6 499 čínskych jüanov (RMB). Informácie o uvedení na európsky trh, v regióne Blízkeho východu, Afriky, juhovýchodnej Ázie a na ďalších kľúčových medzinárodných trhoch budú oznámené v najbližšom období.
[1] Krivka ARRI LogC3, 10-bitová farebná hĺbka a farebný priestor ARRI Wide Gamut 3 sú dostupné v režime ARRI CINEMA Mode. Dostupnosť jednotlivých funkcií sa môže líšiť v závislosti od použitého fotoaparátu a režimu snímania.
[2] HONOR Magic9 Pro Max obsahuje 14 prednastavených profilov ARRI Looks. Knižnica ARRI Look Library zahŕňa 87 preddefinovaných kreatívnych farebných tónovaní.
[3] Označenia 200 Mpx a 50 Mpx predstavujú parametre rozlíšenia snímačov fotoaparátov. Skutočné rozlíšenie fotografií sa môže líšiť podľa zvoleného fotografického režimu. Profesionálna úroveň stabilizácie CIPA 8.0 vychádza z testovacieho štandardu CIPA a vzťahuje sa na hlavný fotoaparát Ultra Night a nočný teleobjektív Ultra Night Telephoto. Skutočný stabilizačný výkon sa môže v praxi líšiť.
[4] Údaje pochádzajú z laboratórií HONOR. Filmový dynamický rozsah 14 EV krokov a zlepšenie odstupu signálu od šumu o 8 dB vychádzajú zo stanovených testovacích podmienok. Skutočné výsledky sa môžu líšiť v závislosti od prostredia pri nakrúcaní a nastavení zariadenia.
[5] Režim ARRI CINEMA Mode podporuje záznam videa v rozlíšení až 4K pri 60 snímkach za sekundu. Dostupnosť sa môže líšiť podľa konkrétneho fotoaparátu a režimu snímania.
[6] Funkcia Cinematic LiveVideo podporuje rozlíšenie až 4K. Niektoré funkcie môžu byť sprístupnené prostredníctvom aktualizácie systému OTA.
[7] Videosúprava HONOR SmallRig Mobile Video Kit a telekonvertory HONOR Teleconverter G200 a HONOR Teleconverter G500 predstavujú voliteľné príslušenstvo. Ich dostupnosť sa môže líšiť.
[8] Qualcomm a Snapdragon sú ochranné známky spoločnosti Qualcomm Incorporated, registrované v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách. Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti od verzie softvéru, spôsobu používania a nastavení zariadenia.
[9] Batéria má menovitú kapacitu 8 600 mAh a typickú kapacitu 8 800 mAh. Dosiahnutie maximálneho výkonu 100 W pri káblovom nabíjaní vyžaduje použitie priloženej nabíjačky HONOR SuperCharge. Bezdrôtové nabíjanie s výkonom 80 W vyžaduje originálnu bezdrôtovú nabíjačku HONOR SuperCharge, ktorá sa predáva samostatne. Skutočný nabíjací výkon sa mení podľa konkrétnych podmienok a scenára nabíjania.
[10] Výkon sieťového pripojenia sa môže líšiť podľa spôsobu používania, aktuálnych podmienok siete a ďalších faktorov.
[11] Údaje pochádzajú z laboratórií HONOR. Hodnota 10 000 nitov predstavuje špičkový jas a neodráža trvalý jas celej obrazovky. Zariadenie je pri bežnom používaní odolné voči ošpliechaniu, vode a prachu, nie je však určené na profesionálne používanie pod vodou. Úrovne odolnosti vychádzajú z testov v kontrolovaných laboratórnych podmienkach: IP68 a IP69 podľa normy IEC 60529 a IP69K podľa normy IEC ISO 20653:2023. Odolnosť nie je trvalá a môže sa znížiť v dôsledku bežného opotrebovania.
[12] Operačný systém MagicOS 11 je postavený na systéme Android 17. Prenos súborov so zariadeniami so systémami iOS, macOS a Windows vyžaduje aplikáciu HONOR Connect. Podporované sú verzie iOS 17.0 alebo novšia, macOS 12.0 alebo novšia a Windows 10.0 alebo novšia. Niektoré funkcie môžu byť sprístupnené prostredníctvom aktualizácie systému OTA.
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