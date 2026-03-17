Utorok 17.3.2026
Meniny má Ľubica
17. marca 2026
Huawei uvádza na trh štýlové top hodinky Huawei Watch Ultimate 2 Green Edition a ultraľahký náramok Huawei Band 11
Spoločnosť Huawei predstavila dve novinky vo svojom portfóliu smart hodiniek a inteligentných náramkov.
Hlavnou hviezdou je nová verzia Huawei WATCH Ultimate 2 Green Edition, ktorá prináša prelomové funkcie pre milovníkov golfu. Spolu s ňou prichádza aj smart náramok Huawei Band 11, ktorý pokračuje v tradícii cenovo dostupného monitoringu zdravia a športu v ultra-ľahkom tele.
Huawei Watch Ultimate 2 Green Edition: Majstrovské dielo inšpirované prírodou
Dizajn hodiniek Huawei WATCH Ultimate 2 Green Edition je oslavou remeselnej zručnosti a estetiky golfových ihrísk. Dominantným prvkom je unikátna zeleno-biela luneta z nanokryštalickej keramiky, ktorá je výsledkom desiatok precíznych výrobných procesov. Eleganciu dopĺňa inovatívny kompozitný remienok z vegánskej kože. Pre maximálnu flexibilitu v biznisovom či voľnočasovom prostredí nájdu používatelia v balení aj prémiový titánový a športový zelený fluoroelastomérový remienok. Hodinky disponujú 1,5-palcovým LTPO displejom s extrémnym jasom až 3 500 nitov[1], čo zaručuje dokonalú čitateľnosť aj na ostrom slnku.
Inteligentný asistent pre každú jamku
Nová edícia posúva golfový zážitok na profesionálnu úroveň vďaka komplexným vylepšeniam režimov Driving Range a Course. V tréningovom režime pribudla funkcia prepínania palíc pre presné sledovanie dát a nové metriky, ako sú rozsah náprahu či rovina švihu, ktoré pomáhajú hráčom dosiahnuť dokonalú stabilitu úderu.
Priamo na ihrisku hodinky fungujú ako inteligentný poradca a umožňujú manuálne nastavenie pozície vlajky pre presnú stratégiu a vďaka 3D pohľadu na jamkovisko pomáhajú správne interpretovať sklony greenu. Navyše, nová 18-jamková farebná skóre karta poskytuje okamžitý a vizuálne prehľadný záznam o priebehu hry, ktorý si môžu hráči jednoducho archivovať alebo zdieľať.
Profesionálna technológia potápania pre každé dobrodružstvo
Huawei Watch Ultimate 2 Green Edition nadväzujú na špičkovú technológiu potápania. Rovnako ako klasický model, aj Green Edition podporuje profesionálne potápanie do hĺbky až 150 metrov a je vybavená pokročilou komunikáciou pod vodou založenou na sonare. Tieto funkcie umožňujú potápačom nielen bezpečne posúvať svoje limity, ale aj zostať v spojení v hĺbkach, ktoré boli doteraz pre bežné smart hodinky nedosiahnuteľné.
Huawei Band 11: Mestská elegancia a komfort na zápästí
Náramok Huawei Band 11 predstavuje novú generáciu smart zariadení, ktoré kombinujú ultra-tenký dizajn s pokročilými technológiami pre zdravie a šport. Náramok disponuje 1,62-palcovým AMOLED displejom s vysokým jasom až 1500 nitov, čo zaručuje perfektnú čitateľnosť aj na priamom slnku.
S hmotnosťou len 17 gramov a hrúbkou 8,99 mm je náramok navrhnutý pre maximálne pohodlie pri celodennom nosení. Ponúka komplexné monitorovanie spánku vrátane analýzy variability srdcovej frekvencie (HRV) a detekcie prerušení dýchania. Vďaka tomu budú tieto údaje spolu so srdcovým tepom a hladinou SpO₂ neutrále pod kontrolou, a ak sa náhodou vychýlia mimo vášho osobného rozsahu, hneď dostanete upozornenie.
Výnimočnou novinkou je sledovanie emocionálneho zdravia, ktoré pomáha používateľom lepšie porozumieť ich náladám. Batéria poskytuje výdrž až 14 dní pri nenáročnom používaní a náramok podporuje viac ako 100 športových režimov vrátane špeciálneho režimu pre používateľov invalidných vozíkov.
Inteligentný sprievodca zdravím a emocionálnou pohodou
Nová generácia náramku kladie dôraz na duševnú rovnováhu prostredníctvom asistenta pre emocionálne zdravie, ktorý monitoruje náladu používateľa a ponúka dychové cvičenia na zmiernenie stresu. Potiahnutím doľava v stresových situáciách spustíte dychové cvičenia. Pre relaxáciu si môžete vybrať medzi režimami „Cuteness Relief“ alebo „Stress Relief“, vďaka čomu pocítite pokoj s každým výdychom.
V oblasti fyzického zdravia prináša Band 11 pokročilé algoritmy pre sledovanie spánku, ktoré poskytujú hĺbkové analýzy fáz spánku a dýchania. Samozrejmosťou je nepretržité monitorovanie srdcového tepu, okysličenia krvi SpO2 a ženského cyklu. Majte svoje zdravie srdca pod kontrolou vďaka včasným upozorneniam na fibriláciu predsiení (A-fib), ktoré zabezpečuje PPG senzor. Aplikácia Pulse Wave A-fib Prompt teraz získala certifikáciu CE MDR od spoločnosti TÜV Rheinland.[2] Všetky dôležité údaje je možné zdieľať s rodinnými príslušníkmi prostredníctvom aplikácie Huawei Health.
Výkonný partner pre pohyb aj digitálny život
Pre priaznivcov aktívneho životného štýlu je pripravených 100 športových režimov, ktoré dopĺňajú interaktívne krúžky aktivity motivujúce k dosahovaniu denných cieľov. Vďaka plnej kompatibilite so systémami iOS a Android je tento náramok spoľahlivým spoločníkom, ktorý maximalizuje úžitok z inteligentných funkcií.
Cena a dostupnosť
Nové modely Huawei Watch Ultimate 2 Green Edition a Huawei Band 11 sú na slovenskom trhu dostupné v predpredaji u predajcov Alza a Nay od dnes, 16. marca. Cena vlajkovej lode Huawei Watch Ultimate 2 Green Edition je stanovená na 999 EUR, pričom pri zakúpení do 29. marca ich získate za špeciálnu uvádzaciu cenu 857 EUR .
Štýlový a ultra-ľahký smart náramok Huawei Band 11 bude k dispozícii za atraktívnu cenu 54,90 EUR v závislosti od verzie. Obe novinky sú plne kompatibilné so systémami iOS a Android.
[1] 3 500 nitov je maximálny jas dosiahnutý pri obrazovej stimulácii s 30 % priemernou úrovňou obrazu (APL). Dáta pochádzajú z laboratórií spoločnosti HUAWEI. Jas obrazovky sa mení v závislosti od prostredia. Skutočný výkon sa môže líšiť.
[2] Táto funkcia nie je vhodná pre používateľov mladších ako 18 rokov. Výsledky slúžia len na referenčné účely a nemali by sa používať ako základ pre lekársku diagnostiku a liečbu. Táto vlastnosť je k dispozícii len na niektorých trhoch.
