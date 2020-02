KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Sonic the Hedgehog a Chvenie

Sonic the Hedgehog

Chvenie

Ľadová sezóna 3

Prípad mŕtveho nebožtíka

Volaj mame!

Superrychlý ježkoSonic z cudzej planéty sa spojí s výrazne pomalším vidieckym policajtom, aby prekazili plány vynaliezavého Dr. Robotnika, ktorý chce s pomocou Sonicových schopností ovládnuť svet a celý vesmír.Pablo je 40-ročný ženatý muž. Otec dvoch krásnych detí a praktikujúci evanjelik. Keď sa zaľúbi do iného muža medzi jeho blízkymi zavládne zdesenie pretože spochybnil všetky hodnoty, ktorými táto hlboko veriaca rodina žije. Napriek odporu príbuzných sa Pablo nasťahuje k svojmu milencovi, ktorý je úzko spojený s mestskou subkultúrou a vedie úplne inú, oslobodenú existenciu. Pablo stratí svoj starý domov, ale v novom sa nikdy úplne neusadí – jeho prianie zjednotiť dva rozdielny svety, sa ukáže ako slepá ulička. Príbuzní sú navyše presvedčení, že Pablo sa môže „uzdraviť“ a s pomocou rigidnej komunity robia všetko, aby sa márnotratný syn napravil. A to za akúkoľvek cenu. Pretože Boh miluje i hriešnikov. Ale nemiluje hriech.NeNORMálny ľadový medveď Norm spolu s nezničiteľnými lumíkmi je späť. Cool partička bude tento raz zasahovať až v ďalekej Číne. Celý Sever je hore nohami z príprav na svadbu Normovho starého otca, ktoré má na starosti Norm. Situáciu ešte viac skomplikuje stretnutie s archeológom Jinom, ktorý nášho kráľa Severu poverí úlohou ochrániť vzácny čínsky artefakt. Keďže je Norm dobrák od kosti, prisľúbi, že artefakt doručí Jinovmu vnukovi do Pekingu na slávnosť konajúcu sa len raz za 100 rokov. O drahocenný predmet má však záujem aj zloduch Dexter, bývalý archeológ, ktorý je odhodlaný urobiť všetko preto, aby artefakt získal pre seba a speňažil. Bláznivá cesta okolo sveta sa môže začať. Dokáže Norm dodržať slovo dané novému priateľovi a zároveň sa vrátiť domov včas na svadbu svojho starého otca pri polárnej žiare?Komédia, ktorá si uťahuje z kriminálok, ktorých sú dnes plné televízne obrazovky. Film využíva klišé kriminálneho žánru, a tak sa dej, ktorý divák pozná už z miliónov žánrových snímok z policajného prostredia, stal podhubím pre slovný humor a absurdne vygradované situácie. Na scéne sa objavuje major Prubner (David Novotný), jeho nová kolegyňa Skálová (Hana Vagnerová) a detektívi Rorýs (Martin Pechlát) s Dymákom (Lukáš Příkazký). Úloha, ktorú dostali od náčelníka kriminálky Drátka (Miroslav Táborský), je jasná – vyriešiť vraždu Starablažkovej. Kriminalisti o obeti postupne vypátrajú, že úspešne vydierala, a preto sa jej niekto zbavil. Veľa stôp však nemajú a majorovi Prubnerovi navyše šliape na päty jeho nadriadený plukovník Drátek, ktorý mu dá na vypátranie vraha len týždeň – teda sedem dní!Rodičia čakajú celý život, kým im deti povedia „Ďakujem!“, a deti naopak čakajú na „Prepáč!“ Táto slepá ulička je východiskom pre komédiu Volaj Mame! Niki má 35 rokov, ale žije život ako 25-ročná. Odrazu je nútená vyrovnať sa so všetkými svojimi vzťahmi a životnými rozhodnutiami.