KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Super maznáčikovia a Román pre pokročilých

Super maznáčikovia

Vtáky noci a fantastický prerod jednej Harley Quinn

Poďme kradnúť kone

Matthias a Maxime

Román pre pokročilých

Sviňa

Animovaný rodinný príbeh o statočných zvieratkách, ktoré sa rozhodnú spojiť sily a spolu sa pustia do boja proti nezmyselnému nápadu starostu. Ten sa rozhodol vyhnať všetkých živých obyvateľov z mestečka a nahradiť ich robotmi.Počuli ste ten vtip o policajtovi, vtáčatku, psychoške a mafiánskej princeznej?Vo filme Vtáky noci a fantastický prerod jednej Harley Quinn rozpráva hlavná hrdinka svoj prekvapivý príbeh tak, ako to vie len ona. Keď sa v Gothame jeho najnechutnejšie sebestredný zločinec Roman Sionis a jeho horlivá pravá ruka Zsasz zamerajú na dievča menom Cass, mesto počas jej hľadania okamžite prevrátia hore nohami. Cesty štyroch svojských žien - Harley, Huntress, Black Canary a Renee Montoya – sa pretnú a ony nemajú na výber. Musia sa spojiť, aby zločinca porazili.Hviezdne obsadený film, v ktorého centre stojí postava, ktorú si diváci a diváčky zamilovali vo filme Jednotka samovrahov (Suicide Squad). Po rozchode s Jokerom sa Harley Quinn snaží nájsť vo svete svoje nové miesto a spája sa s ďalšími unikátnymi ženami, aby zachránili ohrozené dievča, ale aj mesto Gotham, najznámejšiu metropolu sveta komiksov vydavateľstva DC Comics. Vydajte sa s dravými Vtákmi noci na pestrofarebnú, ligotavú a nabúšenú jazdu jeho ulicami!November 1999. 67-ročný Trond žije v novoobjavenej samote. Začiatkom zimy zistí, že má suseda, ktorého spoznal už v roku 1948. Bolo to v lete, Trond mal vtedy 15 rokov a bolo to práve to leto, kedy ho jeho otec pripravoval niesť bremeno svojej nadchádzajúcej zrady a zmiznutia. Bolo to tiež leto, počas ktorého Trond dospel a poprvýkrát zacítil vôňu ženy, po ktorej túžil. Tej istej, s ktorou sa Trondov otec chystal stráviť celý svoj život.Matthias a Maxime sú už od detstva nerozlučnými kamarátmi. Keď sú však počas natáčania študentského filmu vyzvaní, aby sa pobozkali pred kamerou, všetko sa náhle zmení. Zdanlivo nenarušiteľné puto je zneistené pochybnosťami, aké city k sebe v skutočnosti prechovávajú. Dvaja muži s tridsiatkou na krku si musia položiť zásadnú otázku – ako správne žiť svoj život? Kde je ich miesto?Najnovší film úspešného kanadského režiséra Xaviera Dolana je drámou o priateľstve, láske a hľadaní skutočných emócií.Aký je život rozvedených mužov oddelených naštvanou exmanželkou nielen od stola, postele ale aj účtov? Ako zapôsobí rozvod na ich morálku a sebavedomie? Toto všetko sa dozviete z korektnej komédie s Marekom Vašutom v hlavnej úlohe.Nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš. Film Sviňa bol nakrútený na základe rovnomenného knižného bestselleru spisovateľa Arpáda Soltésza. Odohráva sa vo svete vysokej politiky, mafie bielych golierov, organizovaného zločinu, obchodu s bielym mäsom a veľkých peňazí.Krajinku kdesi pod horami ovládajú vysokopostavení zločinci, ľudia prepojení s politikou, mafiou, ale aj s políciou, súdmi a veľkými kšeftami. Závislá tínedžerka zmizne z resocializačného centra, no nikomu nechýba. O nútenom sexe a drogách chce povedať na polícii, ale pošlú ju preč. Vyhľadá novinára, ktorý sa pustí do rozplietania neuveriteľnej chobotnice zločinu, mafie, vydierania. Talentovaný politik sa stane predsedom a ovládne celú krajinu, pretože kto má moc, má pod palcom aj políciu, aj štátne obchody. Z malého veksláka sa stáva veľký vydierač, ktorý s ľuďmi narába ako so šachovými figúrkami. Lenže môže pravda prežiť, medzi ľuďmi, ktorým ide o prachy a moc? Alebo sa boh peňazí neštíti ani vraždiť?