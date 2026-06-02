Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Moskva v noci uskutočnila masívny „vysokopresný“ hypersonický útok na ukrajinské vojenské ciele
Ruská armáda v utorok oznámila, že uskutočnila rozsiahly úder na Ukrajinu, pri ktorom použila aj hypersonické rakety, a zasiahla energetické a dopravné zariadenia využívané ukrajinskou armádou.
Podľa moskovského ministerstva obrany išlo o „masívny úder“ s použitím „vysokopresných zbraní“, ktorý smeroval na ciele v Kyjeve, ako aj v Záporožskej, Charkovskej a Dnipropetrovskej oblasti. Zasiahnuté boli zariadenia aj v ďalších regiónoch.
Kyjev len niekoľko hodín predtým informoval, že nočný raketový a dronový útok si vyžiadal najmenej deväť civilných obetí a desiatky ďalších zranil.
Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko počas noci odpálilo 73 rakiet a 656 dronov vrátane ťažko zostreliteľných balistických striel. Podľa ich vyjadrenia sa podarilo zostreliť 602 dronov a 40 rakiet.
Zdroj: SITA.sk - Moskva v noci uskutočnila masívny „vysokopresný“ hypersonický útok na ukrajinské vojenské ciele © SITA Všetky práva vyhradené.
