 Utorok 2.6.2026
 Zo zahraničia

02. júna 2026

Moskva v noci uskutočnila masívny „vysokopresný“ hypersonický útok na ukrajinské vojenské ciele


Tagy: ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská armáda Vojna na Ukrajine

Kyjev len niekoľko hodín predtým informoval, že nočný raketový a dronový útok si vyžiadal najmenej deväť civilných obetí. Ruská armáda ...



russia_ukraine_war_83462 676x451 2.6.2026 (SITA.sk) - Kyjev len niekoľko hodín predtým informoval, že nočný raketový a dronový útok si vyžiadal najmenej deväť civilných obetí.


Ruská armáda v utorok oznámila, že uskutočnila rozsiahly úder na Ukrajinu, pri ktorom použila aj hypersonické rakety, a zasiahla energetické a dopravné zariadenia využívané ukrajinskou armádou.

Podľa moskovského ministerstva obrany išlo o „masívny úder“ s použitím „vysokopresných zbraní“, ktorý smeroval na ciele v Kyjeve, ako aj v Záporožskej, Charkovskej a Dnipropetrovskej oblasti. Zasiahnuté boli zariadenia aj v ďalších regiónoch.

Kyjev len niekoľko hodín predtým informoval, že nočný raketový a dronový útok si vyžiadal najmenej deväť civilných obetí a desiatky ďalších zranil.

Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko počas noci odpálilo 73 rakiet a 656 dronov vrátane ťažko zostreliteľných balistických striel. Podľa ich vyjadrenia sa podarilo zostreliť 602 dronov a 40 rakiet.
 
 

 




Zdroj: SITA.sk - Moskva v noci uskutočnila masívny „vysokopresný“ hypersonický útok na ukrajinské vojenské ciele © SITA Všetky práva vyhradené.


