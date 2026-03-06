|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 6.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Radoslav, Radoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. marca 2026
Slovensko pokračuje v evakuáciách z Blízkeho východu, z Ammánu a Maskatu prileteli ďalšie repatriačné lety
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) hovorca ministerstva vnútra minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Na Slovensku vo štvrtok pristáli ďalšie dva repatriačné lety, jeden priletel z jordánskeho Ammánu a druhý ománskeho Maskatu. Informovalo o tom v noci ...
Zdieľať
6.3.2026 (SITA.sk) - Na Slovensku vo štvrtok pristáli ďalšie dva repatriačné lety, jeden priletel z jordánskeho Ammánu a druhý ománskeho Maskatu. Informovalo o tom v noci Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, ktoré na repatriácii našich občanov z Blízkeho východu spolupracuje s rezortmi vnútra a obrany.
"Oceňujem profesionálnu spoluprácu všetkých zapojených ministerstiev, ako aj partnerov v regióne, ktorí nám pomáhajú zvládať logisticky náročné operácie v tejto komplikovanej bezpečnostnej situácii," uviedol slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
Poukázal tiež, že Slovensko pri evakuáciách pomáha obyvateľom iných krajín, vyzdvihol i solidaritu partnerov, ktorí na svojich letoch priebežne poskytujú miesta pre Slovákov. Z Ammánu prepravilo občanov lietadlo Ministerstva vnútra (MV) SR, lietadlo Ministerstva obrany (MO) SR sa zas postaralo o cestujúcich z Maskatu v Ománe.
Spolu s občanmi SR prileteli týmito lietadlami aj občania Belgicka, Francúzska, Grécka, Jordánska, Litvy, Luxemburska, Španielska a Talianska. Slovensko dosiaľ zrealizovalo šesť repatriačných letov, ktorými bolo do bezpečia prepravených 248 osôb, z toho 189 občanov SR.
"Do konca týždňa je plánovaných ešte zatiaľ ďalších osem evakuačných letov z Jordánska, Ománu a tiež saudskoarabského Rijádu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR súčasne intenzívne hľadá ďalšie možnosti evakuácie v závislosti od bezpečnostnej situácie a kapacitných možností tranzitných krajín," uviedli z odboru komunikácie MZVaEZ. Doplnili, že druhý let z Ománu, ktorý mal na Slovensko vo štvrtok dopraviť ďalších pasažierov, bol z dôvodu preťaženosti letiska v Maskate odložený zo strany handlingových spoločností.
"Handlingové spoločnosti letiska, ktoré zabezpečujú komplexné pozemné vybavenie lietadiel, cestujúcich, batožiny a nákladu na letiskách, sú v súčasnosti vystavené obrovskému náporu letov a nestíhajú ich vybavovať, čo vyústilo do zastavenia prijímania niektorých nových letov a spôsobilo to tiež odloženie jedného z dvoch dnes pôvodne plánovaných repatriačných letov z ománskeho Maskatu," vysvetlil Blanár. Ministerstvu vnútra sa po dlhých hodinách intenzívnej komunikácie napokon podarilo získať všetky potrebné povolenia na vykonanie repatriačného letu, pristátie aj zabezpečenie pozemnej obsluhy lietadla v Ománe.
Zobraziť fotogalériu k článku:
Evakuácia občanov SR z Blízkeho východu (fotografie)
Lietadlo Airbus A319 Leteckého útvaru MV SR odletelo po slovenských občanov dnes skoro ráno. Plánované pristátie v hlavnom meste Maskate je o 13:30 miestneho času. "Proces získavania potrebných povolení si vyžadoval intenzívnu komunikáciu s príslušnými orgánmi a zahraničnými partnermi. Vďaka maximálnemu nasadeniu všetkých zúčastnených sa napriek administratívnej a logistickej náročnosti podarilo zabezpečiť všetko potrebné na realizáciu letu," informoval hovorca MV SR Matej Neumann.
Ministerstvo opätovne apelovalo na ľudí, aby sa v prípade pobytu v zahraničí registrovali prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na webovej stránke ministerstva, alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. "V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka je k dispozícii nepretržite vo všetkých časových pásmach. Všetky aktuálne cestovné odporúčania sú uvedené na webovej stránke ministerstva i.mzv.sk/cestovanie, ako aj na stránkach zastupiteľských úradov v časti Cestovanie/Oznamy a upozornenia pred cestou," doplnilo MZVaEZ.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko pokračuje v evakuáciách z Blízkeho východu, z Ammánu a Maskatu prileteli ďalšie repatriačné lety © SITA Všetky práva vyhradené.
Prileteli ďalšie repatriačné lety
Poukázal tiež, že Slovensko pri evakuáciách pomáha obyvateľom iných krajín, vyzdvihol i solidaritu partnerov, ktorí na svojich letoch priebežne poskytujú miesta pre Slovákov. Z Ammánu prepravilo občanov lietadlo Ministerstva vnútra (MV) SR, lietadlo Ministerstva obrany (MO) SR sa zas postaralo o cestujúcich z Maskatu v Ománe.
Na palube boli aj občania ďalších krajín
Spolu s občanmi SR prileteli týmito lietadlami aj občania Belgicka, Francúzska, Grécka, Jordánska, Litvy, Luxemburska, Španielska a Talianska. Slovensko dosiaľ zrealizovalo šesť repatriačných letov, ktorými bolo do bezpečia prepravených 248 osôb, z toho 189 občanov SR.
"Do konca týždňa je plánovaných ešte zatiaľ ďalších osem evakuačných letov z Jordánska, Ománu a tiež saudskoarabského Rijádu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR súčasne intenzívne hľadá ďalšie možnosti evakuácie v závislosti od bezpečnostnej situácie a kapacitných možností tranzitných krajín," uviedli z odboru komunikácie MZVaEZ. Doplnili, že druhý let z Ománu, ktorý mal na Slovensko vo štvrtok dopraviť ďalších pasažierov, bol z dôvodu preťaženosti letiska v Maskate odložený zo strany handlingových spoločností.
"Handlingové spoločnosti letiska, ktoré zabezpečujú komplexné pozemné vybavenie lietadiel, cestujúcich, batožiny a nákladu na letiskách, sú v súčasnosti vystavené obrovskému náporu letov a nestíhajú ich vybavovať, čo vyústilo do zastavenia prijímania niektorých nových letov a spôsobilo to tiež odloženie jedného z dvoch dnes pôvodne plánovaných repatriačných letov z ománskeho Maskatu," vysvetlil Blanár. Ministerstvu vnútra sa po dlhých hodinách intenzívnej komunikácie napokon podarilo získať všetky potrebné povolenia na vykonanie repatriačného letu, pristátie aj zabezpečenie pozemnej obsluhy lietadla v Ománe.
Zobraziť fotogalériu k článku:
Evakuácia občanov SR z Blízkeho východu (fotografie)
Lietadlo odletelo skoro ráno
Lietadlo Airbus A319 Leteckého útvaru MV SR odletelo po slovenských občanov dnes skoro ráno. Plánované pristátie v hlavnom meste Maskate je o 13:30 miestneho času. "Proces získavania potrebných povolení si vyžadoval intenzívnu komunikáciu s príslušnými orgánmi a zahraničnými partnermi. Vďaka maximálnemu nasadeniu všetkých zúčastnených sa napriek administratívnej a logistickej náročnosti podarilo zabezpečiť všetko potrebné na realizáciu letu," informoval hovorca MV SR Matej Neumann.
Ministerstvo opätovne apelovalo na ľudí, aby sa v prípade pobytu v zahraničí registrovali prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na webovej stránke ministerstva, alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. "V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka je k dispozícii nepretržite vo všetkých časových pásmach. Všetky aktuálne cestovné odporúčania sú uvedené na webovej stránke ministerstva i.mzv.sk/cestovanie, ako aj na stránkach zastupiteľských úradov v časti Cestovanie/Oznamy a upozornenia pred cestou," doplnilo MZVaEZ.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko pokračuje v evakuáciách z Blízkeho východu, z Ammánu a Maskatu prileteli ďalšie repatriačné lety © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) hovorca ministerstva vnútra minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Súvisiace články:
Blanár telefonovál so šéfom ománskej diplomacie o návrate Slovákov z Ománu, je ich tam viac než 600 (4. 3. 2026)
Potopenie iránskej fregaty americkou ponorkou má najmenej 87 obetí (4. 3. 2026)
Slovensko už z Blízkeho východu evakuovalo desiatky občanov. Kedy sú naplánované ďalšie repatriačné lety? – VIDEO (4. 3. 2026)
Vývoj situácie v Iráne má rôzne scenáre, politológ hovorí o bezpečnostných aj ekonomických rizikách pre Európu (3. 3. 2026)
Prví ľudia z Jordánska sú na ceste domov, privezie ich lietadlo Spartan. O pomoc požiadalo už vyše 5 000 Slovákov – FOTO (3. 3. 2026)
O polnoci sa do Bratislavy vrátili prví cestujúci z Maskatu v Ománe (3. 3. 2026)
Vláda chystá evakuáciu Slovákov z Blízkeho východu, prvé repatriačné lety sú už naplánované (2. 3. 2026)
Irán 48 hodín po útoku. Režim na kolenách, ale svet je bližšie k vojne než k mieru? – FOTO (2. 3. 2026)
Vojenskú základňu na Cypre zasiahol v noci dron (2. 3. 2026)
Nové iránske útoky hlási Dubaj, Dauha, Manáma i Jeruzalem (2. 3. 2026)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
NBC News: Trump zatiaľ nechce vyslať pozemné jednotky do Iránu
NBC News: Trump zatiaľ nechce vyslať pozemné jednotky do Iránu
<< predchádzajúci článok
Zelenskyj prekročil všetky červené čiary. Fico vyzval lídrov EÚ, aby sa dištancovali od výrokov ukrajinského prezidenta – VIDEO
Zelenskyj prekročil všetky červené čiary. Fico vyzval lídrov EÚ, aby sa dištancovali od výrokov ukrajinského prezidenta – VIDEO