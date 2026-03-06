Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

06. marca 2026

Slovensko pokračuje v evakuáciách z Blízkeho východu, z Ammánu a Maskatu prileteli ďalšie repatriačné lety


Na Slovensku vo štvrtok pristáli ďalšie dva repatriačné lety, jeden priletel z jordánskeho Ammánu a druhý ománskeho Maskatu. Informovalo o tom v noci ...



387832149_734488965381245_756808964265459192_n 676x507 6.3.2026 (SITA.sk) - Na Slovensku vo štvrtok pristáli ďalšie dva repatriačné lety, jeden priletel z jordánskeho Ammánu a druhý ománskeho Maskatu. Informovalo o tom v noci Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, ktoré na repatriácii našich občanov z Blízkeho východu spolupracuje s rezortmi vnútra a obrany.

Prileteli ďalšie repatriačné lety



"Oceňujem profesionálnu spoluprácu všetkých zapojených ministerstiev, ako aj partnerov v regióne, ktorí nám pomáhajú zvládať logisticky náročné operácie v tejto komplikovanej bezpečnostnej situácii," uviedol slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
 
Poukázal tiež, že Slovensko pri evakuáciách pomáha obyvateľom iných krajín, vyzdvihol i solidaritu partnerov, ktorí na svojich letoch priebežne poskytujú miesta pre Slovákov. Z Ammánu prepravilo občanov lietadlo Ministerstva vnútra (MV) SR, lietadlo Ministerstva obrany (MO) SR sa zas postaralo o cestujúcich z Maskatu v Ománe.

Na palube boli aj občania ďalších krajín


Spolu s občanmi SR prileteli týmito lietadlami aj občania Belgicka, Francúzska, Grécka, Jordánska, Litvy, Luxemburska, Španielska a Talianska. Slovensko dosiaľ zrealizovalo šesť repatriačných letov, ktorými bolo do bezpečia prepravených 248 osôb, z toho 189 občanov SR.

"Do konca týždňa je plánovaných ešte zatiaľ ďalších osem evakuačných letov z Jordánska, Ománu a tiež saudskoarabského Rijádu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR súčasne intenzívne hľadá ďalšie možnosti evakuácie v závislosti od bezpečnostnej situácie a kapacitných možností tranzitných krajín," uviedli z odboru komunikácie MZVaEZ. Doplnili, že druhý let z Ománu, ktorý mal na Slovensko vo štvrtok dopraviť ďalších pasažierov, bol z dôvodu preťaženosti letiska v Maskate odložený zo strany handlingových spoločností.

"Handlingové spoločnosti letiska, ktoré zabezpečujú komplexné pozemné vybavenie lietadiel, cestujúcich, batožiny a nákladu na letiskách, sú v súčasnosti vystavené obrovskému náporu letov a nestíhajú ich vybavovať, čo vyústilo do zastavenia prijímania niektorých nových letov a spôsobilo to tiež odloženie jedného z dvoch dnes pôvodne plánovaných repatriačných letov z ománskeho Maskatu," vysvetlil Blanár. Ministerstvu vnútra sa po dlhých hodinách intenzívnej komunikácie napokon podarilo získať všetky potrebné povolenia na vykonanie repatriačného letu, pristátie aj zabezpečenie pozemnej obsluhy lietadla v Ománe.

Lietadlo odletelo skoro ráno


Lietadlo Airbus A319 Leteckého útvaru MV SR odletelo po slovenských občanov dnes skoro ráno. Plánované pristátie v hlavnom meste Maskate je o 13:30 miestneho času. "Proces získavania potrebných povolení si vyžadoval intenzívnu komunikáciu s príslušnými orgánmi a zahraničnými partnermi. Vďaka maximálnemu nasadeniu všetkých zúčastnených sa napriek administratívnej a logistickej náročnosti podarilo zabezpečiť všetko potrebné na realizáciu letu," informoval hovorca MV SR Matej Neumann.

Ministerstvo opätovne apelovalo na ľudí, aby sa v prípade pobytu v zahraničí registrovali prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na webovej stránke ministerstva, alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. "V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka je k dispozícii nepretržite vo všetkých časových pásmach. Všetky aktuálne cestovné odporúčania sú uvedené na webovej stránke ministerstva i.mzv.sk/cestovanie, ako aj na stránkach zastupiteľských úradov v časti Cestovanie/Oznamy a upozornenia pred cestou," doplnilo MZVaEZ.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko pokračuje v evakuáciách z Blízkeho východu, z Ammánu a Maskatu prileteli ďalšie repatriačné lety © SITA Všetky práva vyhradené.

