Utorok 3.3.2026
|Denník - Správy
03. marca 2026
O polnoci sa do Bratislavy vrátili prví cestujúci z Maskatu v Ománe
Charterový let dopravcu Smartwings na objednávku cestovnej kancelárie Satur mal pôvodne pristáť na letisku už v sobotu (28. 2.), no let nebolo možné zabezpečiť.
O polnoci sa do Bratislavy vrátili prví cestujúci z Maskatu v Ománe. Ďalší prílet z Maskatu je plánovaný v utorok o 10.45 h s ľuďmi, ktorých cestovná kancelária v uplynulých dňoch bezpečne presunula z Dubaja do Ománu. Na sociálnej sieti o tom informovalo bratislavské Letisko M. R. Štefánika (BTS).
„Charterový let dopravcu Smartwings na objednávku cestovnej kancelárie Satur mal pôvodne pristáť na letisku už v sobotu (28. 2.), no let nebolo možné zabezpečiť pre konflikt na Blízkom východe,“ priblížilo letisko.
Zároveň doplnilo, že Letecký útvar Ministerstva vnútra SR v spolupráci s rezortom diplomacie a ministerstvom obrany zabezpečia sériu repatriačných letov z krajín Blízkeho východu. Prvé prílety sú naplánované na utorok o 17.00 h a 17.30 h.
