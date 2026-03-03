Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Meniny má Bohumil, Bohumila
 24hod.sk    Z domova

03. marca 2026

O polnoci sa do Bratislavy vrátili prví cestujúci z Maskatu v Ománe



Charterový let dopravcu Smartwings na objednávku cestovnej kancelárie Satur mal pôvodne pristáť na letisku už v sobotu (28. 2.), no let nebolo možné zabezpečiť.



O polnoci sa do Bratislavy vrátili prví cestujúci z Maskatu v Ománe

O polnoci sa do Bratislavy vrátili prví cestujúci z Maskatu v Ománe. Ďalší prílet z Maskatu je plánovaný v utorok o 10.45 h s ľuďmi, ktorých cestovná kancelária v uplynulých dňoch bezpečne presunula z Dubaja do Ománu. Na sociálnej sieti o tom informovalo bratislavské Letisko M. R. Štefánika (BTS).


„Charterový let dopravcu Smartwings na objednávku cestovnej kancelárie Satur mal pôvodne pristáť na letisku už v sobotu (28. 2.), no let nebolo možné zabezpečiť pre konflikt na Blízkom východe,“ priblížilo letisko.

Zároveň doplnilo, že Letecký útvar Ministerstva vnútra SR v spolupráci s rezortom diplomacie a ministerstvom obrany zabezpečia sériu repatriačných letov z krajín Blízkeho východu. Prvé prílety sú naplánované na utorok o 17.00 h a 17.30 h.

 


