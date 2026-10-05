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05. októbra 2026
Djokovič v Pekingu ešte neprehral. Vyradil Zvereva a dostal sa na úroveň Rosewalla a Connorsa – VIDEO
Novak Djokovič vyhral nad Alexandrom Zverevom po vyše dve a polhodinovom boji. Novak Djokovič znova našiel takmer stratenú iskru a nádej. Srbský tenisový velikán postúpil do semifinále dvojhry na ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - Novak Djokovič vyhral nad Alexandrom Zverevom po vyše dve a polhodinovom boji.
Novak Djokovič znova našiel takmer stratenú iskru a nádej. Srbský tenisový velikán postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP 500 v Pekingu, keď vyradil nasadenú jednotku Alexandra Zvereva 4:6, 6:4, 6:4.
Súperom Djokoviča v semifinále bude Rus Daniil Medvedev, proti ktorému sa teší z bilancie 10:5.
"Bol to jeden z dvoch mojich najlepších zápasov v tejto sezóne. Tým prvým bolo semifinále Australian Open proti Jannikovi Sinnerovi," vyhlásil Djokovič.
Štvrťfinálový zápas trval 2 hodiny a 35 minút, pričom Djokovič využil druhý mečbal pri podaní Zvereva. Toho Zvereva, ktorý v tomto roku vyhral Roland Garros aj US Open a bol aj vo finále Wimbledonu. Právom mu patrí prvá priečka v rebríčku Race pre účasť na ATP Finals v Turíne.
Vďaka svojmu druhému víťazstvu nad hráčom z prvej dvojky rebríčka v tejto sezóne (prvým bol už spomenutý triumf v semifinále Australian Open nad Sinnerom) upravil Djokovič svoju bilanciu vo vzájomných zápasoch proti Zverevovi na 10:5.
Navyše sa stal len tretím hráčom v histórii rebríčka ATP vo dvojhre od roku 1973, ktorý po dovŕšení 39 rokov zdolal súpera z elitnej trojky svetového rebríčku. Pred ním to dokázali len Ken Rosewall a Jimmy Connors.
Víťazstvo Djokoviča nad o 10 rokov mladším Zverevom je o to pôsobivejšie, že Nemec s ruskými rodičmi zahral v zápase až 19 es popri žiadnej dvojchybe.
"Práve pre tieto momenty stále hrám tenis. Motivácia je obrovská, keď sa cítite dobre a hráte vyrovnanú partiu s najlepšími hráčmi sveta – a to, samozrejme, pred 15-tisícovým publikom. Myslím si, že práve takéto okamihy sú tým, o čom sníva každý tenista. Tento rok to bolo pre mňa z rôznych dôvodov náročné, ale stále som tu, stále bojujem a nútim mladíkov, aby si svoje víťazstvá museli tvrdo vydrieť. Som rád, že sa mi to podarilo zvládnuť," vravel Djokovič podľa webu ATP Tour.
Ešte jedna štatistika v súvislosti s Djokovičom je takmer neuveriteľná. Na turnaji China Open vylepšil svoju zápasovú bilanciu na 32:0 a stále tam útočí na svoj siedmy titul.
V otvorenej ére tenisu utvoril rekord v počte víťazných zápasov bez toho, aby čo len jeden prehral. Predtým držal rekord spoločne s Rafaelom Nadalom, ktorý vyhral svojich prvých 31 zápasov na Roland Garros v Paríži.
Zdroj: SITA.sk - Djokovič v Pekingu ešte neprehral. Vyradil Zvereva a dostal sa na úroveň Rosewalla a Connorsa – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Novak Djokovič znova našiel takmer stratenú iskru a nádej. Srbský tenisový velikán postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP 500 v Pekingu, keď vyradil nasadenú jednotku Alexandra Zvereva 4:6, 6:4, 6:4.
Súperom Djokoviča v semifinále bude Rus Daniil Medvedev, proti ktorému sa teší z bilancie 10:5.
Len proti Sinnerovi
"Bol to jeden z dvoch mojich najlepších zápasov v tejto sezóne. Tým prvým bolo semifinále Australian Open proti Jannikovi Sinnerovi," vyhlásil Djokovič.
Štvrťfinálový zápas trval 2 hodiny a 35 minút, pričom Djokovič využil druhý mečbal pri podaní Zvereva. Toho Zvereva, ktorý v tomto roku vyhral Roland Garros aj US Open a bol aj vo finále Wimbledonu. Právom mu patrí prvá priečka v rebríčku Race pre účasť na ATP Finals v Turíne.
Pred ním len Rosewall a Connors
Vďaka svojmu druhému víťazstvu nad hráčom z prvej dvojky rebríčka v tejto sezóne (prvým bol už spomenutý triumf v semifinále Australian Open nad Sinnerom) upravil Djokovič svoju bilanciu vo vzájomných zápasoch proti Zverevovi na 10:5.
Navyše sa stal len tretím hráčom v histórii rebríčka ATP vo dvojhre od roku 1973, ktorý po dovŕšení 39 rokov zdolal súpera z elitnej trojky svetového rebríčku. Pred ním to dokázali len Ken Rosewall a Jimmy Connors.
Víťazstvo Djokoviča nad o 10 rokov mladším Zverevom je o to pôsobivejšie, že Nemec s ruskými rodičmi zahral v zápase až 19 es popri žiadnej dvojchybe.
Stále je tu!
"Práve pre tieto momenty stále hrám tenis. Motivácia je obrovská, keď sa cítite dobre a hráte vyrovnanú partiu s najlepšími hráčmi sveta – a to, samozrejme, pred 15-tisícovým publikom. Myslím si, že práve takéto okamihy sú tým, o čom sníva každý tenista. Tento rok to bolo pre mňa z rôznych dôvodov náročné, ale stále som tu, stále bojujem a nútim mladíkov, aby si svoje víťazstvá museli tvrdo vydrieť. Som rád, že sa mi to podarilo zvládnuť," vravel Djokovič podľa webu ATP Tour.
V Pekingu bez prehry
Ešte jedna štatistika v súvislosti s Djokovičom je takmer neuveriteľná. Na turnaji China Open vylepšil svoju zápasovú bilanciu na 32:0 a stále tam útočí na svoj siedmy titul.
V otvorenej ére tenisu utvoril rekord v počte víťazných zápasov bez toho, aby čo len jeden prehral. Predtým držal rekord spoločne s Rafaelom Nadalom, ktorý vyhral svojich prvých 31 zápasov na Roland Garros v Paríži.
Zdroj: SITA.sk - Djokovič v Pekingu ešte neprehral. Vyradil Zvereva a dostal sa na úroveň Rosewalla a Connorsa – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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