|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 6.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Natália
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. októbra 2026
Djokovič po 11 rokoch opäť ovládol Peking: Siedmy triumf mu priniesol 102. titul v kariére
Tridsaťdeväťročný Srb Novak Djokovič v čínskom hlavnom meste nikdy neprehral.
Zdieľať
Srbský tenista Novak Djokovič sa stal siedmykrát v kariére víťazom turnaja ATP v Pekingu. V utorkovom finále viedol nad Austrálčanom Alexom de Minaurom po prvom sete, na začiatku druhého jeho súper skrečoval duel pre zranenie. Tridsaťdeväťročný Srb v čínskom hlavnom meste nikdy neprehral.
De Minaur sa po prvom sete vrátil na kurt s obviazanou ľavou nohou a po získaní úvodného gemu druhého dejstva už v zápase nepokračoval. Djokovič štartoval v Pekingu po jedenástich rokoch. Na podujatí zaznamenal 34. víťazstvo a získal celkový 102. titul na okruhu ATP. „Znamená to viac než len zisk trofeje. Pravdou je, že tento rok bol pre mňa veľký, veľký boj s veľmi špecifickými problémami, s ktorými som sa musel vyrovnať,“ uviedol Srb, ale bližšie špecifikovať nechcel.
Dvadsaťštyrinásobný grandslamový šampión sa zároveň stal prvým tenistom od roku 1977, ktorý získal titul po dovŕšení 39 rokov. Naposledy to dokázal Austrálčan Ken Rosewall, ktorý vyhral turnaj v Hongkongu ako 43-ročný. „Vždy mám od seba vysoké očakávania a predstavujem si, ako držím trofej – najmä tu v Pekingu, kde som ešte nikdy neprehral. Uvedomoval som si však, že realita je v súčasnosti trochu iná,“ dodal Djokovič podľa oficiálnej stránky ATP.
Posledné dva zápasy však vyslovene nedotiahol do víťazného konca, jeho semifinálového súpera Daniila Medvedeva z Ruska totiž diskvalifikovali po tom, ako zasiahol diváka loptičkou do tváre. Djokovič v čase incidentu viedol 7:5, 5:3 a 15:15 v druhom sete.
Súvisiace články:
Djokovič v Pekingu ešte neprehral. Vyradil Zvereva a dostal sa na úroveň Rosewalla a Connorsa – VIDEO (5. 10. 2026)
Djokovič uspel v rekordnom wimbledonskom zápase vo štvrťfinále dvojhry mužov – VIDEO (8. 7. 2026)
Carlos Alcaraz zdolal Novaka Djokovića vo finále Australian Open 2026 a skompletizoval kariérny grandslam ako najmladší tenista v histórii. (1. 2. 2026)
Australian Open 2026: Djokovič zabojuje o 11. titul vo dvojhre proti Alcarazovi (30. 1. 2026)
Australian Open 2026: Djokovič postúpil do semifinále po skreči Mussetiho (28. 1. 2026)
Australian Open 2026: Djokovič skočil bez boja v štvrťfinále, Menšíka vyradilo zranenie (25. 1. 2026)
Djokovič chce rekordný 25. grandslamový titul: Sústredím sa na seba (17. 1. 2026)
Djokovič postúpil do osemfinále turnaja ATP Masters 1000 v Šanghaji (5. 10. 2025)
US Open 2025: Djokovič bude súperom Alcaraza v semifinále dvojhry (3. 9. 2025)
Djokovič o svojom trápení: Nikdy ma nemilovali ako Federera a Nadala (13. 6. 2025)
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Turecký minister spravodlivosti po škandále s manipuláciou zápasov podčiarkol boj za čistý futbal v krajine
Turecký minister spravodlivosti po škandále s manipuláciou zápasov podčiarkol boj za čistý futbal v krajine