Skončený 23. ročník Pohody bol pohodovou oslavou slobody

Na snímke atmosféra počas koncertu speváka Liama Gallaghera na 23. ročníku multižánrového festivalu Pohoda 2019 na letisku v Trenčíne v sobotu 13. júla 2019. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 15. júla – Organizátori festivalu Pohoda ďakujú návštevníkom za nádhernú atmosféru a množstvo pozitívnych reakcií. Festival bol podľa nich oslavou umenia, ale aj slobody, ktorá je základným predpokladom umeleckej tvorby. Význam slobody pre umenie, ako aj prínos umenia k slobode najlepšie ilustroval koncert ženského orchestra Zohra z Afganistanu. TASR o tom informoval PR manažér Anton Repka.Hudobných vrcholov bolo presne 121. Podľa organizátorov festivalu bolo skvelé vidieť, ako sa pestrosť ponuky programu stretáva s rôznorodosťou vkusu návštevníkov, ktorí v reakciách spomínajú vždy iné mená. Veľký dojem podľa názoru mnohých zanechali The Roots, Lola Marsh, Donny Benét, Lianne La Havas, Michael Kiwanuka, Skepta či koncert Bolo nás jedenásť. Známi muzikanti pripravili prehliadku skladateľskej geniality Jara Filipa, prepojenej s textárskym majstrovstvom Milana Lasicu. Aj podľa reakcií na sociálnych sieťach bol najsilnejším momentom duet Zuzany Kronerovej a izraelskej speváčky Yael Shoshana Cohen z kapely Lola Marsh.Pre zrušený let nevystúpila jedna z hviezd tohto ročníka Lykke Li. Aj táto nemilá udalosť ale ukázala to, čo zástupcovia festivalu opakujú stále, že majú tých najlepších festivalových návštevníkov. Oznámenie prijali bez negatívnych reakcií a na vystúpení náhradnej kapely Sink Ya Teeth vládla parádna atmosféra.Na Pohodu 2020 sa počas festivalu predalo vyše 3500 lístkov. Od pondelka je spustený aj online predpredaj lístkov. Ďalší, v poradí 24. ročník Pohody sa uskutoční 9. – 11. júla 2020 na letisku v Trenčíne.