Čaputová podpísala novelu zákona o minimálnej mzde, no s postupom Krajniaka však nesúhlasí

27.10.2020 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o minimálnej mzde. Ešte predtým rokovala so zástupcami Konfederácie odborových zväzov, aby si vypočula ich výhrady k novele zákona. Prezidentka vníma nespokojnosť odborov s procesom prerokovania výšky minimálnej mzdy v tripartite.





Výhrady ku Krajniakovým postupom

Novela zákona zmení niektoré ustanovenia

Zvýšenie príplatkov za pracovnú pohotovosť

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 580 eur na 623 eur. Najnižšie hrubé zárobky tak dosiahnu 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za minulý rok. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 3,580 eura zo súčasných 3,333 eura."Nemám radosť z toho, že sociálny dialóg neprebehol konsenzuálnym spôsobom. Taktiež považujem za nesprávne, že medzirezortným pripomienkovým konaním prechádzal v tomto prípade iný návrh, ako sa nakoniec vláda rozhodla predložiť do parlamentu," uviedla prezidentka Čaputová. Na potrebu sociálneho dialógu a správnosť legislatívneho procesu telefonicky upozornila aj ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina)."Zároveň som ho informovala, že keďže mi neprislúcha pozícia sudcu v spore medzi odbormi a ministerstvom, a zákon ani proces jeho prijímania nie je v rozpore s ústavou, rozhodla som sa zákon o minimálnej mzde podpísať,” dodala hlava štátu.Novelu zákona o minimálnej mzde schválil parlament minulý týždeň 20. októbra. Za novelu zákona hlasovalo 85 poslancov, 47 poslancov bolo proti a jeden zákonodarca sa hlasovania zdržal.Novelou zákona sa mení ustanovenie o tom, že minimálna mzda od roku 2021 dosahuje 60 percent priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Toto ustanovenie do zákona od roku 2021 presadili v parlamente v októbri minulého roka poslanci za stranu Smer -SD. Ak by vláda súčasné znenie zákona o minimálnej mzde ponechala v platnosti, najnižšie hrubé zárobky by od januára budúceho roka stúpli na 656 eur. Podľa schválenej novely podiel minimálnej mzdy na priemernej hrubej mzde na Slovensku však od roku 2021 klesne na 57 percent.Zmení sa tiež systém stanovenia šiestich úrovní minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce. Kým v súčasnosti sa zvyšných päť úrovní minimálnej mzdy určuje ako násobok novej základnej sumy minimálnej mzdy, po novom sa druhá až šiesta úroveň minimálnych zárobkov zvýši jednotne o 43 eur. Napríklad pri šiestom, najvyššom stupni náročnosti práce, minimálny mzdový nárok v súčasnosti dosahuje dvojnásobok minimálnej mzdy, teda 1 160 eur. Po novom sa tento minimálny mzdový nárok od januára zvýši o 43 eur na 1 203 eur. Ak by sa naďalej uplatňoval súčasný systém, najnižší mzdový nárok pri šiestom stupni náročnosti práce by vzrástol o 86 eur na 1 246 eur.Novelou zákona sa tiež vzhľadom na rast minimálnej mzdy zvyšujú príplatky pre zamestnancov za pracovnú pohotovosť, za prácu v sobotu, v nedeľu a za prácu v noci. Všetky tieto príplatky sa však stanovujú pevnou sumou, čím sa odpájajú od hodinovej minimálnej mzdy.Napríklad základný príplatok za hodinu práce v sobotu už nebude stanovený ako polovica minimálnej hodinovej mzdy, ale sa určí na sumu 1,79 eura. Oproti tomuto roku pôjde o nárast o 12 centov. Základný príplatok za prácu v nedeľu už tiež nebude vyjadrený ako 100 percent minimálnej hodinovej mzdy, ale stanoví sa na sumu 3,58 eura. V porovnaní s týmto rokom stúpne o 25 centov. Základné mzdové zvýhodnenie za hodinu nočnej práce od začiatku budúceho roka dosiahne 1,43 eura, čo bude nárast o 10 centov.