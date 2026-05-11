Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
NHL: Gólový návrat Slafkovského a Caufielda a suverénny Montreal vedie v sérii nad Buffalom 2:1 – VIDEO
Juraj Slafkovský skóroval po ôsmich zápasoch bez gólu a opäť to bolo v presilovej hre. Tretí zápas série 2. kola play-off o Stanleyho pohár medzi Montrealom a Buffalom môže byť prelomový z pohľadu ...
11.5.2026 (SITA.sk) - Juraj Slafkovský skóroval po ôsmich zápasoch bez gólu a opäť to bolo v presilovej hre.
Zdroj: SITA.sk - Gólový návrat Slafkovského a Caufielda a suverénny Montreal vedie v sérii nad Buffalom 2:1 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tretí zápas série 2. kola play-off o Stanleyho pohár medzi Montrealom a Buffalom môže byť prelomový z pohľadu ďalšieho vývoja.
Hokejisti Montrealu pretavili domáce prostredie 21-tisícového Bell Centre v suverénne víťazstvo 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) a vôbec prvýkrát v tohtoročnom play-off vyhrali dva zápasy za sebou. Pred utorkovým pokračovaním série v Montreale Canadiens vedú nad Sabres 2:1.
Zápas bol dôležitý aj pre slovenského útočníka Juraja Slafkovského. Dvadsaťdvaročný krídelník dosiahol jedinečný presilovkový hetrik v úvode play-off proti Tampe Bay, ale odvtedy v ôsmich zápasoch ponúkol len jednu gólovú asistenciu.
Aj štvrtý gól v presilovke
Aktuálne konečne strelil gól, keď v 33. min (opäť v presilovke) zvýšil náskok Montrealu na 4:1. Slafkovský šikovne tečoval strelu Lana Hutsona pred brankárom Buffala Alexom Lyonom. Mladý Slovák celkovo štyrikrát ohrozil súperovho gólmana, pridal aj bodyček, zablokovanú strelu a mínusový bod.
"Niekedy máte veľké šance a nedáte z nich gól. A potom príde takýto teč a prejde to tam. Taký je hokej.. Je to dobrá správa pre mňa, ale dôležité je, že sme zvýšili svoje vedenie v zápase a hralo sa nám lepšie," povedal Slafkovský pre zámorské médiá na webe Montrealu Canadiens.
Lepší pohyb v presilovke
Na otázku k zlepšeniu presilových hier v tíme Canadiens dodal: "Páčilo sa mi, ako sme v nich hrali. Mali sme dobrý pohyb, vhodne sme reagovali v hre s pukom a dostali sme sa aj k väčšiemu počtu striel. Myslím si, že sme mohli dať ešte pár gólov, ale musíme si nejaké nechať na ďalšie zápasy..."
Newhook a konečne Caufield
Trénera Martina St. Louisa teší aj pokračovanie streleckej formy Alexa Newhooka, ktorý sa vďaka dvom gólom dostal na métu päť presných zásahov v play-off. A to v dlhodobej časti sezóny zaznamenal len 13 gólov.
Rovnako sa strelecky prebral Cole Caufield. S 51 gólmi druhý najlepší strelec základnej časti celej NHL bol úspešný v presilovej hre, bol to jeho druhý gól v aktuálnom play-off.
"Veľmi sme mu to želali. Bola otázka času, kedy skóruje. V základnej časti ich strelil vyše 50 a to rozhodne nebola náhoda. Dodá mu to ďalšie sebavedomie a to bude dobré nielen pre neho, ale celý náš útok. Budeme si viac veriť," povedal Slafkovský o Caufieldovi.
Zdroj: SITA.sk - Gólový návrat Slafkovského a Caufielda a suverénny Montreal vedie v sérii nad Buffalom 2:1 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Barcelona vyhrala 264. El Clasico a získala 29. španielsky ligový titul
Desivá hromadná nehoda na Giro d’Italia. Odstúpili viacerí jazdci pre početné zlomeniny – VIDEO
