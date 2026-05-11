 24hod.sk    Šport

11. mája 2026

NHL: Gólový návrat Slafkovského a Caufielda a suverénny Montreal vedie v sérii nad Buffalom 2:1 – VIDEO


Juraj Slafkovský skóroval po ôsmich zápasoch bez gólu a opäť to bolo v presilovej hre. Tretí zápas série 2. kola play-off o Stanleyho pohár medzi Montrealom a Buffalom môže byť prelomový z pohľadu ...



slafko_dobes 676x451 11.5.2026 (SITA.sk) - Juraj Slafkovský skóroval po ôsmich zápasoch bez gólu a opäť to bolo v presilovej hre.


Tretí zápas série 2. kola play-off o Stanleyho pohár medzi Montrealom a Buffalom môže byť prelomový z pohľadu ďalšieho vývoja.

Hokejisti Montrealu pretavili domáce prostredie 21-tisícového Bell Centre v suverénne víťazstvo 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) a vôbec prvýkrát v tohtoročnom play-off vyhrali dva zápasy za sebou. Pred utorkovým pokračovaním série v Montreale Canadiens vedú nad Sabres 2:1.

Zápas bol dôležitý aj pre slovenského útočníka Juraja Slafkovského. Dvadsaťdvaročný krídelník dosiahol jedinečný presilovkový hetrik v úvode play-off proti Tampe Bay, ale odvtedy v ôsmich zápasoch ponúkol len jednu gólovú asistenciu.

Aj štvrtý gól v presilovke


Aktuálne konečne strelil gól, keď v 33. min (opäť v presilovke) zvýšil náskok Montrealu na 4:1. Slafkovský šikovne tečoval strelu Lana Hutsona pred brankárom Buffala Alexom Lyonom. Mladý Slovák celkovo štyrikrát ohrozil súperovho gólmana, pridal aj bodyček, zablokovanú strelu a mínusový bod.

"Niekedy máte veľké šance a nedáte z nich gól. A potom príde takýto teč a prejde to tam. Taký je hokej.. Je to dobrá správa pre mňa, ale dôležité je, že sme zvýšili svoje vedenie v zápase a hralo sa nám lepšie," povedal Slafkovský pre zámorské médiá na webe Montrealu Canadiens.
   

Lepší pohyb v presilovke


Na otázku k zlepšeniu presilových hier v tíme Canadiens dodal: "Páčilo sa mi, ako sme v nich hrali. Mali sme dobrý pohyb, vhodne sme reagovali v hre s pukom a dostali sme sa aj k väčšiemu počtu striel. Myslím si, že sme mohli dať ešte pár gólov, ale musíme si nejaké nechať na ďalšie zápasy..."
 

Newhook a konečne Caufield


Trénera Martina St. Louisa teší aj pokračovanie streleckej formy Alexa Newhooka, ktorý sa vďaka dvom gólom dostal na métu päť presných zásahov v play-off. A to v dlhodobej časti sezóny zaznamenal len 13 gólov.

Rovnako sa strelecky prebral Cole Caufield. S 51 gólmi druhý najlepší strelec základnej časti celej NHL bol úspešný v presilovej hre, bol to jeho druhý gól v aktuálnom play-off.

"Veľmi sme mu to želali. Bola otázka času, kedy skóruje. V základnej časti ich strelil vyše 50 a to rozhodne nebola náhoda. Dodá mu to ďalšie sebavedomie a to bude dobré nielen pre neho, ale celý náš útok. Budeme si viac veriť," povedal Slafkovský o Caufieldovi.


Zdroj: SITA.sk - Gólový návrat Slafkovského a Caufielda a suverénny Montreal vedie v sérii nad Buffalom 2:1 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Gól NHL 2025/2026 Slovenský útočník v službách Montrealu víťazstvo Zápasy play-off
