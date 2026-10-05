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 24hod.sk    Šport

05. októbra 2026

Slafkovský odmietol výhovorku na začiatok sezóny: Taká druhá tretina sa nám nemôže stať


Tagy: NHL 2026/2027

Montreal v Pittsburghu prehrával po dvoch tretinách 1:5, napokon získal bod za prehru po predĺžení. Slovenský útočník upozornil, že Canadiens riešia opakovane podobné problémy pri vstupoch do ...



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slafkovsky 676x484 5.10.2026 (SITA.sk) - Montreal v Pittsburghu prehrával po dvoch tretinách 1:5, napokon získal bod za prehru po predĺžení. Slovenský útočník upozornil, že Canadiens riešia opakovane podobné problémy pri vstupoch do sezóny.


Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský odmietol ospravedlňovať nevydarenú druhú tretinu Montrealu Canadiens v zápase proti Pittsburghu Penguins tým, že jeho mužstvo je iba na začiatku novej sezóny NHL. Canadiens v druhej časti inkasovali štyrikrát, prehrávali už 1:5 a až veľkým návratom v tretej tretine si vynútili predĺženie. Pittsburgh však napokon zvíťazil 6:5.

Slafkovský po zápase dostal otázku, či sa podobné výkony dajú pripísať tomu, že mužstvo je ešte iba na začiatku sezóny. Slovenský reprezentant túto možnosť odmietol. „Viete, je to už náš piaty rok spolu a rozprávame sa o tom prakticky každý rok,“ povedal Slafkovský podľa webu thehockeynews.com.

Podľa 22-ročného útočníka nie je dôvod, aby Montreal akceptoval pomalší rozbeh iba preto, že ide o úvod sezóny. „Je veľa tímov, ktoré majú dobré vstupy do sezóny, a my chceme byť jedným z nich,“ pokračoval. Najväčším problémom bola druhá tretina, v ktorej Canadiens inkasovali štyri góly a nedokázali odpovedať ani raz. „Taká druhá tretina, akú sme mali dnes, sa nemôže stať,“ vyhlásil Slafkovský.

Montreal napriek päťgólovému manku dokázal zápas zdramatizovať. V tretej tretine strelil štyri góly, vyrovnal na 5:5 a získal aspoň bod. Slafkovský však upozornil, že výsledok by nemal prekryť nedostatky v hre mužstva. „Získali sme bod, čo je, samozrejme, naozaj dobré, keď sa pozrieme na to, ako sme hrali v druhej tretine,“ povedal. Canadiens čaká v utorok ďalší zápas a slovenský útočník očakáva ešte náročnejšiu skúšku. „V utorok to bude iba ťažšie, takže sa musíme pripraviť,“ dodal Slafkovský.

S výkonom v druhej tretine nebol spokojný ani obranca Lane Hutson. Aj on odmietol argument, že problémy možno vysvetľovať začiatkom sezóny. „Nemyslím si to. Sme dostatočne inteligentní hráči a sme skupina, ktorá je spolu už pomerne dlho a vie, čo chce robiť,“ povedal Hutson.

Podľa neho Montreal v druhej tretine prestal hrať priamočiaro a pri prechode cez stredné pásmo sa snažil o príliš komplikované riešenia. „Sú to jednoduché veci, ktoré sa dajú napraviť, ale musíme ísť na ľad a urobiť ich,“ dodal.


Zdroj: SITA.sk - Slafkovský odmietol výhovorku na začiatok sezóny: Taká druhá tretina sa nám nemôže stať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL 2026/2027
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