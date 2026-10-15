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15. októbra 2026
NHL: Slafkovský po tvrdom zákroku odišiel do šatne, ale vrátil sa. Fehérváry blokoval strely a zvíťazil – VIDEO
Juraj Slafkovský zažil nepríjemný okamih v zápase proti Washingtonu, ale pozbieral sa. Prvá zápasová konfrontácia medzi Washingtonom a
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15.10.2026 (SITA.sk) - Juraj Slafkovský zažil nepríjemný okamih v zápase proti Washingtonu, ale pozbieral sa.
Prvá zápasová konfrontácia medzi Washingtonom a Montrealom v novej sezóne NHL dopadla lepšie pre tím z hlavného mesta USA. Washington zvíťazil nad Montrealom 5:4 a zo slovenskej dvojice súperov si odniesol lepšiu skúsenosť Martin Fehérváry.
Poctivý obranca bol s časom 21:54 min druhý najviac vyťažený hráč Capitals po Jakobovi Chychrunovi. Predviedol štyri bloky, zatiaľ čo Slafkovský mal počas 19:40 min štyri neúspešné strely na bránku, bodyček a mínusový bod. Mladý krídelník Canadiens si zo zápasu odniesol okrem prehry aj osobnú nepríjemnú skúsenosť.
"V záverečných minútach druhej tretiny sa stal terčom tvrdého hitu Ivana Mirošničenka a pri páde ho ešte do hlavy zasiahol okolo korčuľujúci Tom Wilson. Okamžite nasledovala reakcia Canadiens a šarvátka s menšími trestami na oboch stranách. Slafkovský medzitým bez prilby zamieril do šatne, z ktorej sa napokon vrátil a duel dohral," zhodnotil web slovaknhl.sk.
Hrdinom Washingtonu a prvou hviezdou zápasu bol dvojgólový Alex Tuch, ktorý k svojmu výkonu okrem zásahu v oslabení pridal aj asistenciu. V siedmich zápasoch v drese Washingtonu v tejto sezóne si už bývalý dlhoročný útočník Buffala pripísal 6 bodov (5+1).
"Do sezóny vstúpil skvele, ale on nie je známy len produktivitou. Jeho celkový prínos pre náš tím bude dôležitý a veľký na niekoľko sezón dopredu," pochválil Tucha tréner Washingtonu Spencer Carbery na webe NHL.
Súboj Washingtonu a Montrealu priniesol ešte jednu štatistickú zaujímavosť. Kapitán domácich Alexander Ovečkin si pripísal 760. asistenciu v kariére a už len dve prihrávky na gól ho delila od vyrovnania klubového rekordu Švéda Nicklasa Bäckströma.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský po tvrdom zákroku odišiel do šatne, ale vrátil sa. Fehérváry blokoval strely a zvíťazil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prvá zápasová konfrontácia medzi Washingtonom a Montrealom v novej sezóne NHL dopadla lepšie pre tím z hlavného mesta USA. Washington zvíťazil nad Montrealom 5:4 a zo slovenskej dvojice súperov si odniesol lepšiu skúsenosť Martin Fehérváry.
Poctivý obranca bol s časom 21:54 min druhý najviac vyťažený hráč Capitals po Jakobovi Chychrunovi. Predviedol štyri bloky, zatiaľ čo Slafkovský mal počas 19:40 min štyri neúspešné strely na bránku, bodyček a mínusový bod. Mladý krídelník Canadiens si zo zápasu odniesol okrem prehry aj osobnú nepríjemnú skúsenosť.
Najprv Mirošničenko, potom Wilson
"V záverečných minútach druhej tretiny sa stal terčom tvrdého hitu Ivana Mirošničenka a pri páde ho ešte do hlavy zasiahol okolo korčuľujúci Tom Wilson. Okamžite nasledovala reakcia Canadiens a šarvátka s menšími trestami na oboch stranách. Slafkovský medzitým bez prilby zamieril do šatne, z ktorej sa napokon vrátil a duel dohral," zhodnotil web slovaknhl.sk.
Dva góly a prvá hviezda
Hrdinom Washingtonu a prvou hviezdou zápasu bol dvojgólový Alex Tuch, ktorý k svojmu výkonu okrem zásahu v oslabení pridal aj asistenciu. V siedmich zápasoch v drese Washingtonu v tejto sezóne si už bývalý dlhoročný útočník Buffala pripísal 6 bodov (5+1).
"Do sezóny vstúpil skvele, ale on nie je známy len produktivitou. Jeho celkový prínos pre náš tím bude dôležitý a veľký na niekoľko sezón dopredu," pochválil Tucha tréner Washingtonu Spencer Carbery na webe NHL.
Ovečkin stíha Bäckströma
Súboj Washingtonu a Montrealu priniesol ešte jednu štatistickú zaujímavosť. Kapitán domácich Alexander Ovečkin si pripísal 760. asistenciu v kariére a už len dve prihrávky na gól ho delila od vyrovnania klubového rekordu Švéda Nicklasa Bäckströma.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský po tvrdom zákroku odišiel do šatne, ale vrátil sa. Fehérváry blokoval strely a zvíťazil – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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