|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 7.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eliška
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. októbra 2026
NHL: Slafkovský prvýkrát v sezóne skóroval, ale kritiku neutíšil. V Montreale mu vyčítajú chyby s pukom – VIDEO
Tagy: NHL 2026/2027
Slovenský útočník deň pred zápasom poznamenal, že jeho výkony by v očiach novinárov vyzerali lepšie, keby mal na konte gól či asistenciu. Proti Caroline sa strelecky presadil, montrealské médiá však upozornili ...
Zdieľať
7.10.2026 (SITA.sk) - Slovenský útočník deň pred zápasom poznamenal, že jeho výkony by v očiach novinárov vyzerali lepšie, keby mal na konte gól či asistenciu. Proti Caroline sa strelecky presadil, montrealské médiá však upozornili na inú stránku jeho výkonu.
Juraj Slafkovský síce v treťom zápase novej sezóny NHL 2026/2027 otvoril svoje strelecké aj bodové konto, kritiku v Montreale však prvým gólom úplne neutíšil. Miestna rozhlasová stanica 98.5 Sports pri hodnotení prehry Canadiens s Carolinou Hurricanes 4:6 upozornila predovšetkým na Slovákove problémy pri práci s pukom a skonštatovala, že napriek gólu si v tejto činnosti zaslúžil najhoršie hodnotenie.
Pre Slafkovského je to zaujímavý obrat v porovnaní s tým, čo vyslovil ešte pred zápasom. Po prvých dvoch dueloch sezóny bol bez bodu a tréner Martin St. Louis si ho na tréningu zobral bokom na dlhší individuálny rozhovor.
Slovenský útočník následne pri hodnotení vlastného vstupu do sezóny povedal, že zo svojho výkonu nemá vyslovene zlý pocit. „Samozrejme, pre vás by to vyzeralo lepšie, keby som mal jeden gól a jednu asistenciu alebo niečo podobné,“ povedal Slafkovský novinárom.
Proti Caroline potom jeden z týchto chýbajúcich údajov skutočne doplnil. V závere tretej tretiny využil tlak Canadiens pri hre bez brankára a svojím prvým gólom sezóny znížil na 4:5. Lenže montrealské hodnotenie jeho výkonu sa napriek tomu nieslo skôr v kritickom duchu.
Slafkovský mal problémy predovšetkým pri rozohrávke vo vlastnom pásme. Už v úvodných minútach dvakrát odovzdal puk súperovi pri pokuse dostať ho z obranného pásma. Druhá strata mala okamžitý následok a Taylor Hall po nej otvoril skóre zápasu.
Na Slafkovského problémy upozornil aj denník Journal de Québec. Podľa neho mal Slovák dve straty puku vedúce k úvodnému gólu Caroliny a podieľal sa aj na situácii pred posledným zásahom Hurricanes do prázdnej bránky.
Tréner St. Louis po zápase opakovane zdôrazňoval práve straty pukov ako jednu z hlavných príčin neúspechu Canadiens. „Proti nim jednoducho nesmiete strácať puk a musíte vyhrávať osobné súboje. V týchto oblastiach sme neboli dostatočne dobrí,“ povedal kouč Montrealu podľa Journal de Québec.
St. Louis pripustil aj možnosť, že niektorí hráči sa snažili robiť príliš veľa. Canadiens navyše nastúpili bez zraneného Ivana Demidova a Slafkovský začal stretnutie v druhej formácii po boku Alexa Newhooka a Kirbyho Dacha.
Podobný pohľad priniesol aj oficiálny web NHL. Vo svojej analýze napísal, že Slafkovský počas večera opakovane prichádzal o puk a namiesto jednoduchého riešenia často hľadal komplikovanejšiu možnosť. V tretej tretine St. Louis zostavu útokov premiešal a Slafkovský sa dostal späť k Nickovi Suzukimu. Práve kapitán Canadiens si potom pripísal jednu z asistencií pri Slovákovom góle.
Prvý zásah sezóny pre Slafkovského predstavuje pozitívny moment, zároveň však nezakryl problémy, na ktoré montrealské prostredie upozorňovalo už po úvodných zápasoch. Canadiens budú mať príležitosť reagovať vo štvrtok, keď na domácom ľade privítajú Nashville Predators.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský prvýkrát v sezóne skóroval, ale kritiku neutíšil. V Montreale mu vyčítajú chyby s pukom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Juraj Slafkovský síce v treťom zápase novej sezóny NHL 2026/2027 otvoril svoje strelecké aj bodové konto, kritiku v Montreale však prvým gólom úplne neutíšil. Miestna rozhlasová stanica 98.5 Sports pri hodnotení prehry Canadiens s Carolinou Hurricanes 4:6 upozornila predovšetkým na Slovákove problémy pri práci s pukom a skonštatovala, že napriek gólu si v tejto činnosti zaslúžil najhoršie hodnotenie.
Pre Slafkovského je to zaujímavý obrat v porovnaní s tým, čo vyslovil ešte pred zápasom. Po prvých dvoch dueloch sezóny bol bez bodu a tréner Martin St. Louis si ho na tréningu zobral bokom na dlhší individuálny rozhovor.
Slovenský útočník následne pri hodnotení vlastného vstupu do sezóny povedal, že zo svojho výkonu nemá vyslovene zlý pocit. „Samozrejme, pre vás by to vyzeralo lepšie, keby som mal jeden gól a jednu asistenciu alebo niečo podobné,“ povedal Slafkovský novinárom.
Proti Caroline potom jeden z týchto chýbajúcich údajov skutočne doplnil. V závere tretej tretiny využil tlak Canadiens pri hre bez brankára a svojím prvým gólom sezóny znížil na 4:5. Lenže montrealské hodnotenie jeho výkonu sa napriek tomu nieslo skôr v kritickom duchu.
Juraj Slafkovský se poprvé trefil v novém ročníku NHL! ????????????
#NovaSport | #NHL https://t.co/UHqnwVDta0
— Nova Sport (@novasport_cz) October 7, 2026
Slafkovský mal problémy predovšetkým pri rozohrávke vo vlastnom pásme. Už v úvodných minútach dvakrát odovzdal puk súperovi pri pokuse dostať ho z obranného pásma. Druhá strata mala okamžitý následok a Taylor Hall po nej otvoril skóre zápasu.
Na Slafkovského problémy upozornil aj denník Journal de Québec. Podľa neho mal Slovák dve straty puku vedúce k úvodnému gólu Caroliny a podieľal sa aj na situácii pred posledným zásahom Hurricanes do prázdnej bránky.
Tréner St. Louis po zápase opakovane zdôrazňoval práve straty pukov ako jednu z hlavných príčin neúspechu Canadiens. „Proti nim jednoducho nesmiete strácať puk a musíte vyhrávať osobné súboje. V týchto oblastiach sme neboli dostatočne dobrí,“ povedal kouč Montrealu podľa Journal de Québec.
St. Louis pripustil aj možnosť, že niektorí hráči sa snažili robiť príliš veľa. Canadiens navyše nastúpili bez zraneného Ivana Demidova a Slafkovský začal stretnutie v druhej formácii po boku Alexa Newhooka a Kirbyho Dacha.
Podobný pohľad priniesol aj oficiálny web NHL. Vo svojej analýze napísal, že Slafkovský počas večera opakovane prichádzal o puk a namiesto jednoduchého riešenia často hľadal komplikovanejšiu možnosť. V tretej tretine St. Louis zostavu útokov premiešal a Slafkovský sa dostal späť k Nickovi Suzukimu. Práve kapitán Canadiens si potom pripísal jednu z asistencií pri Slovákovom góle.
Prvý zásah sezóny pre Slafkovského predstavuje pozitívny moment, zároveň však nezakryl problémy, na ktoré montrealské prostredie upozorňovalo už po úvodných zápasoch. Canadiens budú mať príležitosť reagovať vo štvrtok, keď na domácom ľade privítajú Nashville Predators.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský prvýkrát v sezóne skóroval, ale kritiku neutíšil. V Montreale mu vyčítajú chyby s pukom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL 2026/2027
Súvisiace články:
Slafkovský odmietol výhovorku na začiatok sezóny: Taká druhá tretina sa nám nemôže stať (5. 10. 2026)
Slafkovský už nie je vo formácii so Suzukim a Caufieldom. Montreal ho spojil s Demidovom, Rus hovorí o „skvelej chémii“ (19. 9. 2026)
Slafkovský bol posledný, kto sa vrátil do Montrealu. Po prílete zo Slovenska okamžite zamieril na ľad (8. 9. 2026)
Slafkovský by bol jednotkou aj po štyroch rokoch. V novom redrafte nemá konkurenciu (29. 8. 2026)
Hokejista roka 2026: Juraj Slafkovský po štvrtý raz vyhral v ankete Hokejista roka, získal aj cenu pre najlepšieho útočníka (13. 8. 2026)
Obec Budimír má historicky prvého čestného občana, je ním hokejista Juraj Slafkovský – FOTO (12. 8. 2026)
Veľká pocta. Slafkovský je v prestížnom výbere NHL pre Zápas hviezd, no rozhodnú až fanúšikovia (27. 7. 2026)
Slafkovský má za sebou ďalšiu sezónu v Montreale: Veľa som sa naučil (2. 6. 2026)
NHL: Slafkovský v najlepšom vydaní! Dva góly, tri body a prvá hviezda Montreal rozobral Carolinu – VIDEO (22. 5. 2026)
NHL: Slafkovský si zahrá finále Východnej konferencie, Montreal už druhýkrát v play-off zvládol zápas číslo sedem (video) (19. 5. 2026)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mario Sauer strelil víťazný gól, ale dlho sa neradoval. Zakrátko zistil, že Angličania Slovákom nepomohli
Mario Sauer strelil víťazný gól, ale dlho sa neradoval. Zakrátko zistil, že Angličania Slovákom nepomohli
<< predchádzajúci článok
Djokovič po 11 rokoch opäť ovládol Peking: Siedmy triumf mu priniesol 102. titul v kariére
Djokovič po 11 rokoch opäť ovládol Peking: Siedmy triumf mu priniesol 102. titul v kariére