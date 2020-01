Kozorožec - ročný horoskop na rok 2020

PrácaJupiter je váš veľký spojenec, ktorý vám pomôže rozvíjať vytrvalosť a dopomôže vám k úspechom v práci a podnikaní. Môžete získať preddavky na začatie nových iniciatív. Tiež Saturn zabezpečí, že vaša húževnatosť bude odmenená. Táto pomoc však môže byť menej viditeľná. Nerozčuľujte sa, keď vaše plány a projekty nezačnú včas, ako ste si predstavovali. Dobré vyhliadky tiež máte, ak hľadáte prácu, pomôžu vám rovnaké planéty. Urán a Neptún majú vplyv na to, že akékoľvek príjmy súvisiace s prácou budú uspokojujúce. Na jeseň sa budete cítiť spokojní a úspešní, v pracovnej sfére vám nebude nič chýbať, v zimných mesiacoch potom môžete podpísať nové zmluvy alebo požiadať o zvýšenie platu.VzťahyJupiter až do 1. augusta sľubuje veľké veci. Musíte však rátať aj so Saturnom, ktorý bude pôsobiť ako veľká prekážka vo vašom vzťahu. Nebojte sa, ak je vaše spojenie stabilné, môžete sa cítiť úplne pokojní. Vplyvom Venuše stretnete na jar svojho veľkého spojenca. Máj a jún budú mesiace plné príjemných chvíľ a sladkej lásky, na jeseň sa môže dostaviť rutina a únava, chce to váš vzťah niečím oživiť. Je len na vás, či sa kríze postavíte čelom, alebo sa rozhodnete hľadať nové možnosti a inú budúcnosť. V decembri sa znovu vrátite ku pokojnej atmosfére a Nový rok oslávite s milovanou osobou.PeniazePoriadne si užite dovolenku, čaká vás dobrý rok. Ekonomická situácia je stabilná, ale nepodceňujte Jupitera v opozícii prvých sedem mesiacov. Urán a Neptún sú zárukou dobrých zárobkov, ale rovnako to nepreháňajte s utrácaním. Po 1. auguste budú vaše obchody plynúť ešte hladšie , investície budú ziskovejšia a zisk vyšší.ZdravieSaturn symbolizuje zdravie, ale pravdepodobne tiež ovplyvnia vašu náladu. Nepreťažujte žalúdok a pečeň, mierne cvičenie vám pomôže odstrániť metabolické poruchy, navyše bude prospešné pre kĺby a svaly.