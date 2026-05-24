Nedeľa 24.5.2026
Meniny má Ela
24. mája 2026
SNS chce navrhnúť odvolanie Tarabu, Danko sa stretne s Ficom aj ministrom životného prostredia
SNS chce navrhnúť odvolanie Tomáša Tarabu. Koaličná Slovenská národná strana ...
Koaličná Slovenská národná strana je presvedčená, že má podľa koaličnej zmluvy právo navrhnúť odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ako národniari zdôraznili vo vyhlásení, strana má právo navrhovať podľa svojej úvahy meno ministra kedykoľvek a nepotrebuje na to súhlas ani predsedu vlády.
Predseda SNS Andrej Danko tak urobí na stretnutí v pondelok 25. mája, ktoré osobne inicioval a na ktorom by mali byť prítomní predseda vlády Robert Fico aj minister životného prostredia Tomáš Taraba.
SNS kritizuje Tarabu za konflikty v koalícii
„Je nepredstaviteľné, aby Tomáš Taraba pokračoval vo funkcii ministra životného prostredia, úspechy pripisoval sebe a neúspechy Slovenskej národnej strane. Tomáš Taraba od začiatku vzniku koalície prehlboval konflikty s Rudolfom Huliakom a tie vyústili do prvej koaličnej krízy, ktorú politicky spôsobil,” zdôraznila SNS s tým, že Taraba nikdy nemal byť ministrom životného prostredia, ale ministrom kultúry.
„Veríme, že Tomáš Taraba prestane s mediálnymi klamstvami a výmyslami len preto, aby si udržal svoju funkciu ministra,” uviedla SNS.
Národniari odmietajú rokovania s opozíciou
Zároveň SNS zdôraznila, že neviedla žiadne rokovania na žiadnej úrovni so žiadnou opozičnou politickou stranou. „Je pravda, že koaličná zmluva oprávňuje SNS podať návrh na jeho odvolanie a je politicky pochopiteľné, že opozícia aj bez akejkoľvek konzultácie rozumie politickým postupom,” dodala SNS.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba v nedeľu v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 mimo iného povedal, že predseda SNS Andrej Danko má dohodu s opozičným Progresívnym Slovenskom na jeho odvolávaní v parlamente. „Bude to tak, nepochybujem o tom,” skonštatoval Taraba.
Zdroj: SITA.sk - SNS chce navrhnúť odvolanie Tarabu, Danko sa stretne s Ficom aj ministrom životného prostredia © SITA Všetky práva vyhradené.
