Video: Adam Ďurica predstavuje novinku Vietor

"Skladba Vietor je takým čerstvým vetrom do mojej produkcie a môjho repertoáru, ktorý týmto singlom rozširujem. Je to nová skúsenosť a nová spolupráca s Martinom Ledvinom, ktorý bol kľúčovým pre túto skladbu. S Martinom sa poznáme už niekoľko rokov a vieme o sebe, sem-tam sa stretneme na českých akciách, ale nikdy nevznikla situácia, aby sme spolu robili na mojom songu. Napadlo mi osloviť Martina v prípade tejto skladby. Dobre sme si sadli, ľudsky to vyšlo parádne, mal som pocit, že dvaja kamaráti sa rozprávali o hudbe a popri tom vznikla táto pesnička," povedal Adam.Skladba Vietor je doplnená aj o lyric video z dielne Jacobyfilms, s ktorými už Adam spolupracoval niekoľkokrát, medzi najúspešnejšiu spoluprácu patrí lyric video Zatancuj si so mnou. To k dnešnému dňu presiahlo hranicu 24 miliónov videní.Fanúšikovia už čakajú na nový Ďuricov album. "Album tvorím priebežne, už by to teoreticky aj mohlo vyjsť, ale cítim, že medzitým som sa jemne posunul. Ak ten album má byť naozaj dobrý a trocha na seba nadväzovať, aby každá skladba nebola inej nálady, tak cítim, že to chce ešte pár vecí v tejto aktuálnej atmosfére vytvoriť," dodal pre TASR Adam.Okrem práce na novej skladbe sa Adam usilovne venuje prípravám na vianočné koncerty, ktoré sa uskutočnia 5. decembra v Košiciach a 7. decembra v Bratislave. A jeden galakoncert ho ešte čaká. Vo veľkej sále pražskej Lucerny ho uvedie 9. novembra.