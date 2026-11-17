Biedne presilovky a nevýrazný Montreal. Slafkovský má jeden bod z piatich zápasov – VIDEO
Montreal neuspel na ľade NY Rangers aj vinou neúspešných presiloviek. Hokejisti Montrealu prežívajú menšiu krízu v
17.11.2026 (SITA.sk) - Montreal neuspel na ľade NY Rangers aj vinou neúspešných presiloviek.
Hokejisti Montrealu prežívajú menšiu krízu v NHL a jej súčasťou je aj slovenský útočník Juraj Slafkovský. Canadiens prehrali na ľade New Yorku Rangers 1:3, čo bola ich tretia prehra z posledných štyroch zápasov. Predchádzala jej séria 12 stretnutí so ziskom minimálne bodu, z ktorých bolo deväť víťazných.
Juraj Slafkovský odohral takmer 20 minút s tromi strelami na bránku a jednou mínuskou. Z posledných piatich zápasov má 22-ročný slovenský útočník na konte jedinú asistenciu pri prehre s Coloradom 1:4. Montreal nastúpil v New Yorku bez zranených Josha Andersona aj Chrisa Kreidera, dlhodobo absentuje aj ruský mladík Ivan Demidov.
Montrealu sa v storočnicovom zápase v Madison Square Garden nedarilo najmä v presilových hrách – nevyužil ani jednu zo štyroch príležitostí, pričom v jednej z nich dokonca inkasoval.
Domáci Will Cuylle strelil gól v oslabení, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný, a to 57 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Počas presilových hier vyslal Montreal na bránku súpera len štyri strely, pričom ďalších sedem pokusov minulo cieľ.
O jediný gól Montrealu sa postaral Phillip Danault tečom strely Lanea Hutsona, ktorý predtým predviedol skvelé korčuľovanie na hranici útočnej modrej. Zámorskí komentátori ho nazvali pôsobivým tancom.
"Úprimne, už od začiatku to vyzeralo, že nám chýba presnosť v realizácii našich streleckých pokusov. Musíme to zlomiť a strieľať viac gólov,“ uviedol obranca Canadiens Lane Hutson na webe NHL.
Montreal v posledných štyroch zápasoch nevyužil ani jednu z 12 presilových hier a s úspešnosťou 12,5 % mu v tejto štatistike patrí v celej lige až 31. miesto.
"Čím dlhšie hráte bez toho, aby ste v presilovke skórovali, tým väčší tlak na vás dolieha,“ povedal tréner Canadiens Martin St. Louis.
"Pravdepodobne rastie aj stres. Naháňate čas, naháňate výsledok. Pre hráčov v presilovke je to momentálne nepríjemná situácia. Musíme nájsť spôsob, ako im vrátiť istotu – či už prostredníctvom rozhovorov, vysvetľovania alebo tréningových opakovaní. Minulý rok sme mali presilovky naozaj dobré. Verím, že to dáme do poriadku," dodal St. Louis.
Zdroj: SITA.sk - Biedne presilovky a nevýrazný Montreal. Slafkovský má jeden bod z piatich zápasov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejisti Montrealu prežívajú menšiu krízu v NHL a jej súčasťou je aj slovenský útočník Juraj Slafkovský. Canadiens prehrali na ľade New Yorku Rangers 1:3, čo bola ich tretia prehra z posledných štyroch zápasov. Predchádzala jej séria 12 stretnutí so ziskom minimálne bodu, z ktorých bolo deväť víťazných.
5 zápasov = 1 bod
Juraj Slafkovský odohral takmer 20 minút s tromi strelami na bránku a jednou mínuskou. Z posledných piatich zápasov má 22-ročný slovenský útočník na konte jedinú asistenciu pri prehre s Coloradom 1:4. Montreal nastúpil v New Yorku bez zranených Josha Andersona aj Chrisa Kreidera, dlhodobo absentuje aj ruský mladík Ivan Demidov.
Inkasovali v oslabení
Montrealu sa v storočnicovom zápase v Madison Square Garden nedarilo najmä v presilových hrách – nevyužil ani jednu zo štyroch príležitostí, pričom v jednej z nich dokonca inkasoval.
Domáci Will Cuylle strelil gól v oslabení, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný, a to 57 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Počas presilových hier vyslal Montreal na bránku súpera len štyri strely, pričom ďalších sedem pokusov minulo cieľ.
Iba jeden gól
O jediný gól Montrealu sa postaral Phillip Danault tečom strely Lanea Hutsona, ktorý predtým predviedol skvelé korčuľovanie na hranici útočnej modrej. Zámorskí komentátori ho nazvali pôsobivým tancom.
"Úprimne, už od začiatku to vyzeralo, že nám chýba presnosť v realizácii našich streleckých pokusov. Musíme to zlomiť a strieľať viac gólov,“ uviedol obranca Canadiens Lane Hutson na webe NHL.
Chabé presilovky
Montreal v posledných štyroch zápasoch nevyužil ani jednu z 12 presilových hier a s úspešnosťou 12,5 % mu v tejto štatistike patrí v celej lige až 31. miesto.
"Čím dlhšie hráte bez toho, aby ste v presilovke skórovali, tým väčší tlak na vás dolieha,“ povedal tréner Canadiens Martin St. Louis.
"Pravdepodobne rastie aj stres. Naháňate čas, naháňate výsledok. Pre hráčov v presilovke je to momentálne nepríjemná situácia. Musíme nájsť spôsob, ako im vrátiť istotu – či už prostredníctvom rozhovorov, vysvetľovania alebo tréningových opakovaní. Minulý rok sme mali presilovky naozaj dobré. Verím, že to dáme do poriadku," dodal St. Louis.
Zdroj: SITA.sk - Biedne presilovky a nevýrazný Montreal. Slafkovský má jeden bod z piatich zápasov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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