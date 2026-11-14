Remíza na postup stačila, no Weiss nie je úplne spokojný. Verí, že s ťažšími súpermi budú hrať Slováci lepšie – VIDEO
Po piatich zápasov majú Slováci na konte už nedostihnuteľných 11 bodov za tri výhry a dve remízy. Slovenskí futbalisti remizovali v Košiciach s Faerskými ostrovmi 2:2, no aj tento výsledok stačil na ...
14.11.2026 (SITA.sk) - Po piatich zápasov majú Slováci na konte už nedostihnuteľných 11 bodov za tri výhry a dve remízy.
Slovenskí futbalisti remizovali v Košiciach s Faerskými ostrovmi 2:2, no aj tento výsledok stačil na to, aby si splnili cieľ - postup do B-divízie Ligy národov.
Tréner Vladimír Weiss starší tak splnil misiu, ktorú si stanovil, keď prebral žezlo po talianskom predchodcovi Francescovi Calzonovi.
Po piatich zápasov majú Slováci na konte už nedostihnuteľných 11 bodov za tri výhry a dve remízy. Druhé je Moldavsko, ktoré v súboji o druhú barážovú priečku vyzve práve Faerské ostrovy. Posledný Kazachstan je najbližší súper futbalistov spod Tatier.
"Bol to ťažký duel, taký som však očakával. Som rád za postup, bola to naša povinnosť. Cieľ sme splnili, šampanským však nebudeme búchať. Do stretnutia sme vstúpili ľahkými stratami lopty, čo je pre nás už typické. Potom sme dali krásny gól vďaka Erikovi Prekopovi – to bolo to prekvapenie v zostave, ktoré som avizoval," začal Weiss st. na tlačovej konferencii po skončení merania síl.
"Nehral na svojom poste a bol naším najlepším hráčom. Vyrovnávajúci gól sme dostali z ničoho. Potom sme si vypracovali dve čisté šance, prvú mal David Strelec. V druhom polčase sme urobili chyby, futbal je aj o nich. Potom sa však mužstvo zobudilo, aj vďaka divákom, ktorým ďakujem, veľmi nám pomáhali, keď nás za stavu 1:2 povzbudzovali," pokračoval skúsený kormidelník.
Podľa neho mali Faerčania šancu rozhodnúť na 3:1, čo by zrejme znamenal koniec bodovým nádejam Slovenska, no to sa nestalo. Lukáš Haraslín dokázal vyrovnať a vydolovať potrebný bod.
"Mužstvo nakoniec ukázalo charakter. Som spokojný s prístupom hráčov, na slabších veciach musíme pracovať. S ťažšími súpermi budeme hrať lepšie," dodal Weiss st.
Jeho náprotivok Eydun Klakstein si myslí, že výsledok nie je nespravodlivý, hoci boli jeho zverenci blízko k triumfu.
"Hrali sme proti dobrému súperovi, ktorý bol v prvom dejstve lepší. V druhom polčase sme sa zlepšili v útoku, vypracovali sme si šance, mali sme šancu zvýšiť na 3:1, trošku sme sklamaní z toho, že sa nám to nepodarilo. Zlepšujeme sa, výkonnostne i výsledkami. Môžeme ísť za ďalšími cieľmi, napríklad za postupom do B-divízie Ligy národov či na majstrovstvá Európy," uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii.
Zdroj: SITA.sk - Remíza na postup stačila, no Weiss nie je úplne spokojný. Verí, že s ťažšími súpermi budú hrať Slováci lepšie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí futbalisti remizovali v Košiciach s Faerskými ostrovmi 2:2, no aj tento výsledok stačil na to, aby si splnili cieľ - postup do B-divízie Ligy národov.
Tréner Vladimír Weiss starší tak splnil misiu, ktorú si stanovil, keď prebral žezlo po talianskom predchodcovi Francescovi Calzonovi.
Po piatich zápasov majú Slováci na konte už nedostihnuteľných 11 bodov za tri výhry a dve remízy. Druhé je Moldavsko, ktoré v súboji o druhú barážovú priečku vyzve práve Faerské ostrovy. Posledný Kazachstan je najbližší súper futbalistov spod Tatier.
Diváci zobudili mužstvo
"Bol to ťažký duel, taký som však očakával. Som rád za postup, bola to naša povinnosť. Cieľ sme splnili, šampanským však nebudeme búchať. Do stretnutia sme vstúpili ľahkými stratami lopty, čo je pre nás už typické. Potom sme dali krásny gól vďaka Erikovi Prekopovi – to bolo to prekvapenie v zostave, ktoré som avizoval," začal Weiss st. na tlačovej konferencii po skončení merania síl.
"Nehral na svojom poste a bol naším najlepším hráčom. Vyrovnávajúci gól sme dostali z ničoho. Potom sme si vypracovali dve čisté šance, prvú mal David Strelec. V druhom polčase sme urobili chyby, futbal je aj o nich. Potom sa však mužstvo zobudilo, aj vďaka divákom, ktorým ďakujem, veľmi nám pomáhali, keď nás za stavu 1:2 povzbudzovali," pokračoval skúsený kormidelník.
Podľa neho mali Faerčania šancu rozhodnúť na 3:1, čo by zrejme znamenal koniec bodovým nádejam Slovenska, no to sa nestalo. Lukáš Haraslín dokázal vyrovnať a vydolovať potrebný bod.
"Mužstvo nakoniec ukázalo charakter. Som spokojný s prístupom hráčov, na slabších veciach musíme pracovať. S ťažšími súpermi budeme hrať lepšie," dodal Weiss st.
Jeho náprotivok Eydun Klakstein si myslí, že výsledok nie je nespravodlivý, hoci boli jeho zverenci blízko k triumfu.
"Hrali sme proti dobrému súperovi, ktorý bol v prvom dejstve lepší. V druhom polčase sme sa zlepšili v útoku, vypracovali sme si šance, mali sme šancu zvýšiť na 3:1, trošku sme sklamaní z toho, že sa nám to nepodarilo. Zlepšujeme sa, výkonnostne i výsledkami. Môžeme ísť za ďalšími cieľmi, napríklad za postupom do B-divízie Ligy národov či na majstrovstvá Európy," uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii.
Zdroj: SITA.sk - Remíza na postup stačila, no Weiss nie je úplne spokojný. Verí, že s ťažšími súpermi budú hrať Slováci lepšie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.