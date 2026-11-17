Slafkovský v NHL nebodoval, Montreal prehral na ľade Rangers 1:3
Juraj Slafkovský odohral 19 minút a 47 sekúnd, počas ktorých zaznamenal tri strely na bránku, jeden bodyček a dve zblokované strely. Slovenský hokejový útočník
17.11.2026 (SITA.sk) - Juraj Slafkovský odohral 19 minút a 47 sekúnd, počas ktorých zaznamenal tri strely na bránku, jeden bodyček a dve zblokované strely.
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa v nočnom zápase zámorskej NHL bodovo nepresadil. Jeho Montreal Canadiens prehral na ľade New Yorku Rangers 1:3.
Slafkovský odohral 19 minút a 47 sekúnd, počas ktorých zaznamenal tri strely na bránku, jeden bodyček a dve zblokované strely. Stretnutie zakončil s jedným mínusovým bodom v hodnotení plus/mínus.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský v NHL nebodoval, Montreal prehral na ľade Rangers 1:3 © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa v nočnom zápase zámorskej NHL bodovo nepresadil. Jeho Montreal Canadiens prehral na ľade New Yorku Rangers 1:3.
Slafkovský odohral 19 minút a 47 sekúnd, počas ktorých zaznamenal tri strely na bránku, jeden bodyček a dve zblokované strely. Stretnutie zakončil s jedným mínusovým bodom v hodnotení plus/mínus.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský v NHL nebodoval, Montreal prehral na ľade Rangers 1:3 © SITA Všetky práva vyhradené.
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