Muža s 1,96 promile vystriedala za volantom manželka s 2,46 promile
V Tvrdošovciach v okrese Nové Zámky policajti kontrolovali 48-ročného vodiča vozidla Nissan Navara.
Nitra 16. novembra - Opitá vodička spôsobila počas víkendu dopravnú nehodu v Nitrianskom kraji. S vozidlom Opel Mokka narazila do vozidla Renault Megane. Policajti podrobili 54-ročnú ženu dychovej skúške. Nafúkala 2,42 promile, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
V Tvrdošovciach v okrese Nové Zámky policajti kontrolovali 48-ročného vodiča vozidla Nissan Navara. Muž nafúkal 1,96 promile alkoholu. Policajti zistili, že jazdil v čase zákazu viesť všetky motorové vozidlá, ktorý má uložený do novembra 2028.
Vodiča za volantom vystriedala jeho manželka. „Hliadka ju kontrolovala v rovnakom vozidle a v rovnakej obci. Vodička pri kontrole nafúkala 2,46 promile, takže ešte viac ako pôvodný vodič,“ potvrdila polícia.
V Solčanoch v okrese Topoľčany si sadol za volant vozidla Renault Megane 43-ročný vodič. Pri kontrole nafúkal 2,92 promile. V Leviciach hliadka kontrolovala 23-ročného vodiča vozidla Volkswagen Golf, ktorý pri kontrole nafúkal 2,19 promile.
V čase zákazu viesť motorové vozidlá si sadli za volant aj ďalší dvaja vodiči. V obci Modrany v okrese Komárno riadil vozidlo Audi A4 40-ročný vodič, ktorý má uložený zákaz do novembra 2028. V Nových Zámkoch 33-ročný vodič viedol vozidlo Volkswagen Passat, pričom zákaz viesť motorové vozidlá má uložený do októbra 2028.
Všetci vodiči skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.
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