Žilinský tínedžer Macák prvým gólom v kariére rozhodol o víťazstve v Banskej Bystrici – VIDEO
Žilina vynulovala Banskú Bystricu, Liptovský Mikuláš nedovolil ani gól Popradu. Hokejisti Žiliny sú späť na čele Tipsport ligy. V 19. kole zvíťazili na ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Žilina vynulovala Banskú Bystricu, Liptovský Mikuláš nedovolil ani gól Popradu.
Hokejisti Žiliny sú späť na čele Tipsport ligy. V 19. kole zvíťazili na ľade Banskej Bystrice 3:0 a o skóre sa dostali pred hráčov Popradu. Tí zaváhali v susedskom derby na Liptove 0:4, keď o všetky štyri góly Liptákov sa postaralo slovenskí hráči.
V súboji o 3. miesto si Slovan Bratislava poradil so Spišskou Novou Vsou 4:1 a v gólovo bohatom východniarskom derby Michalovce podľahli Košiciam 4:5. Po dvoch prehrách sa nakopol majster z Nitry, ktorý zvíťazil vo Zvolene 4:1. Najatraktívnejší výsledok kola sa zrodil ešte v sobotu, keď Prešov na devätnásty pokus konečne prelomil sériu prehier. V Trenčíne vyhral 4:3 po predĺžení.
Udalosťou nedele bol premiérový gól tínedžera zo Žiliny Kristiána Macáka v najvyššej súťaže. Hokejista s ročníkom narodenia 2008 v jedenástom zápase za Žilinu pridal druhý bod (1+1). Padol v presilovej hre v druhej tretine a otvoril ním skóre pod Urpínom. A keďže Žilina v celom zápase neinkasovala, mal aj prívlastok víťazný.
"Prvýkrát som dostal príležitosť aj v presilovej hre. Som rád, že mi to tam padlo, aj keď prvá situácia nebola dobrá z mojej strany. Ešte neviem, čo ma to bude stáť v šatni, aj keď spoluhráči už niečo spomínali. Je dobré, že vyhrávame a bodujeme v ťažkých zápasoch," vravel Macák vo videu na webe Žilinských Vlkov. Banská Bystrica strelila vo dvoch posledných zápasoch dokopy len jeden gól a v tabuľke klesla na 9. miesto.
"Neodrážali sa k nám puky, nemali sme dorážky. Znovu sme nevyužili ani jednu presilovku. Chýbal nám pokoj vo finálnej fáze. Rozhodol v podstate jeden gól, pretože druhý sme dostali dve minúty pred koncom, keď sme už hrali vabank po chybe na modrej čiare. Bez gólu sa nedá vyhrať," zhodnotil asistent trénera Banskej Bystrice Vladimír Záborský.
Spišská Nová Ves viedla v Bratislave nad Slovanom 1:0, ale odchádzala s prehrou 1:4. V polovici zápasu za stavu 1:1 hrali Spišiaci presilovú hru, ale nevyžili v nej veľkú šancu. Namiesto toho inkasovali od Jána Petrisku a tzv. momentum zápasu sa presunulo na domácu stranu.
"Proti veľmi dobrým mladým hráčom Spišskej Novej Vsi sme potrebovali zvýšiť naše úsilie, čo sa nám podarilo od druhej tretiny. Gól v oslabení nás nakopol. Potom sme už mali ľahšie nohy a veci nám viac vychádzali," zhodnotil asistent trénera HC Slovan Bratislava Michal Dostál.
Zdroj: SITA.sk - Žilinský tínedžer Macák prvým gólom v kariére rozhodol o víťazstve v Banskej Bystrici – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejisti Žiliny sú späť na čele Tipsport ligy. V 19. kole zvíťazili na ľade Banskej Bystrice 3:0 a o skóre sa dostali pred hráčov Popradu. Tí zaváhali v susedskom derby na Liptove 0:4, keď o všetky štyri góly Liptákov sa postaralo slovenskí hráči.
V súboji o 3. miesto si Slovan Bratislava poradil so Spišskou Novou Vsou 4:1 a v gólovo bohatom východniarskom derby Michalovce podľahli Košiciam 4:5. Po dvoch prehrách sa nakopol majster z Nitry, ktorý zvíťazil vo Zvolene 4:1. Najatraktívnejší výsledok kola sa zrodil ešte v sobotu, keď Prešov na devätnásty pokus konečne prelomil sériu prehier. V Trenčíne vyhral 4:3 po predĺžení.
Osemnásťročný rozhodol
Udalosťou nedele bol premiérový gól tínedžera zo Žiliny Kristiána Macáka v najvyššej súťaže. Hokejista s ročníkom narodenia 2008 v jedenástom zápase za Žilinu pridal druhý bod (1+1). Padol v presilovej hre v druhej tretine a otvoril ním skóre pod Urpínom. A keďže Žilina v celom zápase neinkasovala, mal aj prívlastok víťazný.
Iba jeden gól
"Prvýkrát som dostal príležitosť aj v presilovej hre. Som rád, že mi to tam padlo, aj keď prvá situácia nebola dobrá z mojej strany. Ešte neviem, čo ma to bude stáť v šatni, aj keď spoluhráči už niečo spomínali. Je dobré, že vyhrávame a bodujeme v ťažkých zápasoch," vravel Macák vo videu na webe Žilinských Vlkov. Banská Bystrica strelila vo dvoch posledných zápasoch dokopy len jeden gól a v tabuľke klesla na 9. miesto.
"Neodrážali sa k nám puky, nemali sme dorážky. Znovu sme nevyužili ani jednu presilovku. Chýbal nám pokoj vo finálnej fáze. Rozhodol v podstate jeden gól, pretože druhý sme dostali dve minúty pred koncom, keď sme už hrali vabank po chybe na modrej čiare. Bez gólu sa nedá vyhrať," zhodnotil asistent trénera Banskej Bystrice Vladimír Záborský.
Gól v oslabení rozhodol
Spišská Nová Ves viedla v Bratislave nad Slovanom 1:0, ale odchádzala s prehrou 1:4. V polovici zápasu za stavu 1:1 hrali Spišiaci presilovú hru, ale nevyžili v nej veľkú šancu. Namiesto toho inkasovali od Jána Petrisku a tzv. momentum zápasu sa presunulo na domácu stranu.
"Proti veľmi dobrým mladým hráčom Spišskej Novej Vsi sme potrebovali zvýšiť naše úsilie, čo sa nám podarilo od druhej tretiny. Gól v oslabení nás nakopol. Potom sme už mali ľahšie nohy a veci nám viac vychádzali," zhodnotil asistent trénera HC Slovan Bratislava Michal Dostál.
Zdroj: SITA.sk - Žilinský tínedžer Macák prvým gólom v kariére rozhodol o víťazstve v Banskej Bystrici – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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