Prešov nevyhral v extralige mimo baráže už 300 dní. Čo si o tom myslia fanúšikovia?
Hokejisti Prešove po nádejnom zápase v Michalovciach doma inkasovali sedmičku od Zvolena. Po smolnej prehre v predĺžení 3:4 (z nádejného náskoku 3:1 v druhej tretine) sa prívrženci hokejového ...
14.11.2026 (SITA.sk) - Hokejisti Prešove po nádejnom zápase v Michalovciach doma inkasovali sedmičku od Zvolena.
Po smolnej prehre v predĺžení 3:4 (z nádejného náskoku 3:1 v druhej tretine) sa prívrženci hokejového Prešova nádejali, že už to konečne musí prísť.
Najbližší domáci súper bol Zvolen, teda tím zo spodnej časte tabuľky z kategórie najviac prijateľných.
Aké však muselo byť sklamanie fanúšikov Šarišanov, keď tí už po desiatich minútach prehrávali 0:3 a po ďalších štyroch kúskoch v druhej tretine to bolo 7:2 pre hostí. Potom síce prišla stíhacia jazda Prešova, ale tri góly na konečných 5:7 už len o čosi zmiernili pocit z frustrácie z osemnástej prehry z rovnakého počtu zápasov od začiatku sezóny.
Ktosi z fanúšikov ihneď vyrátal, že od posledného víťazstva Prešovčanov v základnej časti Tipsport ligy uplynulo v piatok presne 300 dní. Rýchlo sme si overili, že je to pravda.
Ak nerátame osem výhier v úspešnej baráži o udržanie sa v najvyššej súťaži a jedno víťazstvo v príprave (nad poľským GKS Tychy 2:1), Prešov dosiaľ naposledy vyhral extraligový zápas 16. januára 2026 na ľade Michaloviec 3:1. Odvtedy prišlo na rozhraní dvoch sezón 33 prehier.
Možno je príznačné, že z januárového kádra v tom súčasnom pôsobia už len brankár Vyletelka a útočníci Chalupa a Frič. Tí traja si teda najviac pamätajú ako chutí víťazstvo v slovenskej najvyššej súťaži.
Súčasný tím pod vedením nového fínskeho trénera Tommiho Hämäläinena začal pravidelne bodovať, ale len za jeden bod. Férovo treba uznať, že napriek tomu sa Prešov pod jeho vedením zdvihol a zabodoval štyrikrát za sebou: doma proti Žiline, v Banskej Bystrici, doma proti Liptovskému Mikulášu a v Michalovciach.
Stále sa to však skončilo prehrou po predĺžení alebo nájazdoch. Potom však prišiel spomenutý domáci kolaps proti Zvolenu so sedmičkou inkasovaných gólov. Dajme trochu priestoru fanúšikom na sociálnych sieťach, čo si o tom myslia.
"Za mňa niektorí hráči sú už bez záujmu reprezentovať Prešov. Tam sú dvere horšie to už aj tak byť nemôže.Trénerovi verím, všade kde bol, dokázal mužstvo nejako nakopnúť a pozdvihnúť, len v Prešove nie??? Treba vytriediť zrno od pliev a poslať darmožráčov kade ľahšie, nech si to tréner postaví podľa seba," napísal po zápase vo Zvolene Pavol Sekerák.
"Kto nedá gól v presilovke 5 na 3, nezaslúži si bodovať, nieto vyhrať. Žiaľ, nezvládli sme dôležitý dvojzápas. Keď najbližšie zápasy poriadne nezabodujeme, tak to bude riadne smutné," napísal fanúšik pod skratkou Paul W are.
Patrik Zelinka fakticky skonštatoval: "Päť gólov malo stačiť, ale keď doma dostanete sedem? Toto bol asi posledný hrateľný súper... Finito, ale vstupné nechajte 12 eur aj naďalej," napísal. Fanúšik "Nejaký Fero" trafil klinec po hlavičke tvrdením: "Dáme 5 gólov, dostaneme 7. dáme 1, dostaneme 2. Prehrali sme 6-bodové zápasy. Taká je realita."
Krutú sériu prehier budú môcť Prešovčania uťať už v sobotu na ľade Trenčína. Predsunutý zápas 19. kola sa začne o 19.00 h.
Zdroj: SITA.sk - Prešov nevyhral v extralige mimo baráže už 300 dní. Čo si o tom myslia fanúšikovia? © SITA Všetky práva vyhradené.
Po smolnej prehre v predĺžení 3:4 (z nádejného náskoku 3:1 v druhej tretine) sa prívrženci hokejového Prešova nádejali, že už to konečne musí prísť.
Najbližší domáci súper bol Zvolen, teda tím zo spodnej časte tabuľky z kategórie najviac prijateľných.
Sedmička už v druhej tretine
Aké však muselo byť sklamanie fanúšikov Šarišanov, keď tí už po desiatich minútach prehrávali 0:3 a po ďalších štyroch kúskoch v druhej tretine to bolo 7:2 pre hostí. Potom síce prišla stíhacia jazda Prešova, ale tri góly na konečných 5:7 už len o čosi zmiernili pocit z frustrácie z osemnástej prehry z rovnakého počtu zápasov od začiatku sezóny.
Ktosi z fanúšikov ihneď vyrátal, že od posledného víťazstva Prešovčanov v základnej časti Tipsport ligy uplynulo v piatok presne 300 dní. Rýchlo sme si overili, že je to pravda.
Naposledy v polovici januára
Ak nerátame osem výhier v úspešnej baráži o udržanie sa v najvyššej súťaži a jedno víťazstvo v príprave (nad poľským GKS Tychy 2:1), Prešov dosiaľ naposledy vyhral extraligový zápas 16. januára 2026 na ľade Michaloviec 3:1. Odvtedy prišlo na rozhraní dvoch sezón 33 prehier.
Možno je príznačné, že z januárového kádra v tom súčasnom pôsobia už len brankár Vyletelka a útočníci Chalupa a Frič. Tí traja si teda najviac pamätajú ako chutí víťazstvo v slovenskej najvyššej súťaži.
Štyrikrát za sebou bodovali
Súčasný tím pod vedením nového fínskeho trénera Tommiho Hämäläinena začal pravidelne bodovať, ale len za jeden bod. Férovo treba uznať, že napriek tomu sa Prešov pod jeho vedením zdvihol a zabodoval štyrikrát za sebou: doma proti Žiline, v Banskej Bystrici, doma proti Liptovskému Mikulášu a v Michalovciach.
Stále sa to však skončilo prehrou po predĺžení alebo nájazdoch. Potom však prišiel spomenutý domáci kolaps proti Zvolenu so sedmičkou inkasovaných gólov. Dajme trochu priestoru fanúšikom na sociálnych sieťach, čo si o tom myslia.
Čo na to fanúšikovia?
"Za mňa niektorí hráči sú už bez záujmu reprezentovať Prešov. Tam sú dvere horšie to už aj tak byť nemôže.Trénerovi verím, všade kde bol, dokázal mužstvo nejako nakopnúť a pozdvihnúť, len v Prešove nie??? Treba vytriediť zrno od pliev a poslať darmožráčov kade ľahšie, nech si to tréner postaví podľa seba," napísal po zápase vo Zvolene Pavol Sekerák.
"Kto nedá gól v presilovke 5 na 3, nezaslúži si bodovať, nieto vyhrať. Žiaľ, nezvládli sme dôležitý dvojzápas. Keď najbližšie zápasy poriadne nezabodujeme, tak to bude riadne smutné," napísal fanúšik pod skratkou Paul W are.
Načo 5 gólov, keď dostanú 7
Patrik Zelinka fakticky skonštatoval: "Päť gólov malo stačiť, ale keď doma dostanete sedem? Toto bol asi posledný hrateľný súper... Finito, ale vstupné nechajte 12 eur aj naďalej," napísal. Fanúšik "Nejaký Fero" trafil klinec po hlavičke tvrdením: "Dáme 5 gólov, dostaneme 7. dáme 1, dostaneme 2. Prehrali sme 6-bodové zápasy. Taká je realita."
Krutú sériu prehier budú môcť Prešovčania uťať už v sobotu na ľade Trenčína. Predsunutý zápas 19. kola sa začne o 19.00 h.
Zdroj: SITA.sk - Prešov nevyhral v extralige mimo baráže už 300 dní. Čo si o tom myslia fanúšikovia? © SITA Všetky práva vyhradené.