Luxus na štyroch kolesách: Kedy sa oplatí prenajať si limuzínu?
Sú chvíle, ktoré si zaslúžia niečo výnimočné. Svadba, rozlúčka so slobodou, narodeninová oslava či romantické výročie môžu získať úplne iný rozmer, keď na miesto dorazíte v luxusnej limuzíne.
Zdroj: BratislavaLimousine
Už dávno nie je limuzína spojená len s celebritami a červeným kobercom. Jazdu limuzínou si môže dopriať takmer každý. Na aké príležitosti je limuzína skvelou voľbou?
Svadobná limuzína: Aby bol dokonalý každý detail
Svadba patrí medzi najvýznamnejšie životné udalosti a práve preto si zaslúži výnimočnú atmosféru. Svadobná limuzína nie je len dopravným prostriedkom pre novomanželov, ale aj elegantným doplnkom celej slávnosti. Zároveň vytvára atraktívne prostredie na svadobné fotografie.
Obľúbenou voľbou sú klasické biele limuzíny Lincoln alebo Chrysler, ktoré pôsobia elegantne a nadčasovo. Väčšie modely zase umožňujú spoločnú jazdu so svedkami či najbližšími priateľmi. Výhodou je aj profesionálny vodič, vďaka ktorému sa novomanželia nemusia zaoberať dopravou a môžu si naplno vychutnať svoj deň.
Limuzína na rozlúčku so slobodou: Párty sa môže začať už počas jazdy
Rozlúčka so slobodou sa nemusí začínať až príchodom do baru či klubu. Limuzína na rozlúčku so slobodou dáva skutočný význam slovám “aj cesta je cieľ“.
Predĺžené limuzíny ponúkajú komfortné sedenie, kvalitné ozvučenie, efektné osvetlenie či palubný bar.
Výhodou je súkromie, originálna atmosféra a možnosť presúvať sa medzi viacerými miestami bez komplikovaného organizovania dopravy.
Zdroj: BratislavaLimousine
Narodeniny, výročia aj firemné večierky
Luxusná jazda však nemusí byť vyhradená len pre svadby. Prenájom limuzíny je originálnym prekvapením k narodeninám, výročiu, zásnubám či promóciám. Romantická jazda mestom môže byť netradičným darčekom pre partnera, zatiaľ čo večerná cesta s priateľmi je príjemným spestrením narodeninovej oslavy.
Limuzíny nachádzajú využitie aj vo firemnom prostredí. Hodí sa nimi zabezpečiť reprezentatívny transfer obchodných partnerov, dopravu VIP hostí alebo zážitkový program počas firemného večierka.
Koľko stojí prenájom limuzíny?
Cena prenájmu limuzíny sa líši podľa ponuky prenájomcov, no štandardne všade závisí predovšetkým od:
- modelu vozidla,
- dĺžky prenájmu,
- požadovaného vybavenia či výzdoby,
- plánovanej trasy.
Napríklad spoločnosť BratislavaLimousine ponúka niekoľko kategórií vozidiel, od elegantných klasických limuzín až po veľkokapacitné párty autobusy. Ceny sa pohybujú od 210 eur za limuzínu. Nezabudnite, že pri skupinovej jazde sa náklady rozdelia medzi viacerých cestujúcich. Zážitok, ktorý na prvý pohľad pôsobí ako luxus, tak môže byť cenovo dostupnejší, než by ste očakávali.
Ktorá limuzína sa hodí na akú príležitosť?
Na romantické príležitosti a svadby sa hodia predovšetkým elegantné modely Lincoln a Chrysler, zatiaľ čo napríklad Cadillac a Hummer ponúkajú viac priestoru a párty atmosféru. Pre početnejšie skupiny predstavujú zaujímavú alternatívu aj párty autobusy (poznámka: Beer bicykle sú už v Bratislave síce zakázané, ale párty autobusy sú skvelou náhradou pre väčšiu skupinu osôb).
|
Typ limuzíny
|
Počet osôb
|
Ideálne príležitosti
|
Lincoln Town Car
|
7
|
Svadby, zásnuby, romantické výročia, VIP transfery
|
Chrysler 300C
|
10
|
Svadby, narodeniny, promócie, romantické oslavy
|
Cadillac Escalade XXL
|
14
|
Rozlúčky so slobodou, narodeninové párty, firemné večierky
|
Hummer H2
|
15
|
Rozlúčky so slobodou, veľké oslavy, párty s priateľmi
|
Párty autobus
|
20 – 52
|
Firemné večierky, veľké narodeninové oslavy, rozlúčky so slobodou, skupinové akcie
Zdroj: BratislavaLimousine
Pri rezervácii limuzíny si môžete doobjednať doplnkové služby, Najčastejšie je to bohatší minibar, výzdoba exteriéru (obľúbená hlavne na svadobné jazdy) alebo dekorácia interiéru. Pri plánovaní myslite aj na časovú rezervu, hlavne ak sa plánujete pri limuzíne fotiť alebo natáčať videá.
Luxusná limuzína totiž nie je len spôsob, ako sa dostať z bodu A do bodu B. Je to zážitok, ktorý dokáže aj obyčajnú cestu premeniť na výnimočnú spomienku. A práve preto sa hodí takmer na každú životnú udalosť, ktorú si chcete zapamätať.
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