Ukrajinci zasiahli Krymský most, Rusko obmedzilo dopravu na strategickom spojení s polostrovom
Útok na most spájajúci anektovaný Krym s ruskou pevninou potvrdil Moskvou dosadený predstaviteľ regiónu. Ruská armáda zároveň tvrdí, že počas noci zostrelila viac ako 1 300 ukrajinských ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Útok na most spájajúci anektovaný Krym s ruskou pevninou potvrdil Moskvou dosadený predstaviteľ regiónu. Ruská armáda zároveň tvrdí, že počas noci zostrelila viac ako 1 300 ukrajinských dronov.
Ukrajina v pondelok zasiahla Krymský most, ktorý spája Ruskom anektovaný Krymský polostrov s ruskou pevninou. Útok narušil dopravu na strategicky dôležitej trase, ktorú Moskva využíva na cestné aj železničné spojenie s Krymom. Informoval o tom Moskvou dosadený predstaviteľ polostrova Sergej Aksionov.
„Nepriateľ zasiahol Krymský most,“ napísal Aksionov na platforme Telegram. „V dôsledku toho bude doprava obmedzená, pravdepodobne až do popoludnia,“ dodal. Podľa jeho slov boli na riešenie situácie mobilizované všetky potrebné zložky. Zatiaľ nie je známe, či a do akej miery bol most poškodený. Aksionov neuviedol ani to, či si útok vyžiadal obete alebo zranených.
Ruské ministerstvo obrany predtým oznámilo, že jeho protivzdušná obrana počas noci zostrelila viac ako 1 300 ukrajinských dronov vo viacerých oblastiach vrátane Čierneho mora. Toto tvrdenie nebolo možné nezávisle overiť. Zatiaľ tiež nie je jasné, aké zbrane ukrajinské sily pri útoku na Krymský most použili.
Krymský most patrí medzi najvýznamnejšie dopravné spojenia Ruska s anektovaným polostrovom. Moskva ho vybudovala po tom, ako v roku 2014 v rozpore s medzinárodným právom anektovala Krym, ktorý je medzinárodne uznávaný ako súčasť Ukrajiny. Most umožňuje cestnú aj železničnú dopravu cez Kerčský prieliv a má význam aj pre zásobovanie ruských síl pôsobiacich na polostrove.
Ukrajina na most od začiatku rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022 zaútočila už viackrát. Kyjev ho považuje za dôležitý logistický objekt využívaný ruskou armádou. Najnovší zásah opäť narušil dopravu medzi Krymom a ruskou pevninou, pričom zatiaľ nie je známe, ako dlho potrvajú obmedzenia ani či útok poškodil cestnú alebo železničnú časť mosta.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci zasiahli Krymský most, Rusko obmedzilo dopravu na strategickom spojení s polostrovom © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina v pondelok zasiahla Krymský most, ktorý spája Ruskom anektovaný Krymský polostrov s ruskou pevninou. Útok narušil dopravu na strategicky dôležitej trase, ktorú Moskva využíva na cestné aj železničné spojenie s Krymom. Informoval o tom Moskvou dosadený predstaviteľ polostrova Sergej Aksionov.
„Nepriateľ zasiahol Krymský most,“ napísal Aksionov na platforme Telegram. „V dôsledku toho bude doprava obmedzená, pravdepodobne až do popoludnia,“ dodal. Podľa jeho slov boli na riešenie situácie mobilizované všetky potrebné zložky. Zatiaľ nie je známe, či a do akej miery bol most poškodený. Aksionov neuviedol ani to, či si útok vyžiadal obete alebo zranených.
Ruské ministerstvo obrany predtým oznámilo, že jeho protivzdušná obrana počas noci zostrelila viac ako 1 300 ukrajinských dronov vo viacerých oblastiach vrátane Čierneho mora. Toto tvrdenie nebolo možné nezávisle overiť. Zatiaľ tiež nie je jasné, aké zbrane ukrajinské sily pri útoku na Krymský most použili.
Krymský most patrí medzi najvýznamnejšie dopravné spojenia Ruska s anektovaným polostrovom. Moskva ho vybudovala po tom, ako v roku 2014 v rozpore s medzinárodným právom anektovala Krym, ktorý je medzinárodne uznávaný ako súčasť Ukrajiny. Most umožňuje cestnú aj železničnú dopravu cez Kerčský prieliv a má význam aj pre zásobovanie ruských síl pôsobiacich na polostrove.
The Kerch Bridge is closed down until the middle of the day - Crimean "authorities."
About 2,000 vehicles are stuck in traffic jams on both sides of the bridge.
"Z-bloggers" report that the warhead of one of the drones hit the right-hand arch on the Crimean side. The impact visibly shifted the arch by about 15 degrees, according to them.
📹: traffic by the bridge
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 16, 2026
Ukrajina na most od začiatku rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022 zaútočila už viackrát. Kyjev ho považuje za dôležitý logistický objekt využívaný ruskou armádou. Najnovší zásah opäť narušil dopravu medzi Krymom a ruskou pevninou, pričom zatiaľ nie je známe, ako dlho potrvajú obmedzenia ani či útok poškodil cestnú alebo železničnú časť mosta.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci zasiahli Krymský most, Rusko obmedzilo dopravu na strategickom spojení s polostrovom © SITA Všetky práva vyhradené.
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