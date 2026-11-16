Princ Harry nečakane navštívil Ukrajinu. Zraneným vojakom odkázal, že vojnu vyhrajú – VIDEO
Britský princ sa vo Ľvove stretol s vojnovými veteránmi, zdravotníkmi aj športovcami so zdravotným znevýhodnením. Prisľúbil im podporu aj po skončení vojny. Britský
16.11.2026 (SITA.sk) - Britský princ sa vo Ľvove stretol s vojnovými veteránmi, zdravotníkmi aj športovcami so zdravotným znevýhodnením. Prisľúbil im podporu aj po skončení vojny.
Britský princ Harry počas víkendu nečakane navštívil Ukrajinu, kde sa stretol so zranenými vojakmi, vojnovými veteránmi a zdravotníkmi, ktorí sa venujú liečbe následkov vojnových zranení. Ukrajincom vyjadril podporu a presvedčenie, že vo vojne proti Rusku zvíťazia. „Vyhráte túto vojnu,“ odkázal účastníkom podujatia v západoukrajinskom Ľvove. Jeho návštevu z bezpečnostných dôvodov vopred nezverejnili.
Štyridsaťdvaročný princ absolvoval v sobotu a nedeľu viacero stretnutí vrátane konferencie zdravotníkov, ktorú zorganizovalo rehabilitačné centrum Superhumans. Zariadenie sa špecializuje na pomoc vojakom s vážnymi zraneniami vrátane amputácií končatín.
„Vyhráte vojnu a potom budete mať vytvorené podmienky na úspech,“ povedal Harry pred publikom, v ktorom bol aj ukrajinský minister zdravotníctva Viktor Ľaško. Zároveň vyjadril nádej, že sa dlhotrvajúci konflikt skončí, a ubezpečil Ukrajincov, že svet ich bude naďalej podporovať.
Princ, ktorý v minulosti slúžil v britskej armáde, sa stretol aj so športovcami pripravujúcimi sa na budúcoročné Invictus Games v britskom Birminghame. Medzinárodné športové podujatie pre zranených vojnových veteránov a príslušníkov ozbrojených síl založil Harry v roku 2014. Ukrajina plánuje na súťaž vyslať svoju historicky najpočetnejšiu výpravu so 60 účastníkmi.
V telocvični jednej zo škôl princ sledoval zápasy ragby na invalidných vozíkoch a rozprával sa so športovcami, ktorí sa uchádzajú o miesto v ukrajinskom tíme. Medzi nimi bol aj 41-ročný Valerij Odajnyk, ktorý prišiel o nohu a už súťažil na Invictus Games v Kanade v roku 2025. Harry ho pri stretnutí objal. Ďalší hráč, 29-ročný Roman Bojko, princovi daroval čierne tričko s nápisom „Free Azov“, odkazujúcim na ukrajinských vojakov zadržiavaných v Rusku.
O svojich skúsenostiach hovoril aj 33-ročný Illia Pylypenko z Odesy, ktorý utrpel ťažké popáleniny a prišiel o polovicu pľúc po tom, ako tank, ktorý riadil, narazil na mínu. Adaptívny šport mu podľa vlastných slov výrazne pomohol po psychickej stránke a dal mu novú motiváciu. Tridsaťjedenročný Volodymyr Fatkiv, ktorému po zásahu guľkou pri Torecku ochrnula ruka, zase vysvetlil, že napriek zraneniu hrá bedminton a venuje sa lukostreľbe, pričom luk ovláda pomocou zubov.
Harry zdôraznil, že podpora vojakov sa nesmie skončiť ich odchodom z armády. „Investovali sme do nich predtým, ako si obliekli uniformu, a musíme do nich investovať aj po tom, ako si ju vyzlečú,“ vyhlásil. Veteránov označil za vzory pre spoločnosť a vyzval západných partnerov Ukrajiny, aby popri vojenskej pomoci podporovali aj ich rehabilitáciu a návrat do bežného života.
Ukrajina má podľa údajov citovaných agentúrou AFP približne 1,4 milióna vojnových veteránov, pričom viac ako desatina z nich má zdravotné znevýhodnenie. Ľvov sa počas vojny stal jedným z hlavných centier liečby a rehabilitácie zranených vojakov. Princ Harry, ktorý Ukrajinu od začiatku rozsiahlej ruskej invázie navštívil už štvrtýkrát, prisľúbil podporu aj pri prípadnom usporiadaní Invictus Games priamo na Ukrajine po skončení vojny. „V mojich očiach ste už vyhrali. Dúfam, že sa vojna skončí,“ povedal v nedeľu.
Zdroj: SITA.sk - Princ Harry nečakane navštívil Ukrajinu. Zraneným vojakom odkázal, že vojnu vyhrajú – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Britský princ Harry počas víkendu nečakane navštívil Ukrajinu, kde sa stretol so zranenými vojakmi, vojnovými veteránmi a zdravotníkmi, ktorí sa venujú liečbe následkov vojnových zranení. Ukrajincom vyjadril podporu a presvedčenie, že vo vojne proti Rusku zvíťazia. „Vyhráte túto vojnu,“ odkázal účastníkom podujatia v západoukrajinskom Ľvove. Jeho návštevu z bezpečnostných dôvodov vopred nezverejnili.
Štyridsaťdvaročný princ absolvoval v sobotu a nedeľu viacero stretnutí vrátane konferencie zdravotníkov, ktorú zorganizovalo rehabilitačné centrum Superhumans. Zariadenie sa špecializuje na pomoc vojakom s vážnymi zraneniami vrátane amputácií končatín.
„Vyhráte vojnu a potom budete mať vytvorené podmienky na úspech,“ povedal Harry pred publikom, v ktorom bol aj ukrajinský minister zdravotníctva Viktor Ľaško. Zároveň vyjadril nádej, že sa dlhotrvajúci konflikt skončí, a ubezpečil Ukrajincov, že svet ich bude naďalej podporovať.
Stretol sa aj so športovcami
Princ, ktorý v minulosti slúžil v britskej armáde, sa stretol aj so športovcami pripravujúcimi sa na budúcoročné Invictus Games v britskom Birminghame. Medzinárodné športové podujatie pre zranených vojnových veteránov a príslušníkov ozbrojených síl založil Harry v roku 2014. Ukrajina plánuje na súťaž vyslať svoju historicky najpočetnejšiu výpravu so 60 účastníkmi.
Prince Harry visited wounded Ukrainian soldiers during a surprise two-day trip to the war-hit country, hailing them as 'role models'. https://t.co/unbJAiMfT7
— Firstpost (@firstpost) November 16, 2026
V telocvični jednej zo škôl princ sledoval zápasy ragby na invalidných vozíkoch a rozprával sa so športovcami, ktorí sa uchádzajú o miesto v ukrajinskom tíme. Medzi nimi bol aj 41-ročný Valerij Odajnyk, ktorý prišiel o nohu a už súťažil na Invictus Games v Kanade v roku 2025. Harry ho pri stretnutí objal. Ďalší hráč, 29-ročný Roman Bojko, princovi daroval čierne tričko s nápisom „Free Azov“, odkazujúcim na ukrajinských vojakov zadržiavaných v Rusku.
O svojich skúsenostiach hovoril aj 33-ročný Illia Pylypenko z Odesy, ktorý utrpel ťažké popáleniny a prišiel o polovicu pľúc po tom, ako tank, ktorý riadil, narazil na mínu. Adaptívny šport mu podľa vlastných slov výrazne pomohol po psychickej stránke a dal mu novú motiváciu. Tridsaťjedenročný Volodymyr Fatkiv, ktorému po zásahu guľkou pri Torecku ochrnula ruka, zase vysvetlil, že napriek zraneniu hrá bedminton a venuje sa lukostreľbe, pričom luk ovláda pomocou zubov.
Podpora vojakov
Harry zdôraznil, že podpora vojakov sa nesmie skončiť ich odchodom z armády. „Investovali sme do nich predtým, ako si obliekli uniformu, a musíme do nich investovať aj po tom, ako si ju vyzlečú,“ vyhlásil. Veteránov označil za vzory pre spoločnosť a vyzval západných partnerov Ukrajiny, aby popri vojenskej pomoci podporovali aj ich rehabilitáciu a návrat do bežného života.
Ukrajina má podľa údajov citovaných agentúrou AFP približne 1,4 milióna vojnových veteránov, pričom viac ako desatina z nich má zdravotné znevýhodnenie. Ľvov sa počas vojny stal jedným z hlavných centier liečby a rehabilitácie zranených vojakov. Princ Harry, ktorý Ukrajinu od začiatku rozsiahlej ruskej invázie navštívil už štvrtýkrát, prisľúbil podporu aj pri prípadnom usporiadaní Invictus Games priamo na Ukrajine po skončení vojny. „V mojich očiach ste už vyhrali. Dúfam, že sa vojna skončí,“ povedal v nedeľu.
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Zdroj: SITA.sk - Princ Harry nečakane navštívil Ukrajinu. Zraneným vojakom odkázal, že vojnu vyhrajú – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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