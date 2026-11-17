Rusi zasiahli dva mosty v Kyjeve, Ukrajina druhý deň po sebe útočila na Krymský most
Nočné útoky poškodili kritickú infraštruktúru ukrajinskej metropoly. Moskva hlási rozsiahle nálety desiatok ukrajinských dronov. Ruské
17.11.2026 (SITA.sk) - Nočné útoky poškodili kritickú infraštruktúru ukrajinskej metropoly. Moskva hlási rozsiahle nálety desiatok ukrajinských dronov.
„Podľa predbežných informácií boli zasiahnuté Severný a Južný most v hlavnom meste,“ oznámil krátko pred polnocou kyjevský starosta Vitalij Kličko.
Neskôr Kličko potvrdil poškodenie infraštruktúry, ktoré spôsobilo výpadky dodávok tepla a vody v niektorých mestských častiach. Ruskému útoku predchádzalo varovanie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
„Dnes večer, počas noci a celý zajtrajší deň venujte pozornosť výstrahám pred raketovými útokmi,“ vyzval obyvateľov. Moskve zároveň odkázal, že každý ruský útok vyvolá ukrajinskú odvetu.
Opätovný útok na Krymský most potvrdil aj Moskvou dosadený gubernátor Krymu Sergej Aksionov. „Nepriateľ opäť zaútočil na Krymský most. Doprava je momentálne zastavená,“ uviedol na Telegrame.
Ukrajinské drony počas noci útočili aj na Moskovskú oblasť. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin informoval o zostrelení desiatok ďalších bezpilotných lietadiel smerujúcich k Moskve.
Vzájomné útoky pokračujú v čase diplomatických príprav na ďalšie rokovania o ukončení vojny, do ktorých sa majú zapojiť aj európski predstavitelia.
Zdroj: SITA.sk - Rusi zasiahli dva mosty v Kyjeve, Ukrajina druhý deň po sebe útočila na Krymský most © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské raketové útoky zasiahli v noci na utorok dva významné mosty v Kyjeve a poškodili kritickú infraštruktúru ukrajinskej metropoly. Ukrajinské sily medzitým druhý deň po sebe zaútočili na strategický Krymský most spájajúci Rusko s okupovaným polostrovom.
Zelenskyj varoval
Neskôr Kličko potvrdil poškodenie infraštruktúry, ktoré spôsobilo výpadky dodávok tepla a vody v niektorých mestských častiach. Ruskému útoku predchádzalo varovanie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
„Dnes večer, počas noci a celý zajtrajší deň venujte pozornosť výstrahám pred raketovými útokmi,“ vyzval obyvateľov. Moskve zároveň odkázal, že každý ruský útok vyvolá ukrajinskú odvetu.
Desiatky ukrajinských dronov
Opätovný útok na Krymský most potvrdil aj Moskvou dosadený gubernátor Krymu Sergej Aksionov. „Nepriateľ opäť zaútočil na Krymský most. Doprava je momentálne zastavená,“ uviedol na Telegrame.
Ukrajinské drony počas noci útočili aj na Moskovskú oblasť. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin informoval o zostrelení desiatok ďalších bezpilotných lietadiel smerujúcich k Moskve.
Vzájomné útoky pokračujú v čase diplomatických príprav na ďalšie rokovania o ukončení vojny, do ktorých sa majú zapojiť aj európski predstavitelia.
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Zdroj: SITA.sk - Rusi zasiahli dva mosty v Kyjeve, Ukrajina druhý deň po sebe útočila na Krymský most © SITA Všetky práva vyhradené.
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