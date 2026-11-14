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Nadrozmerné svietiace bábky aj ohňová šou. Kuchajda privíta lampiónový sprievod

Najväčšou novinkou tohtoročného programu budú nadrozmerné svietiace vodné bábky v podaní divadla ART Prometeus. Bratislavskú Kuchajdu v nedeľu 15. novembra opäť rozžiari

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14.11.2026 (SITA.sk) - Najväčšou novinkou tohtoročného programu budú nadrozmerné svietiace vodné bábky v podaní divadla ART Prometeus.

Bratislavskú Kuchajdu v nedeľu 15. novembra opäť rozžiari lampiónový sprievod. Mestská časť Nové Mesto pozýva malých aj veľkých na tradičný Novomestský lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční od 16:30 do 18:30. Hovorkyňa mestskej časti Martin Goffová informuje, že najväčšou novinkou tohtoročného programu budú nadrozmerné svietiace vodné bábky v podaní divadla ART Prometeus.

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Program sa začne detskou diskotékou, následne sa účastníci s vlastnými lampiónmi vydajú na spoločný sprievod okolo celého jazera. "O rytmický sprievod sa postará bubnová formácia Maribondo, ktorá dodá spoločnému putovaniu tú správnu energiu. Vyvrcholením večera bude akrobatická ohňová šou v podaní skupiny Inspinia," priblížila hovorkyňa Goffová. Vstup na podujatie je bezplatný.

Novomestský lampiónový sprievod je súčasťou Novomestských rodinných nedieľ. Podujatie sa uskutoční len v prípade priaznivého počasia.


Zdroj: SITA.sk - Nadrozmerné svietiace bábky aj ohňová šou. Kuchajda privíta lampiónový sprievod © SITA Všetky práva vyhradené.

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