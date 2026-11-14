Nadrozmerné svietiace bábky aj ohňová šou. Kuchajda privíta lampiónový sprievod
Najväčšou novinkou tohtoročného programu budú nadrozmerné svietiace vodné bábky v podaní divadla ART Prometeus. Bratislavskú Kuchajdu v nedeľu 15. novembra opäť rozžiari
14.11.2026 (SITA.sk) - Najväčšou novinkou tohtoročného programu budú nadrozmerné svietiace vodné bábky v podaní divadla ART Prometeus.
Bratislavskú Kuchajdu v nedeľu 15. novembra opäť rozžiari lampiónový sprievod. Mestská časť Nové Mesto pozýva malých aj veľkých na tradičný Novomestský lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční od 16:30 do 18:30. Hovorkyňa mestskej časti Martin Goffová informuje, že najväčšou novinkou tohtoročného programu budú nadrozmerné svietiace vodné bábky v podaní divadla ART Prometeus.
Program sa začne detskou diskotékou, následne sa účastníci s vlastnými lampiónmi vydajú na spoločný sprievod okolo celého jazera. "O rytmický sprievod sa postará bubnová formácia Maribondo, ktorá dodá spoločnému putovaniu tú správnu energiu. Vyvrcholením večera bude akrobatická ohňová šou v podaní skupiny Inspinia," priblížila hovorkyňa Goffová. Vstup na podujatie je bezplatný.
Novomestský lampiónový sprievod je súčasťou Novomestských rodinných nedieľ. Podujatie sa uskutoční len v prípade priaznivého počasia.
Zdroj: SITA.sk - Nadrozmerné svietiace bábky aj ohňová šou. Kuchajda privíta lampiónový sprievod © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavskú Kuchajdu v nedeľu 15. novembra opäť rozžiari lampiónový sprievod. Mestská časť Nové Mesto pozýva malých aj veľkých na tradičný Novomestský lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční od 16:30 do 18:30. Hovorkyňa mestskej časti Martin Goffová informuje, že najväčšou novinkou tohtoročného programu budú nadrozmerné svietiace vodné bábky v podaní divadla ART Prometeus.
Program sa začne detskou diskotékou, následne sa účastníci s vlastnými lampiónmi vydajú na spoločný sprievod okolo celého jazera. "O rytmický sprievod sa postará bubnová formácia Maribondo, ktorá dodá spoločnému putovaniu tú správnu energiu. Vyvrcholením večera bude akrobatická ohňová šou v podaní skupiny Inspinia," priblížila hovorkyňa Goffová. Vstup na podujatie je bezplatný.
Novomestský lampiónový sprievod je súčasťou Novomestských rodinných nedieľ. Podujatie sa uskutoční len v prípade priaznivého počasia.
Zdroj: SITA.sk - Nadrozmerné svietiace bábky aj ohňová šou. Kuchajda privíta lampiónový sprievod © SITA Všetky práva vyhradené.