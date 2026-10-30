Blanár vyzdvihol význam Slovákov žijúcich v zahraničí, ocenil viaceré osobnosti – FOTO
Stála konferencia sa koná v dvojročných intervaloch už od roku 1999 a je jedným z najvýznamnejších podujatí na Slovensku venovaných krajanským komunitám.
30.10.2026 (SITA.sk) - Stála konferencia sa koná v dvojročných intervaloch už od roku 1999 a je jedným z najvýznamnejších podujatí na Slovensku venovaných krajanským komunitám.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) ocenil osobnosti, ktoré sa zaslúžili o reprezentáciu SR v zahraničí. Na otvorení Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí tiež zdôraznil, že krajania žijúci v zahraničí ostávajú neoddeliteľnou súčasťou slovenského národa a vďaka ich práci, aktivitám a úspechom budujú dobré meno Slovenska vo svete.
Ako informovali z komunikačného odboru Blanárovho ministerstva, tohtoročný ročník konferencie s podtitulom Silné korene, hrdé srdcia sa koná 30. a 31. októbra 2026, pri príležitosti 20. výročia vzniku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ).
„Naši krajania si aj ďaleko od domova zachovávajú silné puto k svojej vlasti, pretože kto má v nej svoje korene, nosí ju zároveň v srdci. Hoci sa stali pevnou súčasťou spoločnosti, v ktorej žijú, naďalej zostávajú Slovenkami a Slovákmi. Patrí im preto veľké poďakovanie za prácu, ktorú pre krajanský život robia nezištne a do ktorej vkladajú svoj najvzácnejší kapitál, a to svoj vlastný čas,“ uviedol Blanár, ktorý osobnosti oceňoval v rámci konferencie.
V tejto súvislosti tiež pripomenul významné osobnosti slovenského krajanského života, ktoré sa zapísali do dejín, počnúc Milanom Rastislavom Štefánikom, cez jedného zo 14 spoluautorov Charty Organizácie Spojených národov diplomata Jána Papánka, až po Jána Jandura Pučeka, ktorý v roku 1949 ako prvý Slovák získal austrálske občianstvo podľa novej legislatívy v Austrálii. Blanár tiež pripomenul, že krajanské komunity pôsobia na všetkých obývaných kontinentoch, odhady ÚSŽZ hovoria, že v nich je približne 1,8 miliónov Sloveniek a Slovákov.
Slovenský rezort diplomacie chce i preto naďalej vytvárať podmienky na ich činnosť, podporovať ich vzájomné prepojenie a využívať potenciál tých, ktorí sa na Slovensko vracajú s novými skúsenosťami a poznatkami. Blanár tiež pripomenul i to, že konferencia sa symbolicky koná v deň 108. výročia Martinskej deklarácie, ktorou sa predstavitelia Slovenska prihlásili k prvej Československej republike. Minister poďakoval aj predsedníčke ÚSŽZ Dagmar Repčekovej a jej kolegom za prácu, vyžadujúcu neustálu komunikáciu s krajanskými komunitami.
Repčeková zas vyzdvihla podporu ministerstva, ako partnera ÚSŽZ, pri príprave novej koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. „Nová koncepcia bude predstavená na rokovaní vlády Slovenskej republiky ešte v tomto roku. Máme pri nej veľkú podporu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré zabezpečuje štátnu politiku vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,“ uviedla Repčeková.
Stála konferencia sa koná v dvojročných intervaloch už od roku 1999 a je jedným z najvýznamnejších podujatí na Slovensku venovaných krajanským komunitám. Tohtoročný program sa konal pod záštitou prezidenta SR Petra Pellegriniho, jeho tematické bloky sú venované kultúre a cirkvi, jazyku a vzdelávaniu, krajanskej komunikácii a médiám, a tiež vede a výskumu, aj migrácii.
„V úvode konferencie na pôde MZVEZ SR minister Juraj Blanár ocenil osobnosti, ktoré sa zaslúžili o reprezentáciu Slovenska v zahraničí. Zlatú medailu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR udelil vedcovi pôsobiacemu v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) Petrovi Chochulovi a veľvyslancovi Vladimírovi Halgašovi. Striebornú medailu si prevzala predsedníčka Spolku francúzsko-slovenského priateľstva Edita Manáková. Medailu ÚSŽZ udelila predsedníčka D. Repčeková evanjelickému farárovi zo slovenskej komunity v rumunskom Nadlaku Ľudovítovi Andrejovi Bobčokovi a ďakovný list pri príležitosti 25. výročia organizácie Slovak PRO prevzala členka jej správnej rady Gabriela Záhoranská,” informoval rezort diplomacie.
Zdroj: SITA.sk - Blanár vyzdvihol význam Slovákov žijúcich v zahraničí, ocenil viaceré osobnosti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) ocenil osobnosti, ktoré sa zaslúžili o reprezentáciu SR v zahraničí. Na otvorení Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí tiež zdôraznil, že krajania žijúci v zahraničí ostávajú neoddeliteľnou súčasťou slovenského národa a vďaka ich práci, aktivitám a úspechom budujú dobré meno Slovenska vo svete.
Významné osobnosti
Ako informovali z komunikačného odboru Blanárovho ministerstva, tohtoročný ročník konferencie s podtitulom Silné korene, hrdé srdcia sa koná 30. a 31. októbra 2026, pri príležitosti 20. výročia vzniku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ).
„Naši krajania si aj ďaleko od domova zachovávajú silné puto k svojej vlasti, pretože kto má v nej svoje korene, nosí ju zároveň v srdci. Hoci sa stali pevnou súčasťou spoločnosti, v ktorej žijú, naďalej zostávajú Slovenkami a Slovákmi. Patrí im preto veľké poďakovanie za prácu, ktorú pre krajanský život robia nezištne a do ktorej vkladajú svoj najvzácnejší kapitál, a to svoj vlastný čas,“ uviedol Blanár, ktorý osobnosti oceňoval v rámci konferencie.
V tejto súvislosti tiež pripomenul významné osobnosti slovenského krajanského života, ktoré sa zapísali do dejín, počnúc Milanom Rastislavom Štefánikom, cez jedného zo 14 spoluautorov Charty Organizácie Spojených národov diplomata Jána Papánka, až po Jána Jandura Pučeka, ktorý v roku 1949 ako prvý Slovák získal austrálske občianstvo podľa novej legislatívy v Austrálii. Blanár tiež pripomenul, že krajanské komunity pôsobia na všetkých obývaných kontinentoch, odhady ÚSŽZ hovoria, že v nich je približne 1,8 miliónov Sloveniek a Slovákov.
Nové skúsenosti a poznatky
Slovenský rezort diplomacie chce i preto naďalej vytvárať podmienky na ich činnosť, podporovať ich vzájomné prepojenie a využívať potenciál tých, ktorí sa na Slovensko vracajú s novými skúsenosťami a poznatkami. Blanár tiež pripomenul i to, že konferencia sa symbolicky koná v deň 108. výročia Martinskej deklarácie, ktorou sa predstavitelia Slovenska prihlásili k prvej Československej republike. Minister poďakoval aj predsedníčke ÚSŽZ Dagmar Repčekovej a jej kolegom za prácu, vyžadujúcu neustálu komunikáciu s krajanskými komunitami.
Repčeková zas vyzdvihla podporu ministerstva, ako partnera ÚSŽZ, pri príprave novej koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. „Nová koncepcia bude predstavená na rokovaní vlády Slovenskej republiky ešte v tomto roku. Máme pri nej veľkú podporu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré zabezpečuje štátnu politiku vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,“ uviedla Repčeková.
Tematické bloky
Stála konferencia sa koná v dvojročných intervaloch už od roku 1999 a je jedným z najvýznamnejších podujatí na Slovensku venovaných krajanským komunitám. Tohtoročný program sa konal pod záštitou prezidenta SR Petra Pellegriniho, jeho tematické bloky sú venované kultúre a cirkvi, jazyku a vzdelávaniu, krajanskej komunikácii a médiám, a tiež vede a výskumu, aj migrácii.
„V úvode konferencie na pôde MZVEZ SR minister Juraj Blanár ocenil osobnosti, ktoré sa zaslúžili o reprezentáciu Slovenska v zahraničí. Zlatú medailu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR udelil vedcovi pôsobiacemu v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) Petrovi Chochulovi a veľvyslancovi Vladimírovi Halgašovi. Striebornú medailu si prevzala predsedníčka Spolku francúzsko-slovenského priateľstva Edita Manáková. Medailu ÚSŽZ udelila predsedníčka D. Repčeková evanjelickému farárovi zo slovenskej komunity v rumunskom Nadlaku Ľudovítovi Andrejovi Bobčokovi a ďakovný list pri príležitosti 25. výročia organizácie Slovak PRO prevzala členka jej správnej rady Gabriela Záhoranská,” informoval rezort diplomacie.
Zdroj: SITA.sk - Blanár vyzdvihol význam Slovákov žijúcich v zahraničí, ocenil viaceré osobnosti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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